Bruce Springsteen lança canção em homenagem às vítimas de Minneapolis

Agência Lusa , AM
Há 14 min
Cartazes anti-ICE Minneapolis Minnesota EUA (Adam Gray/AP)

Cantor dedica esta canção "ao povo de Minneapolis, aos nossos vizinhos imigrantes inocentes e em memória" das duas vítimas

A estrela norte-americana Bruce Springsteen, crítico de Donald Trump, lançou na quarta-feira "Streets of Minneapolis", uma canção na qual critica as políticas anti-imigração do seu Governo, após as mortes de dois norte-americanos baleados por agentes federais.

"Escrevi esta música no sábado, gravei-a ontem e estou a lançá-la hoje [quarta-feira] para vocês em resposta ao terror que se abateu sobre a cidade de Minneapolis", sublinhou o artista nas suas redes sociais.

Minneapolis tem sido o epicentro das tensões desde a morte, no sábado, de Alex Pretti, de 37 anos, morto por agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), apenas algumas semanas após a morte, na mesma cidade, de Renee Good, mãe de dois filhos da mesma idade, baleada pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

O cantor famoso pelo tema "Born in the USA" anunciou que dedica esta canção "ao povo de Minneapolis, aos nossos vizinhos imigrantes inocentes e em memória" das duas vítimas.

Bruce Springsteen tem criticado repetidamente Donald Trump e a sua administração.

"Donald Trump não compreende este país, a sua história e o que significa ser verdadeiramente americano", declarou a lenda do rock norte-americano durante a campanha presidencial de 2024.

Na nova canção, Bruce Springsteen escreve: "Os capangas federais de Trump espancaram-no / Na cara e no peito / Depois ouvimos os tiros / E Alex Pretti jaz morto na neve".

"Ó nossa Minneapolis, ouço a tua voz / Chorando através da névoa sangrenta / Lembraremos os nomes daqueles que morreram / nas ruas de Minneapolis", canta ainda, ecoando outro dos seus clássicos, "Streets of Philadelphia".

O Presidente norte-americano ataca regularmente Bruce Springsteen, que considera "muito sobrevalorizado", assim como atacou outras estrelas que se posicionaram contra si, como Beyoncé e Taylor Swift.

Temas: Eua Donald Trump Bruce Springsteen Minneapolis

E.U.A.

