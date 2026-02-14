Rubio foi a Munique "tranquilizar" os líderes europeus: apoio dos EUA mantém-se, mas só se mudarem de rumo

Há 1h e 8min

O tom do Secretário de Estado Marco Rubio contrastou com o de JD Vance, no ano passado, mas a mensagem para Bruxelas foi semelhante: reformem-se, ou estão por vossa conta

O Secretário de Estado Marco Rubio dos EUA vestiu uma luva de veludo branca ao punho ainda cerrado da administração Trump durante o seu discurso de alto nível na Conferência de Segurança de Munique, este sábado, oferecendo alguma garantia aos inquietos líderes europeus de que os EUA continuam empenhados na sua parceria de longa data, mas sem recuar na sua exigência subjacente de que mudem de rumo numa série de frentes.

A mensagem de Rubio de que Washington não pretende abandonar a aliança transatlântica foi bem recebida pelos aliados europeus presentes na plateia que, há apenas um ano, se sentaram de cara fechada quando o vice-presidente norte-americano JD Vance subiu ao mesmo pódio e proferiu uma profanação amplamente falsa da cultura e dos valores da Europa.

O principal diplomata norte-americano foi aplaudido duas vezes quando evocou a história comum da Europa e dos EUA, dizendo que a América é “filha” da Europa e que os destinos dos continentes estão “entrelaçados”.

Mas a mensagem de Rubio não deixou de ser dura. A mensagem de Rubio não deixou de ser dura, pois a administração Trump avisou que “fará isto sozinha”, a menos que a Europa assuma mais responsabilidade pela sua própria segurança e partilhe os mesmos valores que os EUA - uma mudança que exige a reforma do atual sistema de cooperação internacional.

“Queremos aliados que se possam defender para que nenhum adversário se sinta tentado a testar a nossa força colectiva”, afirmou Rubio.

"Porque nós, na América, não temos qualquer interesse em sermos educados e ordenados cuidadores do declínio gerido pelo Ocidente. Não procuramos separar-nos, mas sim revitalizar uma velha amizade", acrescentou.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aparece na base militar de Fort Bragg, em 13 de fevereiro, tem condenado regularmente os líderes europeus por dependerem demasiado da assistência à segurança dos EUA. Nathan Howard/Getty Images

O presidente Donald Trump já criticou várias vezes a Europa por depender demasiado da ajuda dos EUA, em especial no que diz respeito à segurança, e exigiu que os aliados da NATO aumentassem as despesas com a defesa.

Em termos mais gerais, Trump também prometeu perturbar o status quo internacional durante o seu segundo mandato e, até à data, tem feito exatamente isso a uma velocidade notável.

O discurso de Rubio surge numa altura em que os aliados dos EUA estão cada vez mais preocupados e questionam se o país tenciona abandonar a sua parceria com a Europa, devido às ameaças de Trump de retaliação tarifária e de tomada da Gronelândia, bem como à retirada da ajuda internacional por parte da administração.

O discurso de Vance na Conferência de Segurança de Munique, do ano passado, exacerbou as preocupações, uma vez que o vice de Trump desabafou com os líderes europeus, dizendo-lhes que a maior ameaça à sua segurança vinha “de dentro”, e não da China e da Rússia - observações que formaram a Política de Segurança Nacional em preto e branco da Casa Branca.

As palavras de Vance ainda soavam nos ouvidos dos responsáveis europeus à chegada a Munique esta semana, onde muitos se concentraram no fim da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos - um dos poucos pontos de acordo entre Washington e os seus aliados da NATO.

“Abriu-se um fosso entre a Europa e os Estados Unidos”, disse o chanceler alemão Friedrich Merz na sexta-feira, antes do discurso de Rubio.

“A pretensão de liderança dos Estados Unidos foi posta em causa e possivelmente perdida”, afirmou.

Rubio reconheceu isso mesmo na quinta-feira, quando partiu para Munique, dizendo aos jornalistas que “o velho mundo desapareceu, francamente” e “vivemos numa nova era na geopolítica”.

No sábado, durante o seu discurso, transmitiu uma mensagem semelhante, embora com um toque mais suave.

“Embora estejamos preparados, se necessário, para fazer isto sozinhos, a nossa preferência e esperança é fazer isto convosco, os nossos amigos aqui na Europa”, disse Rubio à audiência em Munique.

“Para os Estados Unidos e a Europa, pertencemos um ao outro”, acrescentou Rubio, sublinhando a importância da longa parceria, que tem estado sob forte tensão nos últimos tempos.

Rubio reconheceu que os EUA podem, por vezes, ser um pouco “diretos e urgentes no nosso conselho”, mas procurou tranquilizar os líderes europeus de que a administração Trump está empenhada na aliança.

“Queremos aliados que se orgulhem da sua cultura e do seu património, que compreendam que somos herdeiros da mesma grande e nobre civilização e que, juntamente connosco, estejam dispostos e sejam capazes de a defender”, afirmou.

O tom de Rubio contrastou fortemente com o utilizado por Vance há um ano. Mas a mensagem para a Europa foi a mesma: reformem-se, ou estão por vossa conta.