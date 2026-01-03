Venezuela “denuncia gravíssima agressão militar” dos Estados Unidos

Agência Lusa , MM - EM ATUALIZAÇÃO
3 jan, 08:26
Nicolás Maduro (AP)

Nicolás Maduro decretou estado de exceção. Oficial dos EUA já confirmou ataque norte-americano

O Governo da Venezuela denunciou este sábado uma “gravíssima agressão militar” após as explosões que abalaram a capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção. Um oficial dos Estados Unidos já confirou à agência Reuters, embora sob anonimato, um ataque dos Estados Unidos.

“A Venezuela rejeita, repudia e denuncia [...] a gravíssima agressão militar perpetrada pelos [...] Estados Unidos contra o território e a população venezuelanos, em localidades civis e militares de Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, nos arredores de Caracas”, refere um comunicado do governo.

O Presidente Nicolas Maduro decretou o estado de exceção e apelou a “todas as forças sociais e políticas do país para ativarem os planos de mobilização”, segundo o comunicado.

O Governo da Venezuela, na declaração, convocou os seus apoiantes a irem para as ruas. “Povo às ruas!”, refere-se na declaração.

“O Governo Bolivariano convoca todas as forças sociais e políticas do país a ativarem planos de mobilização e a repudiarem este ataque imperialista”, acrescenta.

Caracas anunciou também que irá denunciar nas Nações Unidas a "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos no país.

A declaração acrescenta que Maduro ordenou “a implementação de todos os planos de defesa nacional” e declarou “estado de perturbação externa”, um plano de emergência que lhe dá o poder de suspender os direitos das pessoas e expandir o papel das forças armadas.

O comunicado surge numa altura em que as forças armadas dos Estados Unidos têm, nos últimos dias, tido como alvo barcos suspeitos de contrabando de drogas. Na sexta-feira, a Venezuela disse estar aberta a negociar um acordo com Washington para combater o tráfico de drogas.

Para já, desconhece-se a existência de vítimas. 

Temas: Eua Estados Unidos Venezuela Ataques Explosões

E.U.A.

O que se sabe sobre a apreensão pelos EUA de um petroleiro de bandeira russa

Há 9 min

Os EUA já tentaram comprar a Gronelândia - e falharam

Há 1h e 12min

Pelo menos dois mortos em ataque durante funeral em Salt Lake City

Há 3h e 59min

Caracas diz que ataque dos EUA causou pelo menos 100 mortos

Hoje às 06:03
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00