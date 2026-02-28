Trump está a monitorizar os ataques ao Irão a partir do seu “resort”

Há 1h e 7min

“As vidas de heróis americanos corajosos podem perder-se e podemos ter baixas”, admite Trump, Ataque conjunto com Israel ao Irão acontece num momento simbólico do Judaísmo

O presidente dos EUA, Donald Trump, continua a monitorizar os ataques conjuntos com Israel ao Irão a partir do seu “resort” Mar-a-Lago, informou um funcionário da Casa Branca à CNN.

Trump divulgou uma mensagem em vídeo que descreve a lógica por detrás dos ataques, incitando os iranianos a assumirem o governo quando terminarem as operações militares terminarem. Além disso, alertou que poderiam ser perdidas vidas americanas.

“Quando terminarmos, assumam o governo. Ele será vosso. Esta será, provavelmente, a única hipótese que terão durante gerações”, afirmou.

Trump insistiu que está a dar continuidade a algo que os seus antecessores na presidência não conseguiram realizar.

“Durante muitos anos, vocês pediram a ajuda dos Estados Unidos, mas nunca a receberam. Nenhum presidente esteve disposto a fazer o que eu estou disposto a fazer esta noite. Agora têm um presidente que vos está a dar o que querem, por isso vamos ver como reagem”, reiterou.

“Os Estados Unidos estão a apoiar-vos com uma força esmagadora e um poder devastador. Agora é o momento de assumir o controlo do vosso destino e libertar o futuro próspero e glorioso que está ao vosso alcance”, continuou.

“Este é o momento de agir. Não deixem passar esta oportunidade”, concluiu o presidente.

Trump reconheceu a potencial perda de vidas americanas neste processo.

“O regime iraniano procura matar. As vidas de heróis americanos corajosos podem perder-se e podemos ter baixas — isso acontece frequentemente nas guerras — mas não o estamos a fazer para o presente. Estamos a fazê-lo para o futuro, e é uma missão nobre”, disse o presidente.

Uma das garantias deixadas foi o facto de os EUA “tomaram todas as medidas possíveis para minimizar o risco para o pessoal americano na região”.

O momento do ataque dos EUA e de Israel ao Irão tem um significado simbólico no Judaísmo. Na véspera do feriado judaico de Purim, os fiéis leem uma passagem específica do Antigo Testamento, conhecida como Zacarias.

A passagem do livro do Deuteronómio ordena aos antigos israelitas que se lembrem de um ataque não provocado da nação de Amaleque e que apaguem a memória de Amaleque assim que os israelitas se estabelecerem na sua terra.

A passagem é lida publicamente antes de Purim para cumprir a mitzvá de recordar Amaleque como o inimigo arquetípico de Israel.