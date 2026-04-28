Da previsão inexplicável à chamada interrompida: como o ataque durante o jantar com Trump desencadeou várias teorias da conspiração

Há 1h e 30min

Após a tentativa de ataque no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, os factos rapidamente deram lugar a uma avalanche de teorias da conspiração nas redes sociais. Antes mesmo de serem conhecidos os detalhes sobre o suspeito e as motivações, multiplicaram-se as acusações de que tudo teria sido "encenado", alimentando ainda mais a desconfiança e a polarização política nos EUA

Mal um homem armado tentou invadir o salão de baile do Washington Hilton, onde decorria no sábado à noite o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, as redes sociais foram rapidamente inundadas por teorias da conspiração sobre o que ainda estava a acontecer em tempo real.

Desde o colapso da ponte Francis Scott Key, em Baltimore, em 2024, até aos incêndios em Los Angeles no ano passado, praticamente todas as grandes notícias de última hora nos Estados Unidos tornam-se imediatamente combustível para teóricos da conspiração online, que muitas vezes procuram culpar os acontecimentos nos seus adversários políticos.

Alguns dos jornalistas mais conhecidos do país estavam reunidos no salão do Hilton na noite de sábado e começaram de imediato a trabalhar para apurar os factos sobre o que tinha acontecido.

Mas imediatamente - antes de se saber qualquer coisa sobre o suspeito e os seus motivos - a palavra “encenado” começou a surgir como tendência nas várias plataformas de redes sociais.

Um vídeo de um comentário inofensivo feito pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, à Fox News, enquanto entrava no evento, começou rapidamente a circular online.

Tradicionalmente, os discursos feitos pelos presidentes no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca têm um tom humorístico, com o chefe de Estado normalmente a fazer piadas à custa dos media e de si próprio.

Seria a primeira vez de Trump a discursar no jantar e, quando questionada pela Fox News sobre o que o público deveria esperar, Leavitt disse: “Vai ser engraçado, vai ser divertido. Haverá alguns tiros disparados esta noite na sala. Portanto, toda a gente deve acompanhar, vai ser realmente ótimo. Estou ansiosa por ouvir.”

A observação de Leavitt sobre “tiros disparados”, claramente uma referência a piadas e provocações no discurso planeado de Trump, gerou de forma súbita e absurda suspeitas. Uma versão do vídeo no X foi publicada menos de 45 minutos depois dos disparos e já foi vista mais de 6 milhões de vezes - com muitas pessoas a partilhá-la como se fosse prova de alguma coisa.

O presidente Donald Trump responde às perguntas dos jornalistas na Sala de Imprensa James Brady, na Casa Branca, no sábado. Tom Brenner/AP

Numa conferência de imprensa realizada no final da noite de sábado, Trump disse que o ataque mostrava a necessidade de um salão de baile seguro. Trump está, de forma controversa, a construir um salão de baile no complexo da Casa Branca. Alguns utilizadores das redes sociais começaram, sem fundamento, a sugerir que o ataque tinha sido encenado por esse motivo.

Um segundo vídeo da Fox News também se tornou alvo de especulação viral.

Como muitos repórteres de televisão no sábado, Aishah Hasnie, uma das correspondentes da Casa Branca, fez uma intervenção em direto por telefone a partir do salão, partilhando a sua experiência em primeira mão sobre o que tinha acontecido.

A chamada caiu a meio da sua explicação sobre como, no início da noite, o marido da secretária de imprensa Leavitt, que estava sentado ao seu lado no jantar, falava sobre a importância de ela tomar precauções de segurança devido ao seu trabalho de destaque na televisão por cabo.

Algumas pessoas começaram a especular que a Fox News tinha deliberadamente interrompido a chamada.

“Não quero alimentar teorias da conspiração. Mas quer dizer… isto foi super estranho. Super estranho”, escreveu Angelo Carusone ao partilhar o vídeo com os seus 32 mil seguidores no BlueSky. Carusone é CEO da Media Matters, um observatório de media de esquerda que denuncia regularmente desinformação partilhada por republicanos.

