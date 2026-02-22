EUA preparados para retomar negociações se Irão apresentar proposta de acordo nuclear nas próximas 48 horas

CNN Portugal , JAV
Há 34 min
Ministro Negócios Estrangeiros Irão Abbas Araqhchi cimeira Organização para a Cooperação Islâmica Istambul (Khalil Hamra/AP)

Informação foi avançada este domingo por um alto funcionário da administração Trump

Os Estados Unidos da América estão preparados para retomar as negociações com o Irão na próxima sexta-feira, em Genebra, caso os negociadores norte-americanos recebam uma proposta detalhada de Teerão para um acordo nuclear nas próximas 48 horas.

A informação foi avançada por um alto funcionário da administração Trump ao jornal Axios este domingo de manhã, numa altura em que aumenta a especulação sobre um potencial ataque dos EUA a Teerão.

A atual investida diplomática representa o que o Axios descreve, com base em informações das autoridades americanas, como a última chance que o presidente dos EUA dará ao Irão antes de lançar a grande operação militar em coordenação com Israel, uma que poderá ter como alvo o líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei, que está há semanas escondido em parte incerta.

Segundo o alto funcionário americano, a administração de Donald Trump já fez chegar o ultimato a Teerão e está a aguardar uma proposta do regime. Os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner – que terão aconselhado o presidente a dar uma nova hipótese à diplomacia antes de ordenar um ataque – planeiam estar em Genebra a 27 de fevereiro, caso os iranianos enviem a proposta de acordo nuclear no início desta semana.

"Se o Irão apresentar uma proposta preliminar, os EUA estão prontos para se reunir em Genebra na sexta-feira para iniciar negociações detalhadas e verificar se podemos chegar a um acordo nuclear", disse a fonte, confirmando que a administração Trump está aberta a discutir a possibilidade de um acordo provisório com Teerão antes de um acordo nuclear completo ser firmado.

As novas informações surgem depois de Witkoff e Kushner terem pedido ao ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, uma proposta detalhada em poucos dias durante a última ronda negocial em Genebra, na terça-feira.

A exigência de Trump, como comunicada a Araghchi pelos seus enviados, é a de que não poderá haver “nenhum enriquecimento” de urânio em solo iraniano; os EUA estão dispostos a considerar uma proposta que inclua um “enriquecimento simbólico” de material radioativo, mas apenas se Teerão puder comprovar que todas as vias para a obtenção de armas nucleares estão bloqueadas.

Na sexta-feira, numa entrevista ao canal MS Now, o chefe da diplomacia iraniana tinha dito que o governo está a concluir a redação de uma proposta e que irá entregá-la a Witkoff e a Kushner assim que a liderança política de Teerão a aprovar.

Temas: EUA Donald Trump Irao Nuclear Steve Witkoff

EUA preparados para retomar negociações se Irão apresentar proposta de acordo nuclear nas próximas 48 horas

Há 34 min

