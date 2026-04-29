A advertência subtil, mas marcante, do rei Carlos III à América

Há 1h e 42min

Monarca britânico discursou perante o Congresso norte-americano, numa abordagem direta e contundente, suavizada pelo profundo respeito pelos anfitriões e pelas relações históricas entre os dois países

Numa nova era de revolta, foi preciso um rei para lembrar à América os seus valores republicanos: o Estado de direito, a democracia e o poder do seu exemplo internacional.

O rei Carlos III escolhe as suas palavras com precisão - tal como fazia a sua falecida mãe, a rainha Isabel II. O significado real tem frequentemente de ser inferido.

Mas, para os padrões reais, o seu discurso numa sessão conjunta do Congresso na terça-feira foi surpreendentemente direto.

Carlos não repreendeu nem criticou a administração Trump. Mas o monarca desaprovou implicitamente a atual direção política dos Estados Unidos e defendeu os pilares da democracia ocidental: freios e contrapesos internos, alianças e tolerância inter-religiosa.

Carlos apelou ainda à defesa firme da Ucrânia. E a “natureza”, disse ele, deve ser protegida, num apelo velado para combater as alterações climáticas, que o presidente Donald Trump chamou de “burla”.

E o rei salientou que os amigos podem discordar sem romper laços eternos, uma referência velada à “relação especial”, que tem sido abalada pela recusa do Reino Unido em aderir à guerra contra o Irão.

O Congresso aplaude enquanto o rei Carlos III da Grã-Bretanha discursa numa sessão conjunta do Congresso na Câmara dos Representantes, no Capitólio dos EUA, na terça-feira. (José Luís Magana/AP)

“As palavras da América têm peso e significado, tal como têm desde a independência”, disse Carlos, no hemiciclo da Câmara dos Representantes. “As ações desta grande nação importam ainda mais”.

A versão do rei sobre os valores dos Estados Unidos provavelmente agradou mais aos democratas “No Kings” do que ao vice-presidente JD Vance, que tem opiniões sobre o declínio civilizacional do Reino Unido e da Europa e que se sentou atrás dele na Câmara dos Representantes.

Mas Carlos amenizou a sua crítica demonstrando profundo respeito pelos anfitriões. Citou Trump, afirmando que o “laço de parentesco” entre os EUA e o Reino Unido é “inestimável e eterno”. E o seu discurso esteve repleto de elogios às conquistas históricas americanas.

E os pontos mais contundentes foram suavizados pela pompa coreografada de uma visita de Estado que retribui uma viagem de Trump no ano passado. Parafraseando o presidente Theodore Roosevelt, o rei falava suavemente enquanto empunhava um grande cetro.

O presidente não mostrou sinais de se sentir ofendido pelas observações de Carlos III. Donald Trump orgulha-se das suas relações pessoais com os líderes mais famosos do mundo. O rei também condenou por duas vezes a alegada tentativa frustrada de assassinato contra o presidente numa gala para a imprensa no sábado.

“The Firm”, como a família real é frequentemente conhecida, já passou por tudo isto antes. O rei Carlos III mencionou, num raro jantar de Estado de gala na Casa Branca na terça-feira à noite, que a sua mãe tinha vindo a Washington em 1957 para reparar as divisões entre os EUA e o Reino Unido provocadas pela crise de Suez.

“É difícil imaginar algo assim a acontecer hoje, mas não é difícil ver como a relação continua a ser importante, em assuntos visíveis e invisíveis”, disse o rei.

E Carlos III ofereceu ao presidente um presente único - o sino original da torre de comando do HMS Trump, um submarino da Marinha Real que esteve em serviço no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial.

“Se alguma vez precisar de nos contactar, basta dar-nos um toque!”, afirmou Carlos.

Esta forma cerimonial de abordar as divisões ideológicas de uma forma não ideológica destacou um paradoxo: os monarcas britânicos estão vinculados por convenção constitucional a serem apolíticos, mas a sua contenção confere-lhes um enorme poder simbólico quando optam, com moderação, pelo contrário.

Um dia de ironia histórica

A visita de Carlos esteve repleta de ironias políticas e históricas.

