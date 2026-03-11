Quem usa Wegovy em vez de Ozempic pode ter um risco cinco vezes maior de perder a visão subitamente

Há 1h e 19min

Estudo revela que o risco é maior em homens

Os pacientes que utilizam Wegovy para perda de peso têm quase cinco vezes mais risco de sofrer perda súbita de visão do que os que usam Ozempic para diabetes tipo 2. A revelação foi feita por um estudo publicado no British Journal of Ophthalmology, que dá conta de que o efeito adverso, conhecido como neuropatia óptica isquémica anterior não arterítica (Naion), é causado por redução do fluxo sanguíneo para o nervo ótico e pode resultar em perda visual súbita e geralmente permanente.

Medicamentos como Wegovy e Ozempic ajudam a reduzir os níveis de açúcar no sangue, retardam a digestão e reduzem o apetite, e têm sido associados à redução dos riscos de ataque cardíaco, menos overdoses de medicamentos e outros benefícios para a saúde.

No entanto, de acordo com o The Guardian, que cita o estudo, "derrames oculares" que reduzem o fluxo sanguíneo para o nervo óptico podem ser um efeito secundário do ingrediente ativo semaglutida.

O estudo diz mesmo que os pacientes que tomavam Wegovy para perda de peso tinham cinco vezes mais chances de desenvolver neuropatia óptica isquémica anterior não arterítica (Naion) do que os que tomavam o medicamento para diabetes Ozempic.

A pesquisa analisou dados de notificações de efeitos adversos submetidas à FDA entre 2017 e 2024, comparando doses semanais de Ozempic (até 2 mg) e Wegovy (até 2,4 mg), além de Rybelsus e tirzepatide (Mounjaro). Wegovy, administrada em doses mais elevadas e por via injetável, apresentou a associação mais forte com Naion. Já Rybelsus (também da Novo Nordisk) e tirzepatide não mostraram aumento do risco, possivelmente devido à absorção mais lenta e menor ação sistêmica.

Os autores afirmaram que as doses elevadas de Wegovy e o facto de as injeções terem uma ação mais rápida poderia explicar por que razão a associação era mais elevada. Em contrapartida, a absorção limitada e a assimilação mais lenta dos comprimidos de Rybelsus provavelmente explicavam a ausência de uma ligação detetável.

Edward Margolin, do departamento de oftalmologia da Universidade de Toronto e um dos autores do estudo, disse que a Naion provavelmente é um "efeito colateral real" da semaglutida, e que uma perda de peso mais rápida, mais acelerada ou mais agressiva provavelmente "aumentaria o risco" de desenvolver neuropatia óptica.

Embora raro (afeta cerca de 1 em 10 mil utilizadores de semaglutido), o risco é maior em homens e em situações de perda de peso rápida ou agressiva. As autoridades do Reino Unido e da UE atualizaram os folhetos dos medicamentos para incluir alerta sobre o problema, mas fabricantes afirmam que o benefício do semaglutido continua a superar os riscos conhecidos.

"A segurança dos pacientes é a nossa principal prioridade e levamos muito a sério quaisquer relatos sobre eventos adversos decorrentes do uso dos nossos medicamentos. Trabalhamos em estreita colaboração com autoridades e órgãos reguladores de todo o mundo para monitorizar continuamente o perfil de segurança dos nossos produtos", garantiu um porta-voz da Novo Nordisk.

A mesma fonte referiu que as bulas da UE para os doentes sobre o Wegovy, Ozempic e Rybelsus foram atualizados para incluir a Naion, mas "com base na totalidade das evidências, concluímos que os dados não sugeriam uma possibilidade razoável de uma relação causal entre a semaglutida e a Naion, e a Novo Nordisk acredita que o perfil benefício-risco da semaglutida continua a ser favorável".