Retirada das tropas norte-americanas da Alemanha expõe um desafio para a Europa

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A saída de 5 mil soldados dos Estados Unidos da Alemanha é apenas a ponta do iceberg dos desafios que a Europa enfrenta em termos de Defesa

Dificilmente passa uma semana sem que haja alguma nova disputa entre a administração Trump e a Europa.

Mas, num ano que testemunhou uma grande disputa sobre tarifas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ameaçar anexar a Groenlândia e desacordos sobre a ajuda à Ucrânia, o desafio mais premente que a Europa enfrenta é a atual divisão transatlântica em torno da NATO.

Trump declarou que os EUA retirarão 5 mil – e provavelmente muitos mais – soldados estacionados na Alemanha, depois de o chanceler alemão, Friedrich Merz, ter criticado a forma como os EUA lidaram com o conflito com o Irão, afirmando que Teerão tinha humilhado Washington.

Donald Trump também criticou a Espanha e a Itália por não ajudarem a campanha dos EUA contra o Irão. Questionado se consideraria retirar as tropas americanas desses países, Trump respondeu: “Provavelmente… olha, porque não haveria de o fazer? A Itália não nos tem ajudado em nada e a Espanha tem sido horrível, absolutamente horrível”.

A Espanha negou às forças armadas dos EUA a permissão para utilizar as suas bases ou o seu espaço aéreo para missões ou ataques relacionados com o conflito. A crítica de Trump à Itália surge apesar de a sua primeira-ministra, Giorgia Meloni, ser uma aliada fundamental.

Trump há muito que se queixa de que os EUA estão a arcar injustamente com o fardo no que diz respeito à segurança ocidental, tendo outrora apontado a potência económica europeia, a Alemanha, como “delinquente” nesta matéria. A retirada parcial dos EUA é mais um capítulo desta saga, mas um que sublinha problemas maiores.

À medida que a disposição dos EUA para sustentar a segurança europeia se desgasta - e a ameaça russa cresce -, a Alemanha, o Reino Unido e a França prometem inaugurar uma nova era de gastos. Mas têm uma montanha para escalar e pouco tempo para o fazer.

EUA mudam de prioridades

“Se quisermos manter a transatlântica, temos de reforçar o pilar europeu dentro da NATO”, afirmou o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, no sábado, depois de Trump ter falado na retirada de tropas.

Pistorius sugeriu que a redução era esperada, chamando-a de “previsível”.

Da mesma forma, Merz disse ao canal alemão ARD no domingo que “não há ligação” entre o atrito com Trump e a redução das tropas americanas, de acordo com uma tradução da Reuters da entrevista.

Milhares de soldados americanos permanecem na Alemanha, embora os níveis sejam uma fração do que eram outrora.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, tentou minimizar a disputa com os EUA. (Tobias Schwarz/AFP/Getty Images)

Em dezembro de 2025, 36 436 militares americanos no ativo estavam estacionados na Alemanha, de acordo com dados do Departamento de Defesa dos EUA. No auge da Guerra Fria, cerca de 250 mil soldados no ativo estavam baseados naquela que era a Alemanha Ocidental.

O “guarda-chuva” foi retirado, apesar de a Rússia continuar a ser uma ameaça – e a mais recente medida dos EUA “sublinha a necessidade de a Europa investir mais na defesa”, afirmou no sábado a porta-voz da NATO, Allison Hart.

Washington pretende concentrar-se em desafios “onde apenas o poder americano pode desempenhar um papel decisivo” na Ásia e no seu próprio hemisfério, segundo um alto funcionário do Pentágono, Elbridge Colby. Isto exige “esforços muito maiores por parte dos nossos aliados para darem um passo em frente e assumirem a responsabilidade principal pela defesa convencional da Europa”, acrescentou Colby.

Na perspetiva dos EUA, afirmou, “não há nada de antieuropeu nesta visão. Pelo contrário, reflete esperança e, de facto, confiança na capacidade da Europa para agir de forma substancial e vigorosa”.

Alguns europeus veem a situação de forma diferente - como uma perda de solidariedade e de um objetivo comum - e um exemplo marcante do unilateralismo dos EUA.

“A maior ameaça à comunidade transatlântica não são os seus inimigos externos, mas a desintegração em curso da nossa aliança”, afirmou no sábado o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk. “Todos temos de fazer o que for preciso para inverter esta tendência desastrosa”.

