Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) detetou esta sexta-feira bombardeiros, caças e um avião espião russo a sobrevoar a costa do Alasca.

Em comunicado citado pela agência Reuters, o NORAD informa que detetou e rastreou dois bombardeiros estratégicos Tu-95, dois caças Su-35 e uma aeronave A-50 a sobrevoar a Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca (ADIZ).

Consequentemente, acrescenta-se no comunicado, o NORAD enviou dois F-16, dois F-35, um E-3 e quatro KC-135 norte-americanos para "intercetarem" os bombardeiros e caças russos, que "identificaram positivamente e escoltaram as aeronaves até que estas deixassem" a zona.

As aeronaves russas não entraram no espaço aéreo norte-americano ou canadiano, garante o comando, acrescentando que a atividade russa da ADIZ é uma ocorrência regular, não sendo considerada uma ameaça.

Segundo a CBS News, em setembro do ano passado, os EUA também enviaram caças para intercetar um bombardeiro russo Tu-95 e um caça russo Su-35 que sobrevoavam a ADIZ. Um mês antes, o NORAD intercetou quatro vezes na mesma semana um IL-20 COOT russo, uma aeronave de reconhecimento da época da Guerra Fria.

A Zona de Indentificação de Defesa Aérea do Alasca é uma faixa de espaço aéreo internacional que começa onde termina o espaço aéreo soberano dos EUA e do Canadá. Segundo o NORAD, trata-se de uma "faixa definida do espaço aéreo internacional que exige a identificação imediata de todas as aeronaves em prol da segurança nacional".

