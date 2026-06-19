Negociações adiadas mostram que a próxima fase de entendimento entre EUA e Irão será tão turbulenta quanto a primeira

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Segunda fase das negociações entre EUA e Irão ameaçada pelos ataques de Israel ao Líbano

Era suposto ser um dia histórico: um vice-presidente norte-americano e um alto responsável político iraniano no mesmo local — algo impensável durante 47 anos — para o que tinha sido apresentado como a assinatura presencial do documento que deverá conduzir ao fim desta guerra.

Mas não há delegações na Suíça e não foi apenas a cerimónia de assinatura previamente planeada que foi cancelada. A primeira ronda de conversações técnicas da fase seguinte deste processo, um passo crucial para alcançar um verdadeiro acordo de paz, também foi adiada.

Essas conversações deveriam começar assim que o memorando de entendimento estivesse formalmente assinado. No entanto, algo parece ter corrido mal nos últimos dias.

Os sinais de instabilidade começaram a surgir depois de uma assinatura remota antecipada e inesperada do acordo por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto jantava no Palácio de Versalhes, em França, na quarta-feira. Pouco depois, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, assinou igualmente o documento à distância, levantando dúvidas sobre a necessidade de uma cerimónia presencial.

Mais tarde, referindo-se a dificuldades logísticas que "nunca foram simples nem previsíveis", um porta-voz da Casa Branca confirmou, na noite de quinta-feira, que o vice-presidente JD Vance não viajaria para Lucerna. Pouco depois, as autoridades suíças anunciaram o adiamento das negociações.

O grupo de jornalistas que acompanha a Casa Branca continuava a aguardar na Base Conjunta Andrews, no estado norte-americano de Maryland, pela partida de Vance na noite de quinta-feira quando a declaração oficial foi divulgada.

Uma segunda fase tão difícil quanto a primeira

Tudo indica que esta segunda fase do processo de paz será tão turbulenta e opaca como foi a primeira.

E as mensagens transmitidas durante a noite por Teerão deixam claro que a liderança iraniana continua profundamente cética em relação às intenções de Trump.

Apesar de ter acabado por seguir o conselho dos seus principais assessores e aprovar a assinatura do memorando, o líder supremo iraniano, o aiatola Mojtaba Khamenei, afirmou durante a noite que, "por princípio, tinha uma posição diferente".

A declaração foi seguida por um discurso duro do principal negociador iraniano e presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Teerão ameaça responder a qualquer incumprimento

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano, em Teerão, em maio. (Hamed Malekpour/Handout/ICANA News Agency/Getty Images)

Ghalibaf prometeu uma "resposta esmagadora" caso haja má-fé, violações do acordo ou exigências excessivas da outra parte.

Pouco depois, o poderoso Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão afirmou existir um "plano previamente definido" de retaliação caso ocorra qualquer incumprimento.

A declaração sugere que os militares iranianos, tal como aconteceu quando a guerra começou, mantêm uma lista de alvos prontos a atingir caso o processo colapse.

A desconfiança iraniana em relação aos Estados Unidos não é novidade. Afinal, tanto os bombardeamentos deste ano como os do ano passado contra o Irão ocorreram durante períodos em que estavam em curso negociações com representantes norte-americanos.

A mensagem do regime parece ter dois objetivos: tranquilizar os setores mais conservadores dentro do país, que prefeririam não negociar com Washington, e recordar aos Estados Unidos que todo o processo pode fracassar a qualquer momento.

Um aviso também dirigido a Israel

A mensagem parece igualmente destinada a Israel.

O memorando determina "a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano".

No entanto, os confrontos entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irão, continuam. Os meios de comunicação libaneses reportaram mais de uma dezena de mortos em ataques israelitas apenas esta sexta-feira, numa altura em que altos responsáveis da Administração Trump, incluindo JD Vance, se mostram cada vez mais dispostos a criticar publicamente Israel.

Teerão leva muito a sério aquilo que fica escrito nos acordos e insistirá que cada ponto seja cumprido à letra. A abordagem da Administração Trump parece ser diferente.

"Não confiamos em palavras, confiamos em ações", afirmou Vance na quinta-feira, ao revelar a existência de "acordos de cavalheiros" secretos que vão além do que está escrito no memorando.

As negociações mais difíceis ainda estão por vir

Foram necessários meses para alcançar consenso sobre o memorando de 14 pontos.

A próxima ronda de conversações técnicas, destinada a abordar a complexa questão do programa nuclear iraniano, deverá ser muito mais complicada.

Ainda não é claro quando essas negociações cruciais poderão começar, nem sequer qual será agora o seu formato.

Mas com apenas uma janela de 60 dias para finalizar um acordo, qualquer atraso reduz ainda mais o tempo disponível para negociar a paz.