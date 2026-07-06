UE exige "competição transparente" após Trump conseguir anular suspensão de Balogun

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Chamada telefónica entre o presidente dos EUA e o presidente da FIFA levou a decisão que permite presença do jogador norte-americano no jogo contra a Bélgica nos oitavos-de-final, apesar de cartão vermelho recebido na partida contra a Bósnia-Herzegovina

A Comissão Europeia exigiu esta segunda-feira "jogo limpo e competição transparente" no desporto depois de a FIFA ter anulado a suspensão da estrela norte-americana de futebol Folarin Balogun na sequência de uma chamada entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Numa declaração oficial, a porta-voz da Comissão Europeia, Eva Hrncirova, recusou comentar o caso de Balogun, mas sublinhou que as federações desportivas devem ter liberdade para tomar as suas próprias decisões. "Respeitamos a autonomia do desporto e o direito das federações desportivas definirem os critérios de competição", afirmou Hrncirova.

Sobre este caso em concreto, a porta-voz do executivo da UE acrescentou que "qualquer decisão deste tipo deve, obviamente, ser tomada com base em critérios objetivos e transparentes", sublinhando, de forma mais ampla, que "a UE apoia o princípio do fair play e da concorrência transparente".

Balogun recebeu um cartão vermelho na partida contra a Bósnia-Herzegovina, durante a primeira fase eliminatória, o que significaria que não poderia jogar contra a Bélgica nos oitavos-de-final. Após a chamada telefónica de Trump para Infantino na quinta-feira, a suspensão foi revogada.

A FIFA recusou-se a confirmar quaisquer discussões específicas, mas contactada pelo Politico reiterou que um comité disciplinar independente decidiu reverter a suspensão de um jogo prevista nos estatutos.