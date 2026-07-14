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Abuso sexual e difamação: E. Jean Carroll já recebeu indemnização de cinco milhões de Trump

CNN , Kara Scannell
Há 30 min
E. Jean Carroll abandona o Tribunal Federal de Manhattan após a conclusão do seu julgamento por difamação contra o ex-presidente Donald Trump, a 26 de janeiro, na cidade de Nova Iorque (Michael M. Santiago/Getty Images/Arquivo)
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Ex-jornalista vai utilizar o dinheiro para viver durante a reforma

Mais de cinco milhões de dólares foram transferidos para E. Jean Carroll, uma medida significativa numa longa batalha judicial com o presidente dos Estados Unidos, três anos depois de um júri ter considerado Donald Trump culpado de abuso sexual e difamação contra a ex-jornalista.

O desembolso de 5.625.005,48 dólares (cerca de 4,9 milhões de euros) - indemnização acrescida de juros - foi ordenado pelo juiz Lewis Kaplan, depois de o Supremo Tribunal ter rejeitado o pedido de Trump para reexaminar o caso. Trump tentou impedir o pagamento, argumentando que não deveria ser efetuado até que o Supremo Tribunal decidisse se reexaminava a sua petição, uma manobra arriscada que raramente tem sucesso. O Supremo Tribunal ainda não se manifestou.

A transferência para os advogados de Carroll foi confirmada nos autos do processo esta terça-feira.

Os advogados de Carroll afirmaram num documento judicial que a mulher vai utilizar o dinheiro para financiar a sua reforma e que "depositará a indemnização numa conta remunerada até que o pedido de reexame do réu seja negado".

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Os advogados de Trump continuam a lutar. Na sexta-feira, os advogados de Trump pediram a um tribunal federal de recurso que interviesse e suspendesse a transferência até que o Supremo Tribunal decidisse se reconsideraria o caso. Os seus advogados solicitaram ao tribunal de recurso que emitisse uma injunção caso os fundos fossem libertados e ordenasse a transferência dos fundos de volta para a conta controlada pelo tribunal enquanto o recurso está a ser tramitado.

O tribunal federal de recurso, que negou um pedido de suspensão de emergência, não se pronunciou sobre o novo pedido.

Carroll, de 82 anos, deverá receber o valor total. Os seus advogados, que são pagos com base em honorários de sucesso, não receberão honorários de advogado decorrentes da indemnização.

“Há três anos, um júri unânime de nove pessoas considerou o presidente Trump culpado de agressão sexual e difamação contra E. Jean Carroll”, disse a advogada de Carroll, Roberta Kaplan, em comunicado. “Hoje, temos o prazer de informar que ela recebeu a indemnização que o júri lhe concedeu em resultado deste veredito.”

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Carroll não foi a primeira mulher a acusar Trump de abuso sexual, mas levou o seu processo civil a julgamento e testemunhou em detalhe em tribunal aberto sobre o abuso sexual que sofreu por parte de Trump numa loja de departamentos de Nova Iorque em meados da década de 1990. Trump não compareceu no primeiro julgamento, mas negou veementemente em público ter agredido Carroll. O júri considerou Trump culpado de abuso sexual e difamação por declarações em que negava as alegações de agressão sexual, dizendo que ela não fazia o seu género e sugerindo que tinha inventado tudo para vender exemplares do seu livro. O júri concedeu a Carroll cinco milhões de dólares em indemnização.

Durante um debate na CNN no dia seguinte ao veredito, Trump chamou Carroll de "maluca" e classificou as suas afirmações como uma "história falsa". Carroll, que já tinha processado Trump por declarações semelhantes feitas por este em 2019, pediu para alterar o seu processo de forma a incluir as declarações adicionais.

Trump assistiu ao segundo julgamento e confrontou Carroll, que voltou a testemunhar. Subiu brevemente ao banco das testemunhas.

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O júri considerou as declarações de Trump de 2019 difamatórias e atribuiu a Carroll uma indemnização de 83 milhões de dólares. Trump afirmou que vai apresentar uma petição no Supremo Tribunal para pedir que ela reconsidere os seus argumentos relacionados com a imunidade presidencial. O prazo para a apresentação da petição termina no final do mês.

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