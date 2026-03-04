EUA lançam mais uma operação militar além-fronteiras, agora no Equador e com militares no terreno

CNN , Rocio Muñoz-Ledo
Há 1h e 4min

Alvo: "narcoterrorismo"

Militares dos EUA lançam operação de combate ao tráfico de droga no Equador

por Rocio Muñoz-Ledo, CNN

 

As forças armadas dos EUA começaram a conduzir operações com o Equador visando "organizações terroristas" que operam naquele país, anunciou o Pentágono, marcando uma nova frente nos esforços da administração Trump para restringir o tráfico de droga.

O Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) afirmou num comunicado que as ações representam "um exemplo poderoso do compromisso dos parceiros na América Latina e nas Caraíbas para combater o flagelo do narcoterrorismo" e enfatizou que ambos os países estão a tomar "medidas decisivas" contra grupos que, segundo alega, semearam a violência e a corrupção em todo o hemisfério.

O anúncio parece marcar uma expansão da Operação Southern Spear da administração Trump, que até agora matou 151 pessoas em ataques a alegadas embarcações de droga no Pacífico Oriental e nas Caraíbas.

A CNN contactou a Casa Branca para obter comentários.

O Pentágono não especificou em que consistiriam as novas operações ou em que grupos se centrariam. Um vídeo curto publicado nas redes sociais pelo US SOUTHCOM mostrou indivíduos a embarcar num helicóptero.

Os Lobos e os Choneros, duas das principais organizações criminosas do Equador, foram designadas organizações terroristas estrangeiras pelo Departamento de Estado dos EUA, em setembro passado.

O comandante do SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, elogiou num comunicado as forças armadas do Equador pelo seu "empenho inabalável" e pela sua "coragem e determinação" na luta contra o tráfico de droga.

Entretanto, o Ministério da Defesa do Equador afirmou nas redes sociais na terça-feira que uma "nova fase contra o narcoterrorismo e a mineração ilegal" tinha começado.

"As Forças Armadas equatorianas continuarão a combater firmemente o crime organizado ao lado de aliados estratégicos, pela segurança dos equatorianos e pelo futuro pacífico das nossas famílias", escreveu o Ministério, no X.

Os anúncios surgem um dia depois de o presidente equatoriano, Daniel Noboa, se ter reunido com Donovan e outros oficiais de defesa de ambos os países, no Palácio do Governo, em Quito, para coordenar ações contra o crime organizado transnacional e fortalecer a segurança hemisférica.

De acordo com a presidência equatoriana, a reunião abordou iniciativas para reforçar os controlos, a partilha de informações e a coordenação operacional em aeroportos e portos.

A administração de Noboa tem mantido uma relação estreita com Washington focada na segurança, através de acordos de cooperação e do interesse dos EUA em estabelecer uma base militar no Equador — uma proposta que foi rejeitada num referendo em novembro passado.

Temas: EUA operações militares Pentágono Southcom Equador

Mundo

03:43

"Estamos em alerta laranja, o que significa que as autoridades estão a preparar-se para algo maior"

Há 22 min
00:41

"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"

Há 22 min

NATO abate míssil no dia em que aviões entraram em confronto direto e um submarino fez um disparo

Há 28 min

Trump tem traçado paralelos entre Irão e Venezuela. Mas não há Delcy Rodríguez em Teerão

Há 29 min
Mais Mundo

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

Ontem às 19:00

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

Ontem às 16:45

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

Ontem às 22:00

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

1 mar, 16:58

Câmaras de trânsito e torres de telefone hackeadas: como EUA e Israel conseguiram a oportunidade perfeita para matar Ali Khamenei

Ontem às 13:23

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

2 mar, 13:25

Achava que os preços dos combustíveis iam esperar? Esqueça: já subiram

Ontem às 07:30

"Isto é uma ameaça a todos, não apenas ao Irão, à Rússia ou à China, mas a todos – incluindo os EUA". Europa vai entrar na era da "dissuasão avançada"

2 mar, 20:00

Irão está a colocar em prática um plano que foi traçado por Ali Khamenei - e por isso vem aí uma escalada do conflito

Ontem às 16:27

Moradores de prédio em Alcântara não dormem descansados desde notícia da demolição

2 mar, 09:57

Primeiro os combustíveis, depois a inflação e, por fim, a prestação da casa: como o ataque ao Irão pode atingir Portugal

Ontem às 07:00

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

1 mar, 09:00