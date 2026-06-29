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Supremo dos EUA recusa recurso de Trump e mantém indemnização a vítima

Agência Lusa , NM
Há 1h e 0min
Presidente dos EUA, Donald Trump (Getty)
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Os tribunais rejeitaram os argumentos da defesa de Trump, a qual alegou terem existido irregularidades durante o julgamento suscetíveis de influenciar o desfecho do processo

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos recusou esta segunda-feira analisar o recurso do Presidente norte-americano, mantendo a decisão para este pagar cinco milhões de dólares à escritora E. Jean Carroll, por agressão sexual e difamação.

A decisão de fazer Donald Trump pagar cinco milhões de dólares (cerca de 4,4 milhões de euros) foi tomada sem comentários e sem registo de votos de vencido, deixando inalterado o veredicto proferido em 2023 e posteriormente confirmado por um tribunal federal de recurso.

Os tribunais rejeitaram os argumentos da defesa de Trump, a qual alegou terem existido irregularidades durante o julgamento suscetíveis de influenciar o desfecho do processo.

O caso teve origem nas acusações apresentadas por Carroll, antiga colunista da revista Elle, que afirmou, num excerto das suas memórias, ter sido agredida sexualmente por Trump num provador de uma loja de Nova Iorque, em meados da década de 1990.

O então empresário e atual Presidente norte-americano sempre negou as acusações, que classificou como "uma farsa" e "um golpe", em 2022, através das redes sociais.

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No recurso para o Supremo Tribunal, os advogados de Trump argumentaram que o julgamento foi prejudicado pela admissão dos testemunhos de outras duas mulheres que também o acusaram de agressões sexuais ocorridas há várias décadas, bem como pela alegada aplicação incorreta das regras federais relativas à admissibilidade da prova, o que Trump também rejeitou.

Num processo distinto, os tribunais confirmaram também uma indemnização de 83,3 milhões de dólares (cerca de 72 milhões de euros) por difamação, relacionada com declarações feitas por Trump em 2019, nas quais negava publicamente as acusações da escritora.

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