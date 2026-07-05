MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Administração Trump desvaloriza desfile de supremacistas no 250.º aniversário da independência

Agência Lusa
Há 1h e 23min
Presidente dos EUA, Donald Trump (Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

"Um dos princípios fundadores dos Estados Unidos é a liberdade de expressão", defendeu o secretário do Interior

O secretário do Interior da administração Trump desvalorizou hoje um desfile de algumas centenas de ativistas supremacistas brancos em Washington, na comemoração do 250.º aniversário da independência dos EUA, destacando a importância da liberdade de expressão na democracia norte-americana.

"Não há uma única posição que [supremacistas] estejam a defender com a qual eu possa concordar. Mas um dos princípios fundadores dos Estados Unidos, e é isso que torna a democracia complexa, é a liberdade de expressão", disse secretário do Interior, Doug Burgum, em declarações à CNN.

Homens mascarados que chegaram na manhã de sábado à principal estação ferroviária da capital federal, no dia em que se assinalou o 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos, desfilaram em Washington, alguns agitando bandeiras da confederação e outros exibindo o emblema da Frente Patriótica, um movimento supremacista branco, gritando "Retomar a América!".

A propósito deste desfile, Burgum expressou: "Há muitas coisas que vejo que pessoalmente considero ofensivas e inaceitáveis. Mas, na América, a liberdade de expressão é permitida."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Estamos num país onde alguém pode candidatar-se e ser eleito autointitulando-se comunista, mesmo que a nossa nação tenha lutado contra isso", argumentou o secretário do Interior.

Burgum afirmou ainda que "há muitas coisas na história que podem ressurgir, mas a boa notícia é que estes pequenos incidentes são, na verdade, exceção", elogiando a "união em torno do país e da bandeira" durante as comemorações do 250.º aniversário da independência dos EUA.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: EUA Donald Trump América Supremacistas
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Pelo menos 8 pessoas alvejadas, incluindo 4 crianças, em Nova Iorque

Hoje às 10:01

Trump diz que os EUA "durante 250 anos têm sido a esperança, a promessa, a luz e a glória entre todas as nações do mundo"

Hoje às 08:30

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

Ontem às 15:00

Trump: "Somos o povo mais livre do mundo, temos a Constituição mais justa e duradoura do mundo e somos a nação mais poderosa do mundo"

Ontem às 09:16
Mais E.U.A.

Mais Lidas

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

Ontem às 23:35

Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Hoje às 12:58

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

Ontem às 18:00
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

Hoje às 10:30

Há boas notícias para Portugal (e para todos os outros que estão no Mundial)

Hoje às 00:05

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

Ontem às 15:00

Ondas de calor vão obrigar-nos a "reorganizar a forma como trabalhamos" e Espanha pode ser um exemplo para Portugal

3 jul, 11:11

Aproxima-se um prazo crítico para a computação quântica e que ameaça desencadear a maior crise de cibersegurança de sempre

Hoje às 11:00

Louis Vuitton ganha processo contra cadeia chinesa e recebe indemnização milionária

3 jul, 09:05

Ligar a máquina de lavar roupa à noite pode dar multa de 3.000 euros em Espanha

Hoje às 11:07

"Nunca vi ninhos como estes": na Ucrânia, os pássaros já constroem com os fios da guerra

Ontem às 18:55