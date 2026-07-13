Centcom anuncia que EUA usaram pela primeira vez drones marítimos unidirecionais nos ataques contra o Irão

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Nos bombardeamentos da madrugada dedomingo, o Pentágono anunciou que foi utilizado o Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado de Baixo Custo (usualmente conhecido por LUCAS) que, essencialmente, é uma cópia dos Shahed-136 de projeto iraniano, os drones que a Rússia usou em grande número no início da guerra contra a Ucrânia

O Comando Central dos EUA afirma ter usado "drones marítimos de ataque unidirecional pela primeira vez" nos ataques contra o Irão de domingo.

O comunicado de imprensa não especificou o tipo exato de drones nem a quantidade de cada um.

Os drones de ataque aéreo dos EUA foram usados ​​pela primeira vez no início da guerra com o Irão, quando o CENTCOM implantou o Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado de Baixo Custo (LUCAS) – essencialmente uma cópia dos drones Shahed 136 de projeto iraniano, que a Rússia usou em grande número no início da guerra contra a Ucrânia.

“Esses drones de baixo custo, inspirados nos drones Shahed do Irão, agora estão a ser peça-chave na retaliação de fabricação americana”, explicava o CENTCOM numa publicação feita nas redes sociais na época.

Quanto aos drones marítimos, os EUA têm feito experiências com alguns tipos, de acordo com o analista Carl Schuster, ex-diretor do Centro Conjunto de Inteligência do Comando do Pacífico dos EUA.

“O veículo mais adequado para ataques unidirecionais é o USV (veículo de superfície não tripulado) da classe Fleet”, explica Schuster à CNN.

Estas embarcações foram projetadas para serem utilizadas como contramedidas contra minas ou missões antissubmarino, mas como atingem uma velocidade superior a 64 km/h podem ser adaptadas para ataques suicidas sem retorno, acrescenta.

“Os drones são caros ( custam mais de 2 milhões de dólares cada uma), mas... são muito difíceis de intercetar”, alerta Schuster, acrescentando que o USV e os drones aéreos LUCAS são projetados para serem lançados de navios de combate litorâneo da Marinha dos EUA.