Este descendente direto do rei George III realizou um seminário sobre os direitos e responsabilidades das sociedades democráticas perante um órgão que é descendente direto do Congresso Continental que se reuniu em Filadélfia para declarar a independência.

Carlos invocou a Magna Carta - a Declaração de Direitos dos EUA: “o Estado de direito, a certeza de regras estáveis e acessíveis, e um poder judicial independente que resolve disputas e faz justiça imparcial”. Não foi tão indiscreto a ponto de criticar a atual Casa Branca, mas também não se esquivou de afirmar os seus próprios valores.

O rei tinha-se anteriormente colocado lado a lado com o presidente sob uma chuva fina ao estilo londrino no Relvado Sul da Casa Branca. Uma banda tocou “God Save the King” e o “Star Spangled Banner”, que evoca as “bombas a explodir no ar” durante a vitória americana sobre as forças britânicas em Fort McHenry, em 1812.

Esta história ainda ecoava durante o seu discurso no Congresso, quando um verdadeiro rei, enraizado numa monarquia constitucional e limitada, criou um contraste implícito com um presidente que, segundo os críticos, procura os seus próprios poderes imperiais.

A Casa Branca aproveitou o momento, provocando os críticos ao publicar uma fotografia dos dois homens com a legenda “DOIS REIS”.

O presidente Donald Trump e o rei Carlos III apertam as mãos durante a cerimónia de chegada de Estado no relvado sul, na terça-feira. (Chris Jackson/Getty Images)

Garret Martin, codiretor do Transatlantic Policy Center na Escola de Serviço Internacional da American University, observou que, embora Carlos III tenha enchido o seu discurso com material para agradar aos anfitriões, fez algumas observações políticas surpreendentemente incisivas.

“Acho que foi muito revelador que se pudesse facilmente interpretar isso como, no mínimo, alfinetadas suaves a algumas das políticas que a administração Trump tem seguido”, disse Martin. “Praticamente soou como um rei a dizer a um presidente para ser menos como um rei”.

Esta alusão foi reforçada pelas próprias ações da administração Trump na terça-feira, ao afirmar o poder de uma forma que os críticos consideram uma extrapolação autoritária.

O Departamento de Justiça indiciou mais um dos inimigos políticos de Trump, visando o ex-chefe do FBI James Comey pela segunda vez - neste caso, com a acusação de ameaçar a vida do presidente com uma foto de conchas marinhas.

A administração anunciou outra medida extraordinária para apresentar Trump como a personificação do Estado americano, em vez de um cidadão como qualquer outro: alguns novos passaportes dos EUA incluirão o seu retrato.

E uma iniciativa da Comissão Federal de Comunicações para contestar as licenças das afiliadas locais da ABC ameaçou outro valor garantido pelos fundadores que se revoltaram contra um rei - o direito à liberdade de expressão.

Embora o seu objetivo principal fosse celebrar o 250.º aniversário da independência americana, Carlos tinha uma missão mais imediata. Trump está furioso porque a Grã-Bretanha inicialmente recusou a permissão para que aviões norte-americanos usassem as suas bases nos ataques aéreos norte-americanos e israelitas contra o Irão e porque ela e outros aliados não participarão numa guerra que consideram ilegal. As punições anunciadas podem incluir a retirada do apoio à soberania do Reino Unido sobre as Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul. As ilhas, que também são reivindicadas pela Argentina, foram o gatilho para uma guerra em 1982.

Mas Carlos procurou amenizar o antagonismo. Retratou o desacordo não como uma falha na relação EUA-Reino Unido, mas como uma característica que a aprofundou. “Com o espírito de 1776 nas nossas mentes, talvez possamos concordar que nem sempre concordamos. Pelo menos à primeira vista!”, afirmou.

O rei Carlos III da Grã-Bretanha discursa numa sessão conjunta do Congresso na Câmara dos Representantes do Capitólio dos EUA, em Washington, DC, na terça-feira. (Elizabeth Frantz/Reuters)

Um monarca que deve defender o seu próprio trono

Alguns britânicos, ofendidos pelos insultos de Trump sobre o fracasso dos aliados dos EUA em defender os Estados Unidos e pelo seu desdém pela NATO, argumentaram que o rei deveria ficar em casa. Assim, o monarca, comandante das forças armadas britânicas, estava sob pressão para apaziguar o seu próprio público interno.

