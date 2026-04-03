EUA resgatam um dos pilotos do caça abatido no Irão. Há ainda um segundo desaparecido

Beatriz Céu , (notícia atualizada às 21:30)
3 abr, 18:28

Imagens de destroços do caça contrariam versão do Irão de que abateu um caça F-35

As Forças Armadas norte-americanas resgataram com vida um dos pilotos do caça norte-americano abatido no Irão esta manhã, confirmou a CNN Internacional.

De acordo com a mesma fonte, que cita três fontes próximas das operações, as autoridades mantêm as operações de busca e salvamento por um segundo tripulante, que continua desaparecido.

Uma das fontes confirmou à CNN que o caça abatido era um F-15E Strike Eagle, que são geralmente tripulados por um piloto e um oficial de sistemas de armas. Esta informação contraria a versão do Irão de que tinha abatido um caça F-35 norte-americano.

Destroços do que a CNN acredita ser um US Air Force F-15 (Nour News/Telegram/ CNN)

Os media estatais iranianos divulgaram esta manhã imagens do que dizem ser os destroços do caça abatido pela Guarda Revolucionária Islâmica, identificando-o como um caça furtivo F-35, mas, de acordo com uma análise da CNN Internacional, os destroços correspondem a elementos de um caça F-15 da Força Aérea dos EUA.

Não se sabe ao certo o local exato em que o caça norte-americano foi abatido. As Forças armadas norte-americanas ainda não se pronunciaram sobre a situação e, da parte da Casa Branca, a porta-voz Karoline Leavitt disse apenas que o presidente Donald Trump já foi informado sobre a queda de um F-15 no Irão.

Segundo avião de combate dos EUA despenhou-se na região do Golfo Pérsico

Entretanto, um segundo avião de combate da Força Aérea norte-americana despenhou-se na região do Golfo Pérsico, segundo o New York Times

Segundo o jornal, o avião de combate, um A-10, despenhou-se perto do Estreito de Ormuz aproximadamente na mesma altura em que o caça norte-americano foi abatido sobre o Irão.

De acordo com a CNN Internacional, que cita uma fonte oficial norte-americana próxima das operações, o avião militar A-10 também foi abatido pelo Irão. O piloto, que seguia sozinho, conseguiu conduzir a aeronave para fora do território iraniano antes de se ejetar, tendo sido posteriormente resgatado em segurança, segundo a mesma fonte.

O Irão confirmou entretanto que atingiu a aeronave, que foi intercetada pelos seus sistemas de defesa aérea perto do Estreito de Ormuz.

Segundo o jornal, o avião de combate, um A-10, despenhou-se perto do Estreito de Ormuz aproximadamente na mesma altura em que o caça norte-americano foi abatido sobre o Irão.

Posteriormente, um helicóptero UH-60 Black Hawk da Força Aérea dos EUA foi atingido por um ataque iraniano durante as operações de resgate da tripulação do caça norte-americano abatido no Irão, segundo o New York Times.

A tripulação do helicóptero conseguiu escapar ilesa e está neste momento no Iraque, acrescentou o mesmo jornal.

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