Trump está a monitorizar os ataques ao Irão a partir do seu “resort”

CNN Portugal
Há 1h e 7min
Donald Trump em Mar-a-Lago a 29 de outubro de 2024 (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

“As vidas de heróis americanos corajosos podem perder-se e podemos ter baixas”, admite Trump, Ataque conjunto com Israel ao Irão acontece num momento simbólico do Judaísmo

O presidente dos EUA, Donald Trump, continua a monitorizar os ataques conjuntos com Israel ao Irão a partir do seu “resort” Mar-a-Lago, informou um funcionário da Casa Branca à CNN.

Trump divulgou uma mensagem em vídeo que descreve a lógica por detrás dos ataques, incitando os iranianos a assumirem o governo quando terminarem as operações militares terminarem. Além disso, alertou que poderiam ser perdidas vidas americanas.

“Quando terminarmos, assumam o governo. Ele será vosso. Esta será, provavelmente, a única hipótese que terão durante gerações”, afirmou.

Trump insistiu que está a dar continuidade a algo que os seus antecessores na presidência não conseguiram realizar.

“Durante muitos anos, vocês pediram a ajuda dos Estados Unidos, mas nunca a receberam. Nenhum presidente esteve disposto a fazer o que eu estou disposto a fazer esta noite. Agora têm um presidente que vos está a dar o que querem, por isso vamos ver como reagem”, reiterou.

“Os Estados Unidos estão a apoiar-vos com uma força esmagadora e um poder devastador. Agora é o momento de assumir o controlo do vosso destino e libertar o futuro próspero e glorioso que está ao vosso alcance”, continuou.

“Este é o momento de agir. Não deixem passar esta oportunidade”, concluiu o presidente.

Trump reconheceu a potencial perda de vidas americanas neste processo.

“O regime iraniano procura matar. As vidas de heróis americanos corajosos podem perder-se e podemos ter baixas — isso acontece frequentemente nas guerras — mas não o estamos a fazer para o presente. Estamos a fazê-lo para o futuro, e é uma missão nobre”, disse o presidente.

Uma das garantias deixadas foi o facto de os EUA “tomaram todas as medidas possíveis para minimizar o risco para o pessoal americano na região”.

O momento do ataque dos EUA e de Israel ao Irão tem um significado simbólico no Judaísmo. Na véspera do feriado judaico de Purim, os fiéis leem uma passagem específica do Antigo Testamento, conhecida como Zacarias.

A passagem do livro do Deuteronómio ordena aos antigos israelitas que se lembrem de um ataque não provocado da nação de Amaleque e que apaguem a memória de Amaleque assim que os israelitas se estabelecerem na sua terra.

A passagem é lida publicamente antes de Purim para cumprir a mitzvá de recordar Amaleque como o inimigo arquetípico de Israel.

Temas: EUA Donald Trump Ataque Israel Irão

Médio Oriente

Esta imagem mostra como EUA e Israel atingiram o coração do regime iraniano

Há 8 min

Horas antes do ataque, mediador dizia que acordo entre EUA e Irão era algo que se podia alcançar

Há 17 min
00:17

CNN Internacional interrompe emissão após ordem de retirada em Abu Dhabi

Há 42 min
00:41

Espaço aéreo encerrado em muitos países do Médio Oriente: imagens mostram céu vazio

Há 58 min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

26 fev, 16:32

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

26 fev, 22:00

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

26 fev, 06:53

Grande empresa norte-americana vai despedir 40% dos funcionários. O motivo: Inteligência Artificial

Ontem às 00:02

Da "pobreza dramática" em Portugal à homenagem de Obama: este é o português que agora é alvo do FBI

Ontem às 08:00

Conseguiu outra vez: russa que embarcou sem bilhete para Paris apanhada em caso igual - desta vez foi de Newark para Milão

26 fev, 20:40

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

25 fev, 21:37

Um dia a casa cai-nos em cima. Porque andam prédios a vir abaixo sozinhos?

Ontem às 09:29

Guimarães: jovem abusava das duas irmãs de cinco anos quando tomava conta delas

Ontem às 18:09

Visível em qualquer ponto da Terra: este sábado há um raro alinhamento de seis planetas

Ontem às 17:35

Euromilhões: esta é a chave que vale 159 milhões de euros

Ontem às 20:53

Sorteio feito: Sporting contra o Bodø/Glimt - se passar tem Arsenal, Leverkusen, Atleti, Spurs, Barça e Newcastle no caminho

Ontem às 11:12