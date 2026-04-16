Atleta do Benfica em coma induzido após acidente de carro

Agência Lusa , AG
Há 50 min
Etson Barros pelo Benfica (FOTO: Benfica)

Clube indica que o atleta está a receber acompanhamento permanente, estando internado "sob cuidados médicos diferenciados"

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O atleta português Etson Barros, recordista português dos três mil metros obstáculos, está em coma induzido no Hospital de Faro, depois de ter sofrido um acidente de viação, informou hoje o Benfica.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Etson Barros esteve envolvido num acidente de viação, na última madrugada, encontrando-se neste momento em coma induzido, sob observação, no Hospital de Faro”, lê-se no comunicado dos ‘encarnados’.

De acordo com o clube lisboeta, Etson Barros “está internado, sob cuidados médicos diferenciados, na sequência do referido acidente”.

“Etson Barros encontra-se sob vigilância médica, a receber todos os cuidados necessários e os responsáveis do clube, bem como, obviamente, a família e o seu treinador, acompanham de perto a evolução do atleta que integra o projeto olímpico do Benfica”, referem os ‘encarnados’.

Barros, de 25 anos, foi campeão nacional dos três mil metros obstáculos nos últimos cinco anos e conquistou a medalha de prata na mesma disciplina nos Europeus de sub-23 em 2021 e 2023 e a de bronze nos Europeus de sub-20 em 2019.

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Como sénior, Etson Barros já esteve nos Mundiais Tóquio2025, e nos Europeus Munique2022 e Roma2024.

Temas: Etson Barros Atletismo Atleta Acidente
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Benfica: Etson Barros em coma induzido após acidente de viação

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