Respondendo à especulação, Hasnie escreveu mais tarde no X: “As nossas chamadas estavam constantemente a cair, porque quase não há rede naquele salão. Para terminar a história, ele estava a dizer-me para ter cuidado com a minha própria segurança porque o mundo está louco. O que é algo que o meu próprio pai e outras pessoas também me disseram recentemente. Ele estava a expressar a sua preocupação com a minha segurança. Eu ia dizer - antes de perder o sinal - que era lamentável que pouco tempo depois tudo isto tivesse acontecido.”

Na conferência de imprensa da Casa Branca na segunda-feira, Hasnie perguntou a Leavitt sobre as teorias da conspiração que circulavam online. “É muito importante para nós que consigamos divulgar a verdade e os factos sobre este caso e qualquer outro o mais rapidamente possível para dissipar algumas dessas loucuras sem sentido que vemos espalhar-se descontroladamente online”, referiu Leavitt.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, responde a perguntas durante a conferência de imprensa diária na Sala de Imprensa Brady, na Casa Branca, na segunda-feira. Andrew Harnik/Getty Images

O ataque de sábado aconteceu numa altura em que houve um recente aumento de antigos apoiantes de destaque a questionarem a versão oficial sobre as circunstâncias da tentativa de assassinato de Trump em Butler, na Pensilvânia, em julho de 2024.

O Departamento de Justiça, tanto sob o presidente Joe Biden como sob Trump, concluiu a mesma coisa: que o alegado assassino Thomas Crooks agiu sozinho.

Mas Tucker Carlson e a antiga congressista republicana Marjorie Taylor Greene disseram ambos que o Governo precisa de divulgar mais informações sobre Crooks e sugeriram que algo está a ser escondido.

Os escritos de Cole Allen, o suspeito do ataque de sábado, nos quais expressava sentimentos anti-Trump, já tinham sido tornados públicos na manhã de domingo.

Respondendo no X, Greene referiu: “Quero saber porque é que a administração Trump divulgou imediatamente o manifesto de Cole Allen mas continua a manter Thomas Crooks sob total sigilo.”

Apesar da sua afirmação, não há provas de que o FBI tenha mantido em segredo informações essenciais sobre Crooks, que matou um participante num comício quando disparou contra Trump. Depois disso, um atirador do Serviço Secreto localizou e matou Crooks segundos depois de ele começar a disparar contra Trump.

O FBI tem combatido há muito as teorias da conspiração em torno do tiroteio de Crooks, incluindo falsas alegações de que existia uma ligação estrangeira.

Antes do tiroteio, Crooks, segundo o FBI, tinha pesquisado online a data da Convenção Nacional Democrata e onde Trump planeava discursar, bem como outras pesquisas sobre Trump e o presidente Joe Biden.

O antigo apresentador de televisão Keith Olbermann, uma voz fortemente anti-Trump nas redes sociais, escreveu para quase um milhão de seguidores no X, no final da noite de domingo: “Não estou a dizer que foi ENCENADO… VOCÊS é que estão a dizer que foi encenado! Têm DÚVIDAS? Só porque Trump vos mentiu todos os dias sobre tudo durante uma década? Só porque as pessoas dele são lixo? Vergonha, cínicos!”

Numa publicação separada, comentando a falta de confiança generalizada na sociedade americana, Cenk Uygur, apresentador do programa de esquerda no YouTube “The Young Turks”, escreveu: “É um sinal dos tempos que, assim que se ouviu falar de um tiroteio no WHCD, surgiu imediatamente a especulação de que poderia ter sido encenado. Porquê? Porque perdemos toda a fé no nosso Governo. Sabemos que eles mentem para encobrir os crimes dos poderosos, já não confiamos em nada. E com razão.”