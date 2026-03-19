Uso compulsivo das redes sociais degrada bem-estar dos adolescentes

Agência Lusa , AM
Há 3h e 31min
Jovem com telemóvel

Os adolescentes das famílias mais pobres são os mais vulneráveis

Um estudo liderado pela Universidade Autónoma de Barcelona (UAB) e pelo Centre d'Estudis Demogràfics (CED) adverte que o uso compulsivo das redes sociais piora o bem-estar dos adolescentes.

A análise constitui um dos capítulos do Relatório Mundial da Felicidade divulgado na quarta-feira pela ONU, que inclui informação de mais de 330 mil adolescentes de 43 Estados.

As conclusões indicam que o mau uso das redes sociais está associado a um mal-estar psicológico e com uma opinião negativa das condições de vida.

O problema é maior em Estados anglo-célticos (Canadá, Irlanda e Reino Unido) e menor na região do Cáucaso e Mar Negro (Arménia, Geórgia, Azerbaijão e Turquia).

A distribuição das consequências também varia conforme as desigualdades sociais. Os adolescentes das famílias mais pobres são os mais vulneráveis.

Liderado por Pablo Gracia, o estudo dá também conta de uma deterioração geral do contexto digital dos adolescentes, de 2018 para 2022.

A investigação enquadra-se no projeto DIGINEQ, financiado pelo European Research Council, que estuda a relação entre uso digital, bem-estar adolescente e desigualdades sociais.

Temas: Estudo Onu Redes sociais Adolescentes

Saúde Mental

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