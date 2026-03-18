Europa com descidas dos consumos de ecstasy e aumentos de cocaína e cetamina

Há 1h e 38min

Lisboa e Porto desceram consumo de drogas em 2024/25 e Almada subiu

Um estudo internacional sobre vestígios do consumo de drogas em águas residuais de 25 países europeus revela um “declínio acentuado” do consumo de MDMA/ecstasy e um “forte aumento” das deteções de cocaína e cetamina.

Estes dados constam do estudo do grupo SCORE e da Agência da União Europeia Sobre Drogas (EUDA, na sigla em inglês) que engloba análises das águas residuais (através de Estações de Tratamento de Águas Residuais) em 115 cidades europeias de 25 países (23 da União Europeia, mais Turquia e Noruega), para estudar os padrões de consumo de droga dos seus habitantes.

As principais conclusões a que a agência Lusa teve acesso revelaram que os resíduos de MDMA presentes nas águas residuais diminuíram entre 2024 e 2025 nas cidades que comunicaram dados.

Das 78 cidades com dados relativos a 2024 e 2025, 48 (62 %) comunicaram uma diminuição das deteções de MDMA, 12 (15 %) uma situação estável e 18 (23 %) um aumento. O declínio foi mais evidente em cidades da Alemanha, Áustria e Eslovénia mas ainda assim é maior do que o observado em 2020, quando quase metade destas comunicaram uma diminuição durante o encerramento da vida noturna devido à pandemia de covid-19.

Em 2025, os níveis de resíduos de MDMA mais elevados foram registados em cidades da Bélgica, de Espanha, dos Países Baixos e da Eslovénia, tendo estas droga sido detetada em todas as cidades europeias, com exceção de uma (Nova Gorica, Eslovénia).

Quanto à cetamina (ou quetamina, um poderoso analgésico que provoca uma sensação de transe), os níveis detetados aumentaram quase 41% entre 2024 e 2025 nas cidades que comunicaram dados.

Entre as 66 cidades com dados relativos a estes dois anos, 40 (61%) comunicaram um aumento dos resíduos de cetamina, 14 (21%) mantiveram-se estáveis e 12 (18 %) apresentaram uma diminuição.

Em 2025, os resíduos mais elevados foram detetados em cidades da Bélgica, da Alemanha e dos Países Baixos. Nove cidades (na Bélgica, Chipre, Lituânia, Hungria e Eslovénia) não comunicaram resíduos detetáveis de cetamina.

Relativamente à cocaína, o volume global nas águas residuais aumentou quase 22% entre 2024 e 2025 nas cidades que comunicaram dados.

Das 85 cidades com dados relativos a 2024 e 2025, 48 (57%) comunicaram um aumento dos resíduos de cocaína, 21 (25%) mantiveram-se estáveis e 16 (19%) apresentaram uma diminuição. As deteções de cocaína continuam a ser mais elevadas nas cidades da Europa Ocidental e do Sul, em especial na Bélgica, em Espanha e nos Países Baixos.

Relativamente à canábis, a droga mais consumida em toda a Europa, continuam a ser observadas tendências divergentes.

Das 63 cidades com dados relativos a 2024 e 2025, 21 (33%) cidades comunicaram um aumento nas deteções do metabolito de canábis (THC-COOH), 28 (44%) uma diminuição, enquanto 14 (22%) permaneceram estáveis.

As cargas mais elevadas foram encontradas em cidades da Europa Ocidental e Central, em especial na Alemanha, nos Países Baixos e na Eslovénia.

O nível de resíduos de anfetaminas variou entre os locais do estudo, com os mais elevados a serem registados em cidades do norte e do centro da Europa (Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Suécia e Noruega), valores muito mais baixos foram encontrados em cidades do sul (Itália, Chipre e Turquia).

Três cidades de Portugal (Lisboa, Porto e Almada) e da Eslovénia não comunicaram qualquer deteção de cargas de anfetamina em 2025.

Das 82 cidades que dispõem de dados sobre os resíduos de anfetamina para 2024 e 2025, 36 (44%) comunicaram um aumento, 27 (33%) uma diminuição e 19 (23%) permaneceram estáveis.

