Sondagens de Trump caem para níveis semelhantes aos de George W. Bush também por causa de uma guerra

Há 1h e 16min

As mais recentes sondagens mostram Donald Trump a registar níveis de aprovação na casa dos 30%, aproximando-se de mínimos históricos semelhantes aos de George W. Bush durante a guerra do Iraque. A gestão da economia, da inflação e do conflito com o Irão está a contribuir para o aumento da desaprovação e para uma tendência descendente consistente

Foi quase exatamente por esta altura, há 20 anos, que as sondagens de aprovação de George W. Bush começaram a desmoronar-se. E à medida que os números de Bush em várias sondagens caíam para a casa dos 30% pela primeira vez no final do inverno e início da primavera, o culpado era claro: a guerra do Iraque.

A história pode estar a repetir-se com o Presidente Donald Trump em 2026. Basta trocar o Iraque pelo Irão.

Três novas sondagens divulgadas na terça-feira mostraram a taxa de aprovação de Trump na casa dos 30%: 36% numa sondagem Reuters-Ipsos, 35% numa sondagem Strength in Numbers-Verasight e 33% numa sondagem AP-NORC. Estas seguem-se a uma sondagem da NBC News durante o fim de semana, que mostrou Trump a atingir um novo mínimo de 37%.

No último mês, oito das nove sondagens de qualidade acompanhadas pela CNN mostraram Trump na casa dos 30%.

A única exceção foi uma sondagem da Fox News, que colocou Trump nos 41%, mas mesmo assim indicou os piores números desde 2017.

Vamos contextualizar esses números.

A desaprovação de Trump atinge novos máximos

Nem todas as sondagens mostram Trump a atingir novos mínimos na sua aprovação.

Alguns institutos mostraram-no ligeiramente mais baixo no primeiro ano de mandato em 2017, ou após o ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021.

Mas a taxa média de desaprovação de 62% de Trump no “CNN Poll of Polls” — que agrega as sondagens de qualidade acima referidas — é mais elevada do que praticamente qualquer valor registado nesses períodos anteriores.

Os níveis mais altos de desaprovação de Trump em sondagens individuais em 2017 foram: 63% num estudo do Pew Research Center, 61% numa sondagem da Quinnipiac University e 60% em sondagens Reuters-Ipsos. Após 6 de janeiro, atingiu 62% numa sondagem da CNN, 61% numa da Quinnipiac e 60% numa sondagem Washington Post-ABC News.

Trump está agora a registar, em média, estes níveis em todas as sondagens, sugerindo que mais americanos do que nunca se opõem a Trump.

A tendência é consistente

O Presidente Donald Trump fala com membros da comunicação social a bordo do Air Force One, a 17 de abril. Evan Vucci/Reuters

E talvez ainda mais preocupante para Trump, a tendência no seu segundo mandato tem sido notavelmente consistente — consistentemente descendente.

Embora possa ter existido a perceção geral de que Trump era bastante impopular no seu primeiro mandato, recuperou dos mínimos de 2017 para passar a maior parte da presidência com uma aprovação na casa dos 40%, o que é relativamente normal para um presidente atualmente. Isso aconteceu antes das eleições intercalares de 2018 e na corrida presidencial de 2020.

A aprovação de Trump no primeiro mandato foi, na maior parte, bastante estável.

Mas no segundo mandato, os números têm vindo a descer lenta mas continuamente.

Essa tendência já existia antes da guerra com o Irão. Mas a guerra também parece estar a consolidar algumas das principais fragilidades de Trump, retirando-lhe apoio de eleitores que anteriormente não o tinham abandonado.

Novos mínimos na economia

Uma das principais razões parece ser a perceção sobre a sua gestão da economia, que a guerra com o Irão — e a subida dos preços dos combustíveis associada — levou a novos mínimos.

Por exemplo:

• Uma sondagem da CNN no final do mês passado mostrou a aprovação económica de Trump num novo mínimo histórico de 31%.

• Uma sondagem da CBS News este mês mostrou novos mínimos na economia e na inflação.

• As sondagens Strength in Numbers e NBC News mostraram o mesmo.

• A desaprovação de Trump na inflação ronda agora regularmente os 70%.

A inflação tem sido há muito o pior tema para Trump, com eleitores a dizerem frequentemente que ele ignora o aumento do custo de vida. Mas, cada vez mais, as sondagens mostram que a guerra com o Irão está a competir por esse lugar.

A sondagem da NBC mostrou dois terços dos americanos a desaprovar a gestão de Trump da guerra com o Irão — apenas ligeiramente abaixo dos 68% que desaprovam a sua gestão da inflação.

E a sondagem anterior da CNN mostrou 67% de desaprovação na gestão do Irão, contra 69% na economia e 72% na inflação.

A aproximar-se do território de Bush

É certamente possível que a tendência mude e que uma resolução para a guerra com o Irão possa ajudar Trump.

Mas se a aprovação do Presidente se consolidar na casa dos 30%, ele estará num grupo bastante raro. Seria um território ocupado nas últimas décadas por apenas um homem: George W. Bush.

Quando Bush caiu para a casa dos 30% há duas décadas, foi o primeiro presidente a passar um período prolongado nesse nível desde Jimmy Carter, segundo dados da Gallup. Joe Biden, tal como Bush, também passou algum tempo na casa dos 30%, mas geralmente na parte superior dessa faixa.

Não é invulgar os presidentes serem impopulares atualmente; na verdade, tornou-se quase a norma.

Mas Trump está a entrar num território político bastante incomum e perigoso.