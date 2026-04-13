Porque é que Trump ameaça bloquear um estreito que o Irão já está a bloquear

Há 1h e 24min

Donald Trump ameaça bloquear o Estreito de Ormuz, apesar de o Irão já impor restrições ao tráfego marítimo, numa medida que pode agravar a crise global do petróleo e elevar ainda mais os preços da energia

O presidente Donald Trump está a ameaçar encerrar o Estreito de Ormuz — uma via marítima crucial que ele próprio já afirmou repetidamente que o Irão deve reabrir incondicionalmente.

“Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, vai iniciar o processo de BLOQUEIO de todos e quaisquer navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz”, escreveu Trump na Truth Social na manhã de domingo. “A certa altura, chegaremos a um regime de ‘TODOS PODEM ENTRAR, TODOS PODEM SAIR’, mas o Irão não permitiu que isso acontecesse.”

A decisão do Irão de encerrar o estreito ao tráfego de petroleiros causou graves danos económicos a alguns países dependentes do crude do Médio Oriente e levou a uma subida dos preços em todo o mundo — incluindo nos Estados Unidos.

Então porque é que Trump quer bloquear o estreito que quer ver reaberto?

O estreito não está tecnicamente fechado — o Irão tem vindo a permitir gradualmente a passagem de alguns petroleiros em troca de uma taxa de até 2 milhões de dólares por navio. E, crucialmente, o Irão tem permitido a saída e entrada do seu próprio petróleo na região durante toda a guerra: conseguiu exportar uma média de 1,85 milhões de barris de crude por dia até março — cerca de mais 100 mil barris por dia do que nos três meses anteriores, segundo a empresa de dados e análise Kpler.

Um navio no Estreito de Ormuz, ao largo da província de Musandam, em Omã, a 12 de abril de 2026. Stringer/Reuters

Ao fechar o estreito, Trump poderia cortar uma fonte essencial de financiamento do governo iraniano e das suas operações militares.

Mas é uma ferramenta que a administração tem evitado usar: bloquear o estreito — mesmo ao petróleo iraniano — poderia fazer disparar o preço do crude em todo o mundo.

É por isso que a Marinha dos EUA tem permitido a passagem de petroleiros iranianos pela região. Qualquer petróleo a sair neste momento pode ajudar a manter os preços relativamente controlados.

Na verdade, os Estados Unidos concederam em março uma licença temporária para o Irão vender petróleo que estava armazenado em petroleiros no mar.

Os Estados Unidos têm imposto sanções ao petróleo iraniano de forma intermitente há décadas, e a administração Trump bloqueou a venda do crude do país desde que abandonou o acordo nuclear com o Irão em 2018. A decisão de Trump de suspender as sanções no mês passado libertou grandes quantidades de crude: 140 milhões de barris, suficientes para satisfazer a procura mundial durante cerca de um dia e meio, segundo a Administração de Informação de Energia dos EUA.

Tanques de armazenamento de petróleo numa base petroquímica nos arredores de Xangai, China, a 28 de junho de 2025. A China compra cerca de 90% das exportações de petróleo do Irão, que rondam 1,7 milhões de barris por dia. Bloomberg/Getty Images

Mas o impacto político da isenção temporária de um mês às sanções foi difícil: a licença permitiu ao Irão vender petróleo sancionado para financiar a sua guerra contra os Estados Unidos e os seus aliados. E o Irão lucrou significativamente com essas vendas, vendendo petróleo com um prémio de vários dólares acima do preço do Brent, a referência internacional.

A pressão sobre o aumento dos preços dos combustíveis levou a administração Trump a procurar encerrar a guerra, e a libertação de centenas de milhões de barris terá ganho algum tempo. Como o Irão estava a vender petróleo na mesma, o levantamento das sanções abriu essas vendas também a países ocidentais, em vez de ficarem exclusivamente destinadas à China, o maior cliente do Irão.

A administração tem tentado utilizar todas as alavancas possíveis para manter os preços da energia sob controlo enquanto conduz a guerra. Coordenou uma libertação histórica de reservas estratégicas de petróleo em todo o mundo e des-sancionou centenas de milhões de barris de petróleo russo no mês passado.

Agora, Trump arrisca fazer subir ainda mais os preços do petróleo e do gás para maximizar a pressão sobre o Irão e forçar o fim da guerra.

A CNN’s Hanna Ziady contribuiu para esta reportagem