EUA preparados para retomar negociações se Irão apresentar proposta de acordo nuclear nas próximas 48 horas

Há 34 min

Informação foi avançada este domingo por um alto funcionário da administração Trump

Os Estados Unidos da América estão preparados para retomar as negociações com o Irão na próxima sexta-feira, em Genebra, caso os negociadores norte-americanos recebam uma proposta detalhada de Teerão para um acordo nuclear nas próximas 48 horas.

A informação foi avançada por um alto funcionário da administração Trump ao jornal Axios este domingo de manhã, numa altura em que aumenta a especulação sobre um potencial ataque dos EUA a Teerão.

A atual investida diplomática representa o que o Axios descreve, com base em informações das autoridades americanas, como a última chance que o presidente dos EUA dará ao Irão antes de lançar a grande operação militar em coordenação com Israel, uma que poderá ter como alvo o líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei, que está há semanas escondido em parte incerta.

Segundo o alto funcionário americano, a administração de Donald Trump já fez chegar o ultimato a Teerão e está a aguardar uma proposta do regime. Os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner – que terão aconselhado o presidente a dar uma nova hipótese à diplomacia antes de ordenar um ataque – planeiam estar em Genebra a 27 de fevereiro, caso os iranianos enviem a proposta de acordo nuclear no início desta semana.

"Se o Irão apresentar uma proposta preliminar, os EUA estão prontos para se reunir em Genebra na sexta-feira para iniciar negociações detalhadas e verificar se podemos chegar a um acordo nuclear", disse a fonte, confirmando que a administração Trump está aberta a discutir a possibilidade de um acordo provisório com Teerão antes de um acordo nuclear completo ser firmado.

As novas informações surgem depois de Witkoff e Kushner terem pedido ao ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, uma proposta detalhada em poucos dias durante a última ronda negocial em Genebra, na terça-feira.

A exigência de Trump, como comunicada a Araghchi pelos seus enviados, é a de que não poderá haver “nenhum enriquecimento” de urânio em solo iraniano; os EUA estão dispostos a considerar uma proposta que inclua um “enriquecimento simbólico” de material radioativo, mas apenas se Teerão puder comprovar que todas as vias para a obtenção de armas nucleares estão bloqueadas.

Na sexta-feira, numa entrevista ao canal MS Now, o chefe da diplomacia iraniana tinha dito que o governo está a concluir a redação de uma proposta e que irá entregá-la a Witkoff e a Kushner assim que a liderança política de Teerão a aprovar.