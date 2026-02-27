Aumenta a preocupação nos EUA sobre acuidade mental de Trump

Agência Lusa , AM
Há 26 min
Donald Trump (Samuel Corum/SIPA/POOL via Lusa)

Sondagens mostram que 61% dos adultos nos Estados Unidos descrevem Trump como "errático" à medida que envelhece

Uma maioria de norte-americanos mostra uma crescente preocupação com a acuidade mental do Presidente dos EUA, Donald Trump, e considera que o líder, de 79 anos, tornou-se "errático" com a idade, segundo mostram diferentes sondagens.

Uma pesquisa da Reuters/Ipsos publicada na terça-feira - dia em que Trump proferiu o seu discurso sobre o estado da União - indica que 61% dos adultos nos Estados Unidos descrevem Trump como "errático" à medida que envelhece.

Esta é uma opinião partilhada não só pela imensa maioria dos democratas, 89%, mas também por um terço dos republicanos e a maior parte dos independentes (64%).

No entanto, 81% dos republicanos consideram que Trump continua a mostrar "acuidade mental" e que é capaz de lidar com os desafios da presidência, enquanto apenas 19% dos democratas e 36% dos independentes pensam assim.

No conjunto, apenas 45% dos inquiridos afirma que o mandatário goza destas capacidades, uma queda em relação aos 54% que pensavam assim em setembro de 2023.

A sondagem foi realizada sobre uma amostra de 4.638 adultos e teve uma margem de erro de dois pontos percentuais.

Outros estudos reforçam esta noção de que as capacidades cognitivas e físicas do presidente dos Estados Unidos parecem estar a deteriorar-se.

Uma sondagem da CNN do mês passado mostrava que a proporção de norte-americanos que acreditam que Trump tem a resistência e a agudeza necessárias para exercer o cargo caiu para 46%, em comparação com os 53% do final de 2023.

Outra sondagem do Washington Post-ABC News-Ipsos da semana passada situa em 56% aqueles que opinam que o presidente carece da agudeza mental exigida para o cargo e em 51% aqueles que duvidam da sua condição física.

Os números surgem num contexto de crescente debate sobre a idade da classe política em Washington.

A sondagem da Reuters/Ipsos revela que 79% dos norte-americanos consideram que os cargos eleitos na capital são demasiado idosos para representar adequadamente a população.

Por outro lado, tem-se questionado o estado físico de Trump devido, por exemplo, aos hematomas que lhe apareceram nas mãos, que ele costuma maquilhar para disfarçar, ou por ter sido visto a cochear em alguns eventos públicos.

A Casa Branca tornou público no verão um relatório médico que especificava que Trump sofre de insuficiência venosa crónica, uma condição comum em pessoas idosas, embora o relatório conclua que goza de "excelente saúde".

