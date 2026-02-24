Feto encontrado em unidade de tratamento de resíduos na Figueira da Foz

Daniela Rodrigues
Há 23 min
Bebé (Pexels)

Ninguém sabe como o feto foi parar ao local

Um feto foi encontrado ao final da tarde desta terça-feira numa unidade de tratamento de resíduos na Figueira da Foz, após o alerta dado por trabalhadores da instalação.

A TVI e CNN Portugal sabem que o alerta foi dado ás 17:50. O operador da cabine de triagem terá avistado o feto durante o processo de separação de resíduos, comunicando de imediato a situação ao chefe de turno, que contactou as autoridades.

O feto foi encontrado no meio dos resíduos que davam entrada na unidade, desconhecendo-se, para já, a sua proveniência.

As autoridades competentes foram chamadas ao local e estão a tomar conta da ocorrência. A GNR está no local mas a PJ foi acionada e ficará com a investigação.

Temas: ETAR Figueira da Foz Feto Bebé

