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Centcom anuncia que EUA usaram pela primeira vez drones marítimos unidirecionais nos ataques contra o Irão

CNN , Brad Lendon
Há 59 min
Drones do Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado de Baixo Custo (LUCAS) estão posicionados na pista de uma base na área de operações do Comando Central dos EUA (CENTCOM), em 25 de novembro de 2023. Comando Central dos EUA
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Nos bombardeamentos da madrugada dedomingo, o Pentágono anunciou que foi utilizado o Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado de Baixo Custo (usualmente conhecido por LUCAS) que, essencialmente, é uma cópia dos Shahed-136 de projeto iraniano, os drones que a Rússia usou em grande número no início da guerra contra a Ucrânia

O Comando Central dos EUA afirma ter usado "drones marítimos de ataque unidirecional pela primeira vez" nos ataques contra o Irão de domingo.

O comunicado de imprensa não especificou o tipo exato de drones nem a quantidade de cada um.

Os drones de ataque aéreo dos EUA foram usados ​​pela primeira vez no início da guerra com o Irão, quando o CENTCOM implantou o Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado de Baixo Custo (LUCAS) – essencialmente uma cópia dos drones Shahed 136 de projeto iraniano, que a Rússia usou em grande número no início da guerra contra a Ucrânia.

“Esses drones de baixo custo, inspirados nos drones Shahed do Irão, agora estão a ser peça-chave na retaliação de fabricação americana”, explicava o CENTCOM numa publicação feita nas redes sociais na época.

Quanto aos drones marítimos, os EUA têm feito experiências com alguns tipos, de acordo com o analista Carl Schuster, ex-diretor do Centro Conjunto de Inteligência do Comando do Pacífico dos EUA.

“O veículo mais adequado para ataques unidirecionais é o USV (veículo de superfície não tripulado) da classe Fleet”, explica Schuster à CNN.

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Estas embarcações foram projetadas para serem utilizadas como contramedidas contra minas ou missões antissubmarino, mas como atingem uma velocidade superior a 64 km/h podem ser adaptadas para ataques suicidas sem retorno, acrescenta.

“Os drones são caros ( custam mais de 2 milhões de dólares cada uma), mas... são muito difíceis de intercetar”, alerta Schuster, acrescentando que o USV e os drones aéreos LUCAS são projetados para serem lançados de navios de combate litorâneo da Marinha dos EUA.

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Temas: Eua CENTCOM Lucas Shahed

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