Reverter a tendência requer um aumento das despesas com a defesa na maioria dos membros da OTAN, um ressurgimento da produção de armas, investimento em novas tecnologias e uma colaboração mais profunda.

De acordo com os planos atuais, as despesas anuais da Europa com a defesa deverão quase duplicar até 2030, atingindo cerca de 750 mil milhões de dólares.

Mas utilizar esse dinheiro de forma sensata exige também uma mentalidade diferente. No que diz respeito à defesa, os governos guardam zelosamente as preferências nacionais, pelo que tem havido uma falta histórica de colaboração na produção e aquisição.

Um tanque Leopard 2A6 dispara durante uma demonstração para o chanceler alemão, em visita às tropas do Exército Alemão (Bundeswehr) no quartel das forças armadas alemãs em Munster, no norte da Alemanha, a 30 de abril de 2026. (Daniel Reinhardt/AFP/Getty Images)

Séries de produção mais pequenas significam que equipamentos como o tanque de combate alemão Leopard custam muito mais do que o seu equivalente norte-americano, afirmam os analistas. Os EUA produzem um tanque de combate principal; a Europa produz uma dúzia.

O colapso de um projeto franco-alemão para construir uma nova geração de caças a jato é um exemplo de interesses nacionais irreconciliáveis. No meio de disputas constantes sobre a liderança do projeto, o CEO da fabricante francesa de aviões Dassault, Eric Trappier, disse sobre o vizinho: “Se eles querem fazer sozinhos, que façam sozinhos”.

Há outro desafio à medida que a Europa se afasta do equipamento militar dos EUA. A União Europeia quer que pelo menos metade dos gastos com defesa dos Estados-Membros permaneça dentro da UE até 2030.

A lógica é simples: não se pode desenvolver as próprias capacidades se se estiver a comprar equipamento pronto a usar noutro lugar. Historicamente, quase 80% das aquisições foram feitas fora da zona, principalmente nos EUA.

Gerir essa transição sem criar novas vulnerabilidades será um enorme desafio, que já está a causar dores de cabeça à Europa no meio de um aumento no consumo de armas e munições pelos EUA na guerra contra o Irão, tanto pelas suas próprias forças como pelos aliados do Golfo.

A lacuna dos mísseis

A escassez de sistemas de defesa antimísseis é especialmente grave - uma área em que a Europa já é fraca. Os analistas descrevem uma taxa de consumo “impressionante” de intercetores de defesa antimísseis, como os Patriots e os THAADs, no conflito do Golfo, com os EUA prestes a enviar aos aliados do Golfo mais armas desse tipo no valor de vários milhares de milhões de dólares.

Notavelmente, além da redução das tropas na Alemanha, o Pentágono afirmou que deixaria de enviar, conforme planeado, um batalhão de Long-Range Fires equipado com mísseis Tomahawk e hipersónicos.

Os fabricantes europeus produzem vários tipos de intercetores de mísseis, mas não em escala e, especialmente, não aqueles capazes de combater mísseis balísticos e de cruzeiro avançados. Não oferecem “um único substituto completo para os sistemas dos EUA”, de acordo com um recente estudo do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Um sistema de foguetes guiados no stand do Grupo EM&E durante a exposição de defesa FEINDEF em Madrid, Espanha, na segunda-feira, 12 de maio de 2025. O primeiro-ministro Pedro Sánchez prometeu no mês passado que o país cumprirá a meta da NATO de 2% do PIB. (Angel Garcia/Bloomberg/Getty Images)

Mais coprodução mitigaria a crise, mas, como observou o relatório do CSIS, isso “requer um grau de confiança transatlântica e de priorização que pode já não existir”.

Aí reside o dilema da Europa. O caminho rápido para o rearmamento passa pelos EUA, mas requer confiança mútua e consistência.

O caminho mais lento exige que a Europa gaste mais, supere uma estrutura industrial fragmentada e tente avaliar se as prioridades atuais de Washington são uma fase passageira ou uma nova ordem.

Há sinais de progresso, com o Reino Unido fortemente envolvido na construção de uma identidade de Defesa europeia apesar do Brexit, e uma série crescente de projetos conjuntos entre empresas de defesa e a Ucrânia.

Empresas como a Saab na Suécia, a alemã Rheinmetall e a BAE no Reino Unido têm carteiras de encomendas a bater recordes.

A Suécia e a Finlândia, que aderiram recentemente à NATO, integraram-se rapidamente na aliança.

Mas a partilha de soberania para acelerar a capacidade de autodefesa da Europa continua a ser o Santo Graal.