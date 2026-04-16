EUA perdem um dos drones mais raros e caros do mundo no Golfo Pérsico

CNN , Isaac Yee e Brad Lendon
Há 1h e 19min
Drone MQ-4C Triton (CNN)

Trata-se de uma das aeronaves mais raras da frota da Marinha - a Northrop Grumman afirma ter produzido apenas 20 unidades - e também uma das mais caras, custando cerca de 240 milhões de dólares por unidade

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A Marinha dos EUA parece ter perdido uma das suas aeronaves mais caras sobre o Golfo Pérsico na semana passada.

Um relatório do Comando de Segurança da Marinha, divulgado na terça-feira, revela que um drone MQ-4C Triton despenhou-se no dia 9 de abril. A localização da queda não foi divulgada, por razões de segurança operacional.

Uma investigação da CNN sobre os dados do FlightRadar24 Flight Tracker mostra um MQ-4C a descolar da Estação Aeronaval de Sigonella, em Itália, e a desaparecer sobre o Golfo Pérsico a 9 de abril.

A aeronave estava a sobrevoar o Estreito de Ormuz, mas, depois de sair do espaço aéreo sobre o estreito, caiu de uma altitude de 15.240 metros para 2.743 metros, antes de perder o contacto por radar.

Os dados de voo mostram o Triton a emitir o código transponder 7400 durante o voo, indicando que o contacto com o piloto em terra tinha sido perdido, e depois o código 7700 - indicando uma emergência - cerca de 70 minutos depois, quando caiu para 13.411 metros. O drone continuou a emitir sinais a 7700 MHz até às 10h12 UTC, quando desapareceu dos radares a uma altitude de 9.250 pés.

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A causa da perda não pode ser determinada pelos dados de seguimento de voo, e a Marinha divulgou apenas a informação de que um MQ-4C caiu.

O fabricante Northrop Grumman descreve o Triton como "a principal aeronave não tripulada do mundo para informação, vigilância, reconhecimento e direcionamento marítimo".

Impulsionado por um motor a jato e com um alcance de 8.500 milhas náuticas, o MQ-4C pode permanecer no ar durante mais de 24 horas.

O drone é uma das aeronaves mais raras da frota da Marinha – a Northrop Grumman afirma ter produzido apenas 20 unidades – e também uma das mais caras, custando cerca de 240 milhões de dólares por unidade. Isto é mais do dobro do preço de um caça furtivo F-35C.

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