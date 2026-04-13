Trump critica a posição do Papa Leão sobre a guerra no Irão e afirma que "não é fã" do líder católico

Há 1h e 24min

Donald Trump criticou duramente o Papa Leão XIV, acusando o líder da Igreja Católica de ter posições perigosas sobre a guerra no Irão e de ser prejudicial para a política externa dos Estados Unidos

Donald Trump criticou duramente o Papa Leão XIV no domingo à noite, denunciando a sua posição sobre a guerra no Irão e afirmando que o líder da Igreja Católica é “terrível para a política externa”.

“Nós não gostamos de um papa que diz que está tudo bem ter uma arma nuclear. … Ele é um homem que não pensa que devemos brincar com um país que quer uma arma nuclear para poder fazer explodir o mundo”, disse Trump aos jornalistas, acrescentando: “Não sou fã do Papa Leão.”

Leão, o primeiro papa americano, tem-se tornado cada vez mais vocal sobre a guerra dos EUA e de Israel com o Irão, condenando na semana passada a retórica de Trump e as ameaças contra o povo iraniano como “verdadeiramente inaceitáveis”.

Esse comentário foi motivado pela ameaça de Trump de que “uma civilização inteira morrerá esta noite”, nas horas que antecederam um cessar-fogo de duas semanas com o Irão.

Tanto Trump como o seu secretário da Defesa, Pete Hegseth, têm invocado Deus nas mensagens públicas durante o conflito, com Hegseth a enquadrar o esforço de guerra como divinamente apoiado e até a usar justificações bíblicas.

Leão tem rejeitado essa ideia.

“Jesus é o rei da paz, aquele que rejeita a guerra, a quem ninguém pode usar para justificar a guerra”, afirmou ele no Domingo de Ramos. “Ele não dá ouvidos às orações daqueles que promovem a guerra, mas rejeita-as.”

Esta imagem falsa gerada por IA, partilhada pelo presidente Donald Trump na Truth Social no domingo, mostra-o representado como uma figura semelhante a Cristo a curar uma pessoa doente. Donald Trump/Truth Social

As declarações do presidente sobre o papa no domingo à noite surgiram pouco depois de ter publicado na Truth Social uma crítica semelhante e extensa ao pontífice.

“O Papa Leão é FRACO em Crime e terrível para a Política Externa”, escreveu Trump, acrescentando que não quer um papa que pense que está tudo bem o Irão ter uma arma nuclear ou que considere “terrível que a América tenha atacado a Venezuela”.

Após a operação dos EUA para capturar o líder venezuelano Nicolás Maduro em janeiro, o papa apelou ao respeito pela “vontade do povo venezuelano” e ao regresso da estabilidade no país.

“Não quero um Papa que critique o Presidente dos Estados Unidos”, disse Trump.

O presidente afirmou ainda que Leão “não estava em nenhuma lista para ser Papa e só foi colocado lá pela Igreja porque era americano, e acharam que seria a melhor forma de lidar com o Presidente Donald J. Trump”.

Em resposta às declarações de Trump, o oficial do Vaticano padre Antonio Spadaro afirmou que Trump estava a atacar “uma voz moral” porque “não a consegue conter”.

“Trump não debate Leão: ele pede-lhe que recue para uma linguagem que ele consegue dominar. Mas o Papa fala outra linguagem, que recusa ser reduzida à gramática da força, da segurança e do interesse nacional”, disse Spadaro na rede X.

“O ataque é uma declaração de impotência … Se Leão fosse irrelevante, não mereceria uma palavra. Em vez disso, é chamado, nomeado, combatido: sinal de que a sua palavra corta fundo”, afirmou.

O Papa Leão já se tinha pronunciado anteriormente contra a proliferação de armas nucleares.

“O compromisso de construir um mundo mais seguro, livre da ameaça nuclear, deve ser prosseguido através de encontros respeitosos e diálogo sincero para construir uma paz duradoura, fundada na justiça, na fraternidade e no bem comum”, disse em junho passado, quando Trump ponderava atacar instalações nucleares iranianas.

As declarações de Trump surgiram pouco depois de o programa “60 Minutes”, da CBS News, ter transmitido uma reportagem com cardeais americanos seniores a manifestarem apoio à posição do papa sobre a guerra e à sua oposição à repressão migratória da administração Trump.

A CNN contactou a Casa Branca para saber se Trump estava a reagir à reportagem do “60 Minutes”.

Elise Ann Allen, correspondente baseada em Roma para o meio de comunicação católico Crux, afirmou que as declarações de Trump mostram que ele está “a sentir-se ameaçado pelo facto de Leão estar a emergir como uma figura mais forte no cenário internacional”.

“Acho que o que está a acontecer é que Donald Trump está a começar a sentir pressão”, declarou à CNN. “(Ele) tem de ter cuidado, porque tem de lembrar-se que foram os católicos moderados que o elegeram nas duas eleições.”

Afirmou ainda que é pouco provável que Leão, que está prestes a iniciar uma visita papal de dez dias a África, responda diretamente às críticas de Trump.

Pouco depois das declarações de Trump, o presidente publicou uma imagem na Truth Social onde aparece representado como uma figura semelhante a Cristo a curar uma pessoa doente, com bandeiras americanas e águias em fundo.