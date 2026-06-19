MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

EUA suspeitam que tecnologia secreta para fabricar chips pode ter chegado à China

Agência Lusa , TFR
Há 19 min
Washington, EUA (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A preocupação centra-se num equipamento de litografia por ultravioleta extremo (EUV), considerado essencial para fabricar os semicondutores mais avançados

O Governo dos Estados Unidos manifestou à empresa neerlandesa ASML preocupação com a possibilidade de uma das suas máquinas mais avançadas para o fabrico de semicondutores ter chegado à China, noticiou esta sexta-feira a Bloomberg.

Segundo a agência, o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, manifestou a preocupação aos altos dirigentes da ASML durante uma série de reuniões recentes.

A preocupação centra-se num equipamento de litografia por ultravioleta extremo (EUV), considerado essencial para fabricar os semicondutores mais avançados e cuja exportação para a China está proibida pelos controlos impostos por Washington, com o apoio dos Países Baixos.

A ASML rejeitou essa possibilidade e garantiu que nunca enviou uma máquina EUV para a China, nem componentes especificamente concebidos para esse tipo de sistemas.

De acordo com a Bloomberg, a empresa recordou que estes equipamentos, com cerca de 180 toneladas, requerem instalação e manutenção permanente por parte dos seus próprios engenheiros, pelo que considera altamente improvável que algum tenha chegado ao país asiático sem o seu conhecimento.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nem o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, nem a Casa Branca, nem a ASML fizeram comentários adicionais sobre a informação da Bloomberg.

A notícia surge num contexto de crescentes restrições norte-americanas destinadas a impedir que a China tenha acesso a tecnologia de ponta para o fabrico de chips.

A preocupação de Washington surge meses depois de a Reuters ter noticiado que um grupo de antigos engenheiros da ASML participou no desenvolvimento de um protótipo chinês de máquina EUV, um projeto estratégico com o qual Pequim procura reduzir a dependência relativamente à tecnologia ocidental.

Até ao momento, não há confirmação pública de que uma máquina EUV comercial da ASML tenha sido exportada ou introduzida na China, violando as restrições internacionais.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: EUA China Investigação Tecnologia ASML
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

"O Irão está quase na mesma": acordo dos EUA leva a raro choque da ala de Trump com o presidente

Há 8 min

Poder é sinónimo de riqueza. Fortuna dos Trump já aumentou 60% e a guerra no Irão tem ajudado

Há 1h e 8min

Congressistas republicanos ficaram indignados após Trump assinar acordo com o Irão

Há 1h e 44min

Cuba apresenta medidas para liberalizar a economia

Ontem às 21:33
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Ontem às 11:31

Ataques ucranianos estão a isolar a Crimeia ocupada: Kiev avisa que a península "vai transformar-se numa ilha"

Ontem às 16:21

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Ontem às 05:02

Pernas, rostos, seios ou coxas: grupo de condutores de elétricos de Itália partilhava imagens de mulheres pelo Whatsapp

17 jun, 22:31

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

17 jun, 08:00

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

17 jun, 15:56

Estudo da Universidade do Porto associa défice de vitaminas A e C a mais sintomas de hiperatividade e desatenção

17 jun, 07:25

"Isto de o Ronaldo jogar a titular e o tempo todo já não dá"

Ontem às 07:30

Homens armados bloqueiam carrinha de valores e fogem com 10 mil euros

Ontem às 10:37

Pais adotivos que mataram bebé de 13 meses condenados a penas pesadas. Caso que chocou o Reino Unido chega ao fim

Ontem às 17:59

Incêndios e destroços por toda a parte: Ucrânia lança o maior ataque de sempre a Moscovo e deixa a capital da Rússia em pânico

Ontem às 16:59

Pesa 250 kg e pode atingir 130 km: Ucrânia revela pela primeira vez a sua bomba planadora

Ontem às 16:11