Partida atribulada de Trump para a China envolveu insulto a jornalista

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Presidente dos Estados Unidos sugeriu que a guerra no Irão vai resolver-se, mesmo que o Irão não faça a "coisa certa"

Foi com renovadas ameaças ao Irão que o presidente dos Estados Unidos abandonou a Casa Branca rumo à China, onde vai ter um importante encontro com Xi Jinping.

Ainda no relvado da sua residência oficial, Donald Trump antecipou uma “longa conversa” com o homólogo chinês, sendo que o Irão não deverá ser um dos temas principais.

Isto porque os Estados Unidos têm a situação “sob controlo”, garantiu o presidente norte-americano, que prefere focar a sua visita noutros assuntos, provavelmente em questões económicas.

E mesmo perante o estrangulamento causado pela falta de combustíveis ou fertilizantes, Donald Trump admite regressar à guerra caso isso seja necessário.

“O Irão não vai ter uma arma nuclear. Ou vão fazer a coisa certa ou vamos acabar o trabalho”, reiterou, deixando no ar uma clara ameaça ao regime dos aiatolas.

Questionado sobre qual seria a sua mensagem para Xi Jinping sobre o Irão, Donald Trump foi claro: "Para ser honesto, acho que ele se tem comportado relativamente bem. Vejam o bloqueio, sem problemas. Eles obtêm grande parte do petróleo dessa região. Não temos tido problemas. E ele tem sido meu amigo".

Uma questão orçamental

Outro ponto alto da partida de Donald Trump envolveu uma troca de argumentos com um jornalista.

Confrontado com o custo da sala de baile que foi pedida para a Casa Branca, e que vai, afinal, custar o dobro do previsto, o presidente dos Estados Unidos optou por atacar o jornalista que lhe fez a pergunta.

“Estamos dentro do orçamento, dentro do orçamento… Dupliquei o tamanho porque claramente precisamos disso”, começou por dizer, com o jornalista a insistir que o preço também duplicou, passando de 200 para 400 milhões de dólares.

“Dupliquei o tamanho [da sala] seu burro. Dupliquei o tamanho. Tu… tu não és uma pessoa muito esperta”, atirou depois.