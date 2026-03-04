EUA lançam mais uma operação militar além-fronteiras, agora no Equador e com militares no terreno

Alvo: "narcoterrorismo"
Militares dos EUA lançam operação de combate ao tráfico de droga no Equador
por Rocio Muñoz-Ledo, CNN
As forças armadas dos EUA começaram a conduzir operações com o Equador visando "organizações terroristas" que operam naquele país, anunciou o Pentágono, marcando uma nova frente nos esforços da administração Trump para restringir o tráfico de droga.
O Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) afirmou num comunicado que as ações representam "um exemplo poderoso do compromisso dos parceiros na América Latina e nas Caraíbas para combater o flagelo do narcoterrorismo" e enfatizou que ambos os países estão a tomar "medidas decisivas" contra grupos que, segundo alega, semearam a violência e a corrupção em todo o hemisfério.
O anúncio parece marcar uma expansão da Operação Southern Spear da administração Trump, que até agora matou 151 pessoas em ataques a alegadas embarcações de droga no Pacífico Oriental e nas Caraíbas.
A CNN contactou a Casa Branca para obter comentários.
O Pentágono não especificou em que consistiriam as novas operações ou em que grupos se centrariam. Um vídeo curto publicado nas redes sociais pelo US SOUTHCOM mostrou indivíduos a embarcar num helicóptero.
On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.— U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026
Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs
Os Lobos e os Choneros, duas das principais organizações criminosas do Equador, foram designadas organizações terroristas estrangeiras pelo Departamento de Estado dos EUA, em setembro passado.
O comandante do SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, elogiou num comunicado as forças armadas do Equador pelo seu "empenho inabalável" e pela sua "coragem e determinação" na luta contra o tráfico de droga.
Entretanto, o Ministério da Defesa do Equador afirmou nas redes sociais na terça-feira que uma "nova fase contra o narcoterrorismo e a mineração ilegal" tinha começado.
"As Forças Armadas equatorianas continuarão a combater firmemente o crime organizado ao lado de aliados estratégicos, pela segurança dos equatorianos e pelo futuro pacífico das nossas famílias", escreveu o Ministério, no X.
Os anúncios surgem um dia depois de o presidente equatoriano, Daniel Noboa, se ter reunido com Donovan e outros oficiais de defesa de ambos os países, no Palácio do Governo, em Quito, para coordenar ações contra o crime organizado transnacional e fortalecer a segurança hemisférica.
De acordo com a presidência equatoriana, a reunião abordou iniciativas para reforçar os controlos, a partilha de informações e a coordenação operacional em aeroportos e portos.
A administração de Noboa tem mantido uma relação estreita com Washington focada na segurança, através de acordos de cooperação e do interesse dos EUA em estabelecer uma base militar no Equador — uma proposta que foi rejeitada num referendo em novembro passado.