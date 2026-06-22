O verde é o novo azul

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Em Washington, até os monumentos são usados para servir a agenda egocêntrica e jingoísta do Presidente. O Lincoln Memorial Reflecting Pool tornou-se o mais recente cenário de uma intervenção presidencial marcada pela urgência de garantir que a água apresentasse um tom “azul bandeira americana” a tempo das celebrações do 4 de julho. O resultado é um microcosmo do que tem sido esta Administração: corrupta, inepta, irresponsável, e incapaz de lidar com os seus erros ou com merecidas críticas

Em abril, o Presidente dos Estados Unidos decidiu que o histórico Lincoln Memorial Reflecting Pool, um dos espaços mais emblemáticos de Washington, precisava de ser intervencionado a tempo de exibir um tom "azul bandeira da América" durante as celebrações do seu aniversário e dos 250 anos dos Estados Unidos. O local não é irrelevante: foi ali que Martin Luther King Jr. proferiu o célebre discurso I Have a Dream.

Num momento em que se poderiam encontrar exemplos mais impactantes de como esta segunda Administração Trump tem sido tragicamente nociva, desde os ataques ilegais ao Irão, às tarifas globais impostas através de mecanismos já considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, às ações abusivas de agentes federais, aos complots para impedir que informação prejudicial seja tornada pública, até às tentativas de subverter eleições, o miniescândalo que estamos a assistir com o espelho de água acaba por ser particularmente apto e, dir-se-ia, hilariante na sua representatividade.

A obra foi adjudicada através de um contrato por ajuste direto, invocando uma cláusula de urgência nacional, a uma empresa de revestimentos da Virgínia (Atlantic Industrial Coatings). O Presidente admitiu, publicamente: “Conheço um tipo que é inacreditável a fazer piscinas. Ele fez a piscina olímpica de um dos meus clubes de golfe há 20 anos”. Não lhe ocorreu, e, como tem sido apanágio nesta segunda Administração, ninguém à sua volta o quer contrariar, que manter uma piscina e manter um espelho de água são duas coisas bem diferentes.

O espelho de água foi então esvaziado e colocado o novo revestimento, que teve até honras de visita presidencial, com a Besta, o carro oficial do Presidente, a circular sobre o solo da estrutura. Depois a água foi reposta, permitindo que o “azul bandeira americana” se tornasse mais uma montra de nacionalismo estético e de vaidade performativa ao serviço do ego do líder, reescrevendo a sobriedade dos monumentos nacionais com a estética de um resort de Mar-a-Lago.

Naturalmente, uma vez que as deficiências estruturais, de canalização e escoamento não foram contempladas, por causa do azul-escuro aumentar a temperatura da água, e a estrutura ser numa área ajunta a terrenos naturais, o espelho de água transformou-se num pântano verde-alface devido a uma proliferação maciça de algas (análises de satélite da Universidade da Virgínia confirmaram que é o pior surto de algas dos últimos 5 anos) e a tinta azul começou literalmente a descolar e a descascar no fundo. Sabe-se também que custo desta “obra” esta na vizinhança dos 14,2 milhões de dólares de dinheiro dos contribuintes.

A colisão inevitável entre a incompetência populista e as leis da ciência e da natureza. Trump prometeu uma solução mágica, barata e rápida. O resultado é um desastre e um desperdício de dinheiros públicos. O episódio ilustra que governar exige competência técnica e que ignorar especialistas, desde historiadores a biólogos e engenheiros responsáveis pela gestão do National Mall, tende a produzir resultados que acabam sempre pagos pelo contribuinte americano, tal como sucede, por exemplo, com decisões como a guerra no Irão ou a imposição de tarifas punitivas.

Porém, e como também temos visto neste ano e meio, a culpa nunca é do Presidente. O Presidente não pode falhar; são sempre os que o rodeiam que o falham (JD Vance, come on down). A máquina propagandística MAGA é igualmente acionada para, no melhor estilo de 1984 de George Orwell, convencer os seus seguidores a não acreditarem no que veem com os próprios olhos. O Departamento do Interior chegou a emitir comunicados bizarros afirmando que a água estava “cristalina”, que as algas estavam “mortas” graças a uma “tecnologia revolucionária de nano-bolhas de ozono”. A FOX News enviou jornalistas ao local para jurarem que a água está azul, enquanto a imagem atrás deles mostra o verdete como tonalidade dominante.

E, se mais for preciso, mais se conjuga. Agora foram sabotadores, seguramente vândalos e ecoterroristas, que terão arruinado o espelho de água, numa ação que faria inveja à Antifa, ao Code Pink, aos Black Panthers, ao Black Lives Matter ou aos Weather Underground. Afinal, que ação de qualquer destes grupos anti-sistema se poderá comparar à ousadia, engenho e audácia destes alegados agentes subversivos? Também aqui nada de novo: a recusa em lidar com a realidade e em assumir consequências segue a cartilha clássica, negar o que os olhos de todos veem, e procurar bodes expiatórios e teorias da conspiração para explicar o óbvio.

O que vai acontecer a seguir? Mais dinheiro será lançado ao problema. Sem critérios claros de contratação ou de solução duradoura, o espelho de água poderá voltar a estar azul a tempo do 4 de julho. Depois, Trump fará com este problema o que faz com todos os outros: aborrecer-se, desinteressar-se, ignorar e passar para outra excentricidade, o Arco de Trump, um ballroom, ou a renovação de campos de golfe. Os Estados Unidos continuarão assim a passar de vergonha em vergonha, até ao momento final de declínio… ou de revolta daqueles que dizem amar e defender o país.