Carlos foi inequívoco ao rejeitar a alegação de Trump de que os aliados da NATO nunca fazem sacrifícios em troca da proteção dos EUA.

“Logo após o 11 de setembro, quando a NATO invocou o Artigo 5.º pela primeira vez e o Conselho de Segurança das Nações Unidas se uniu face ao terror, respondemos juntos ao apelo, tal como o nosso povo tem feito há mais de um século, ombro a ombro, através de duas Guerras Mundiais, da Guerra Fria, do Afeganistão e de momentos que definiram a nossa segurança comum”, afirmou Carlos.

O rei também abordou outra queixa de Trump, mais válida, salientando que a Grã-Bretanha se tinha comprometido a aumentar significativamente as despesas com a defesa. E Charles referiu-se com carinho aos seus dias como oficial da Marinha durante a Guerra Fria. Era difícil, nesta altura, não recordar a piada do secretário da Defesa Pete Hegseth de que a Marinha Real britânica, que outrora dominava os mares, já não é tão “grande” ou “perigosa” como antes.

Embora os críticos vejam a monarquia como um sistema de classes que não teria lugar nos EUA, esta mantém um elevado apoio público na maior parte do Reino Unido. Mas é uma instituição perenemente conturbada e manchada por escândalos. O que será um reinado relativamente curto de Carlos III, comparado com os 70 anos de reinado da sua mãe, será crucial para modernizar a monarquia para o futuro. A família real também está sob escrutínio, devido à amizade do ex-príncipe André com o falecido traficante sexual acusado Jeffrey Epstein.

Neste contexto, a viagem de Carlos III aos EUA foi uma demonstração implícita do poder de uma monarquia constitucional para abrir portas que poderiam estar fechadas a meros políticos, como o primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

“No século XXI, o que significa ser rei ou rainha?”, perguntou Bidisha Mamata, escritora, locutora e especialista em assuntos da realeza, a Becky Anderson, da CNN, na terça-feira. “Esta pompa de que falamos não é apenas para exibição. Não é apenas uma miragem. É uma fantasia. É uma imagem. É uma forma de diplomacia”.

O rei Carlos III da Grã-Bretanha, a rainha Camilla e a primeira-dama Melania Trump ouvem o presidente Donald Trump falar durante a cerimónia de chegada da visita de Estado no Jardim Sul da Casa Branca, na terça-feira. (Alex Brandon/AP)

O amor de Trump pela realeza

Trump não escondeu o seu respeito pela família real. Num discurso de boas-vindas ao rei, falou com emoção sobre as raízes da sua falecida mãe numa remota ilha escocesa e o respeito que ela tinha por Isabel II. O presidente também se referiu aos grandes momentos da relação especial, que teve início com o presidente Franklin Roosevelt e o primeiro-ministro Winston Churchill a unirem-se para combater a tirania na Segunda Guerra Mundial.

“Se nos pudessem ver hoje, os nossos antepassados ficariam certamente cheios de admiração e orgulho pelo facto de a revolução anglo-americana pela liberdade humana nunca, jamais, ter sido extinta, mas sim levada adiante através dos séculos, através dos oceanos e através da história, até se tornar uma chama que iluminou o mundo inteiro”, afirmou Trump.

A sua recepção pretendia replicar aquela de que tanto se entusiasmou no Castelo de Windsor no ano passado e contou com bandas marciais e uma exibição aérea militar.

Mas havia uma diferença importante entre os dois chefes de Estado.

Um monarca supostamente dotado de direito divino personifica a continuidade. Trump, com mandato limitado, não pode esperar tal permanência porque as liberdades americanas conquistadas à Grã-Bretanha há 250 anos proibiram o poder de tipo real.

No final do seu discurso ao Congresso, Carlos III pareceu alertar que o fogo e a fúria do segundo mandato de Trump poderiam, ainda assim, deixar uma marca duradoura. “O mundo pode dar pouca importância ao que dizemos, mas nunca esquecerá o que fazemos”, afirmou, numa referência ao discurso de Gettysburg do presidente Abraham Lincoln.