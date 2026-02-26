Novo método usa IA e 3D para melhorar deteção de células cancerígenas

Agência Lusa , AM
Há 2h e 18min
Ciência (Freepik)

O trabalho publicado na semana passada demonstrou as vantagens de uma nova forma de análise automatizada de amostras de células do colo do útero com recurso à inteligência artificial, em comparação com o método tradicional de citologia clínica

Uma equipa internacional de cientistas, incluindo o português Fernando Schmitt, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), desenvolveu um método que usa inteligência artificial e tecnologia 3D para melhorar deteção de células cancerígenas, foi hoje divulgado.

“A utilização da inteligência artificial na clínica permite avaliar as características celulares e classificá-las como normais ou anómalas”, explica Fernando Schmitt, citado num comunicado da FMUP enviado à agência Lusa.

No resumo, a FMUP refere que o desenvolvimento deste novo método, reportado na revista científica Nature, “promete revolucionar o diagnóstico do cancro do colo do útero com uma abordagem inovadora em relação à citologia cervical, mais conhecida como teste de papanicolau”.

O trabalho publicado na semana passada demonstrou as vantagens de uma nova forma de análise automatizada de amostras de células do colo do útero com recurso à inteligência artificial, em comparação com o método tradicional de citologia clínica.

“O objetivo é avançar mais precocemente para tratamentos que salvam vidas”, lê-se no resumo. Este trabalho de investigação contou também com cientistas, hospitais e empresas do Japão, China e Estados Unidos.

De acordo com o professor da FMUP, que é também diretor da Unidade de Investigação RISE-Health, a automatização deste rastreio vem acelerar o diagnóstico de cancro do colo do útero, doença causada principalmente pela infeção por Papilomavírus Humano (HPV), transmitido por via sexual, e que representa 10% dos cancros nas mulheres.

Atualmente, as células colhidas são avaliadas no microscópio pelo olhar do profissional.

O processo tem, no entanto, algumas desvantagens, como a subjetividade da interpretação e a variabilidade do resultado.

Este novo sistema de inteligência artificial aplicado à citologia tradicional é, descreve a FMUP, “o primeiro que consegue, de forma completamente autónoma, fazer uma triagem das células anormais, permitindo um diagnóstico mais rápido, mais preciso e mais objetivo”.

“A automatização da citopatologia pode também detetar lesões precoces, acelerando e melhorando o diagnóstico do cancro”, acrescenta Fernando Schmitt.

O novo método faz um 'scan' das células e reconstrói, em tempo real, uma imagem em 3D que permite “ver” melhor as suas caraterísticas.

Depois, a plataforma utiliza algoritmos avançados para agrupar perfis semelhantes e identificar células anormais com maior exatidão, diminuindo o risco de erro humano.

Esta abordagem, com recurso à IA, poderá ajudar profissionais e laboratórios de anatomia patológica, ao fornecer um “mapa visual” da classificação das células, sendo assim uma vantagem relativamente ao método convencional.

“Espera-se que esta tecnologia possa estar acessível em vários países, constituindo-se como um importante instrumento na abordagem ao cancro do colo do útero, que continua a afetar mulheres em todo o mundo”, conclui a FMUP, lembrando que são sintomas de alerta a hemorragia vaginal anormal, aumento do corrimento vaginal, dor pélvica e dor durante as relações sexuais.

Temas: Estudo Fmup Inteligência Artificial 3D

Saúde

Novo método usa IA e 3D para melhorar deteção de células cancerígenas

Há 2h e 18min

Saúde mental dos portugueses pior entre jovens apesar de laços familiares fortes

Há 3h e 39min

AIT ou "mini AVC": o que aconteceu ao ministro das Finanças e porque pode ser um "aviso sério"

Ontem às 18:18

INEM ativou "de imediato" alternativas após encerramento do heliporto do hospital de Matosinhos

Ontem às 16:51
Mais Saúde

Mais Lidas

Ministro das Finanças internado e em observação no Santa Maria. Terá sofrido um Acidente Isquémico Transitório

Ontem às 12:12

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

Ontem às 18:52

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

24 fev, 23:46

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

Ontem às 21:37

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

24 fev, 16:34

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

24 fev, 12:41

"A melhor ajuda que pode vir é uma porta aberta": na Marinha Grande, reabre-se antes de estar tudo pronto para não deixar a casa cair — e até há quem contrate agora

Ontem às 07:00

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

24 fev, 16:13

Levantamento municipal aponta para mais de 118 milhões de euros de prejuízos na Marinha Grande

24 fev, 17:03

Em Leiria, há empresas que gravam a queda para "nos reerguermos daqui" e outras que percebem que "a guerra não se planeia". No fim, o tempo é "o nosso maior carrasco"

Ontem às 07:01

Onde estava "El Mencho"? Narcotraficante mais procurado do México foi apanhado num resort onde se misturava com turistas

24 fev, 21:00

Champions: Real Madrid 2-1 Benfica (resultado final)

Ontem às 18:57