Dois mortos na sequência de disparos em universidade da Carolina do Sul

Agência Lusa , AM
Há 42 min
Emergência

Há ainda um ferido

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida na sequência de disparos na noite de quinta-feira na Universidade Estadual da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, disse o estabelecimento de ensino.

Os disparos com arma de fogo ocorreram num apartamento no complexo de residências de estudantes e levaram ao encerramento da universidade, localizada em Orangeburg, durante quatro horas

A direção da universidade não divulgou a identidade das vítimas nem o estado de saúde da pessoa ferida.

De acordo com a Associated Press, os inspetores estiveram no local e agentes da polícia patrulharam o campus durante a noite. 

A universidade cancelou as aulas marcadas para hoje e disponibilizou apoio psicológico aos alunos.

Temas: Eua Estados Unidos Carolina do Sul Mortos Disparos