As metanfetaminas, tradicionalmente concentradas nas cidades da Chéquia e da Eslováquia, estão agora também presente em cidades da Alemanha, Espanha, Chipre, Lituânia, Países Baixos, Noruega e Turquia.

Das 80 cidades com dados relativos a 2024 e 2025, 37 (46%) comunicaram um aumento, 28 (35%) uma diminuição e 15 (19%) mantiveram-se estáveis.

A análise das águas residuais detetou flutuações nos padrões semanais de consumo de drogas ilícitas, com mais de 75% das 115 cidades a apresentarem resíduos mais elevados de cocaína e MDMA no fim de semana e quase metade delas cargas mais elevadas de cetamina.

Em contrapartida, os resíduos de anfetamina, metanfetamina e canábis (THC-COOH) foram detetados de forma mais uniforme ao longo da semana.

Lisboa e Porto desceram consumo de drogas em 2024/25 e Almada subiu

Lisboa e Porto desceram no consumo de drogas detetadas nas águas residuais, em 2024/2025, sobretudo de cocaína, com a capital a registar também uma redução de MDMA/ecstasy, enquanto Almada tem subido nestas drogas, segundo um estudo hoje divulgado.

Os dados relativos a Lisboa, Porto e Almada estão incluídos no mais recente estudo da Agência da União Europeia Sobre Drogas (EUDA, na sigla em inglês).

O estudo engloba análises das águas residuais através de Estações de Tratamento de Águas Residuais em 115 cidades europeias de 25 países (23 da União Europeia mais Turquia e Noruega).

O objetivo é estudar os padrões de consumo de droga dos seus habitantes.

Relativamente a Portugal, o estudo “Wastewater analysis and Drugs – A European multi-city study” revela uma descida do consumo de drogas ilícitas em Lisboa e no Porto entre 2024 e 2025, com destaque para a redução do uso de cocaína e de MDMA/Ecstasy: em Lisboa de 81,7 para 60,5 mg/por cada 1.000 pessoas/dia, quando em análises anteriores figurava entre as cidades europeias com maiores consumos.

No Porto, o padrão é semelhante, embora com um ligeiro aumento da presença de cetamina [ou quetamina, um anestésico potente que provoca um estado de transe], mas com valores bastante inferiores quando comparados com as restantes cidades participantes do estudo (de 0,9 para 4,3 mg/1000 pessoas/dia).

Ao contrário de estudos de anos anteriores, ambas as cidades apresentam agora níveis de cocaína abaixo da média europeia e com descida nos dados mais recentes: em Lisboa de 625,1 para 522,6 mg/1.000 pessoas/dia e no Porto de 415,6 para 254,4 mg/1.000 pessoas/dia.

Em contraste, Almada (distrito de Setúbal) registou uma subida no consumo de cocaína (de 358,6% para 446,3%), anfetaminas (de 5,3% para 10,6%) e MDMA (de 17,4% para 30,2%), ultrapassando mesmo o Porto em todos estes indicadores, segundo o documento da agência sediada em Lisboa, que a agência Lusa teve acesso.

No que se refere à canábis, a droga mais consumida em toda a União Europeia, as três cidades portuguesas tiveram resultados convergentes em relação ao ano anterior, com uma diminuição de consumo no Porto (de 53,3 para 44,6 mg/1.000 pessoas/dia), em Lisboa (de 150,8 para 125,0 mg/1.000 pessoas/dia) e Almada (de 119,1 para 80.0 mg/1.000 pessoas/dia).

Relativamente à anfetamina e metanfetamina (estimulantes que aumentam a energia, mas com riscos graves), as cidades portuguesas não apresentam valores significativos, adianta o estudo.

O estudo analisou amostras diárias de águas residuais entre março e maio de 2025, em que foram analisadas as águas residuais de cerca de 72 milhões de pessoas para detetar vestígios de cinco drogas estimulantes (anfetamina, cocaína, metanfetamina, MDMA e cetamina), bem como de canábis.