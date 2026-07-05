Administração Trump desvaloriza desfile de supremacistas no 250.º aniversário da independência

Há 1h e 23min

"Um dos princípios fundadores dos Estados Unidos é a liberdade de expressão", defendeu o secretário do Interior

O secretário do Interior da administração Trump desvalorizou hoje um desfile de algumas centenas de ativistas supremacistas brancos em Washington, na comemoração do 250.º aniversário da independência dos EUA, destacando a importância da liberdade de expressão na democracia norte-americana.

"Não há uma única posição que [supremacistas] estejam a defender com a qual eu possa concordar. Mas um dos princípios fundadores dos Estados Unidos, e é isso que torna a democracia complexa, é a liberdade de expressão", disse secretário do Interior, Doug Burgum, em declarações à CNN.

Homens mascarados que chegaram na manhã de sábado à principal estação ferroviária da capital federal, no dia em que se assinalou o 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos, desfilaram em Washington, alguns agitando bandeiras da confederação e outros exibindo o emblema da Frente Patriótica, um movimento supremacista branco, gritando "Retomar a América!".

A propósito deste desfile, Burgum expressou: "Há muitas coisas que vejo que pessoalmente considero ofensivas e inaceitáveis. Mas, na América, a liberdade de expressão é permitida."

"Estamos num país onde alguém pode candidatar-se e ser eleito autointitulando-se comunista, mesmo que a nossa nação tenha lutado contra isso", argumentou o secretário do Interior.

Burgum afirmou ainda que "há muitas coisas na história que podem ressurgir, mas a boa notícia é que estes pequenos incidentes são, na verdade, exceção", elogiando a "união em torno do país e da bandeira" durante as comemorações do 250.º aniversário da independência dos EUA.