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EUA reforçam vigilância marítima das Filipinas com tecnologia capaz de operar 30 dias seguidos

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 1min
Gilberto Teodoro Jr., ministro da Defesa das Filipinas (AP)
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Os equipamentos entregues por Washington recolhem dados à superfície e debaixo de água

A Embaixada dos Estados Unidos nas Filipinas anunciou esta terça-feira a entrega de quatro veículos autónomos de superfície e submarinos às forças armadas filipinas, num contexto de tensões entre Manila e Pequim no mar do Sul da China.

"A entrega destes equipamentos, avaliados em 754 milhões de pesos filipinos [cerca de 11,3 milhões de euros], demonstra o compromisso [dos Estados Unidos] com um Indo-Pacífico livre e aberto, ao reforçar a capacidade das Filipinas para detetar e responder a desafios marítimos e atividades ilegais no mar", indicou a missão diplomática em comunicado.

Os aparelhos são veículos autónomos Triton, capazes de recolher dados oceanográficos tanto à superfície como debaixo de água. Alimentados por energia solar, cada unidade pode operar durante até 30 dias consecutivos.

"O domínio marítimo do Indo-Pacífico é vasto, contestado e crucial, e as Filipinas estão no centro dele", afirmou a encarregada de negócios interina da embaixada norte-americana, Bridgette Walker, acrescentando que o mar do Sul da China "exige uma vigilância constante e de longa duração que nenhum navio ou aeronave pode assegurar isoladamente".

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Em maio, durante o Diálogo Shangri-La, em Singapura – o principal fórum anual de segurança da Ásia –, as Filipinas criticaram as atividades da China nestas águas, onde Manila e Pequim disputam a soberania de várias ilhas.

Nos últimos anos, registaram-se incidentes frequentes envolvendo embarcações e aeronaves dos dois países nesta zona estratégica, por onde passa cerca de 30% do comércio marítimo mundial e que alberga importantes zonas de pesca e potenciais reservas de petróleo e gás.

O principal receio é que a região se transforme num cenário de confronto entre Pequim e Washington. Embora os Estados Unidos não tenham reivindicações territoriais diretas no mar do Sul da China, mantêm em vigor um tratado de defesa mútua com as Filipinas.

Desde a chegada ao poder do Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., em 2022, Manila intensificou a cooperação em matéria de defesa com os Estados Unidos.

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