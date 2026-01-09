Telemóvel de agente do ICE capta confronto fatal em Minneapolis

Ontem às 20:22

Para o vice-presidente dos EUA, este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado

O vídeo capturado pelo agente da Imigração e Alfândega Jonathan Ross oferece uma perspectiva crua e próxima dos momentos cruciais que envolveram o tiroteio fatal contra Renee Good, em Minneapolis.

Um funcionário do Departamento de Segurança Interna confirmou que o vídeo, obtido pela CNN, foi gravado pela câmara do telemóvel do agente; o vídeo foi originalmente obtido pelo meio de comunicação conservador Alpha News, de Minnesota.

O vice-presidente J.D. Vance retweetou, dizendo que isso mostra que o agente estava em perigo.

"Vejam isto, por mais difícil que seja. Muitos de vocês foram informados de que este agente da lei não foi atropelado por um carro, não estava a ser assediado e assassinou uma mulher inocente. A realidade é que a sua vida estava em perigo e ele disparou em legítima defesa", postou Vance no X.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.

The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

O vídeo começa com Ross em frente ao veículo conduzido por Good, que tinha mandado parar o SUV cor de vinho perpendicularmente à rua, obstruindo o fluxo do trânsito. Ross não diz nada enquanto caminha pela frente do carro em direção ao lado do motorista.

Ao contornar o carro, Good pode ser vista com a janela aberta, olhando diretamente para o agente.

No vídeo, Good fala com Ross.

"Não estou zangada contigo", diz. Ross não responde. Na janela do carro, pode ver-se o reflexo de Ross, enquanto segura o telemóvel e continua a andar.

O vídeo mostra Ross a contornar o carro até à parte de trás. O passageiro do carro, que tinha saído do veículo antes do confronto, diz a Ross: "Não mudamos as nossas matrículas todas as manhãs, só para que saiba. Esta será a mesma matrícula quando vier falar connosco mais tarde".

Segura o telemóvel na cara de Ross enquanto se dirige na sua direção.

"Quer vir ter connosco? Quer vir ter connosco? Eu digo para ir almoçar, rapazinho", diz a Ross. É então que tenta voltar para o carro, mas a porta está trancada.

Em seguida, ouve-se outro agente dizer a Good, a condutora, para "sair da porra do carro".

Good é então vista a fazer marcha atrás com o carro e a olhar para a frente enquanto vira o volante para a direita, afastando-se do local onde o agente está. O carro avança e Ross grita "whoa" e então ouvem-se três tiros em rápida sucessão.

O vídeo não mostra se o SUV atingiu Ross, pois a câmera muda bruscamente para o céu. Um vídeo anterior gravado por um transeunte mostra que o SUV pode ter atingido Ross ao avançar e ele afastou-se para o lado.

O tiroteio em si não é visível, mas três tiros são ouvidos quando o telemóvel na mão dele balança ainda mais e fica voltado para a casa atrás de Ross.

A câmara então captura o SUV enquanto avança. Alguém pode ser ouvido a dizer "fucking bitch" (maldita cabra).

O impacto do SUV a colidir com um carro estacionado pode ser ouvido, assim como a câmara a mover-se para baixo, para a rua.