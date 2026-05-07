Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Cientistas alertam para tsunamis causados pelo recuo glaciar

Agência Lusa , AM
Há 3h e 31min
Miyagi, Japão

Cientistas analisaram os tsunamis no Alasca em 2025 e o do Japão em 2011

As comunidades locais e as empresas devem preparar-se para o risco de que o recuo glaciar devido às alterações climáticas possa desencadear tsunamis gigantescos, como no Alasca no verão de 2025, quando uma montanha deslizou para o oceano.

A deslocação da montanha para o mar provocou o segundo maior tsunami alguma vez registado (depois do tsunami do Japão em 2011), equivalente a um sismo de magnitude 5,4, e resultou numa subida do nível do mar de até 481 metros ao longo da parede do fiorde Tracy Arm, onde teve origem.

Uma equipa de cientistas apresentou na quarta-feira uma descrição deste acontecimento, bem como as lições a retirar, na revista Science.

A principal lição: deve-se prestar muita atenção a estes acontecimentos, pois tornar-se-ão cada vez mais comuns à medida que o aquecimento global provoca o recuo dos glaciares, especialmente nas regiões polares e subpolares.

“Com o aquecimento das regiões mais frias do planeta, o risco de tsunamis aumenta e há uma necessidade urgente de desenvolver uma monitorização mais eficaz destes fenómenos. O objetivo do nosso artigo é garantir que os municípios costeiros e outras partes interessadas levem estas ameaças a sério”, frisou um dos autores, Dan Shugar, investigador da Universidade de Calgary (Canadá).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O tsunami ocorreu às 05:30 da manhã do dia 10 de agosto de 2025, no fiorde Tracy Arm, localizado na costa sudeste do Alasca, a cerca de 80 quilómetros a sul da cidade de Juneau.

Nesse momento, uma enorme formação rochosa em forma de cunha no topo do glaciar South Sawyer colapsou, libertando dezenas de milhões de metros cúbicos de material que atingiu a foz do glaciar no mar, deslocando uma grande quantidade de gelo e água e gerando o tsunami.

O degelo dos glaciares num dos “pulmões” do planeta, a Floresta Nacional de Tongass, tem atraído um número crescente de turistas à região.

Segundo os investigadores, cerca de 20 navios de cruzeiro frequentam a área diariamente, principalmente no verão, além de barcos turísticos e praticantes de caiaque.

Apesar do seu enorme tamanho, ninguém foi atingido pela onda gigante, pois esta ocorreu praticamente ao amanhecer, e nem os barcos nem os excursionistas se encontravam ainda nas águas do fiorde.

Os investigadores reconstituíram o evento utilizando dados de satélite de antes e depois do sucedido, informações sísmicas e modelos numéricos, bem como relatos de testemunhas oculares.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Por exemplo, membros de um grupo de praticantes de caiaque que se encontravam acampados em terra firme relataram que acordaram por volta das 05:45 e viram que a água tinha chegado às suas tendas, arrastando caiaques e outros pertences.

Entretanto, os passageiros de um navio de cruzeiro ancorado junto à foz do fiorde observaram fortes correntes e espuma.

A análise conjunta revelou que, embora a encosta apresentasse poucos sinais visíveis de alerta prévio, existiam indícios sísmicos de uma acumulação de instabilidade nos dias (e sobretudo nas horas) que antecederam o colapso.

O próprio deslizamento de terras produziu ondas sísmicas equivalentes a um sismo de magnitude 5,4, detetáveis em todo o mundo.

Os investigadores afirmam que o colapso foi desencadeado pelo recuo e estreitamento do glaciar, que removeu o suporte estrutural da encosta e a tornou cada vez mais propensa a falhas.

À medida que o tsunami varria o fiorde, arrancou a vegetação das suas paredes íngremes, deixando uma linha de cisalhamento de maré alta bem definida que atingiu 481 metros acima do nível do mar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Além da onda inicial, o evento desencadeou oscilações prolongadas da água dentro do fiorde, um fenómeno conhecido como seiche, que persistiram durante horas ou dias e foram detetáveis tanto em dados sísmicos como em dados de satélite.

Temas: Estudo Alasca Japão Tsunami
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

Assistente de bordo da KLM internada em Amesterdão com suspeita de infeção por hantavírus após contacto com doente

Há 30 min

Juiz divulga suposta carta de suicídio de Jeffrey Epstein

Há 34 min

Hantavírus. Pacientes transportados por avião das Canárias para os Países Baixos

Há 41 min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Rússia derruba 350 drones dois dias antes do desfile do Dia da Vitória

Há 1h e 28min
Mais Mundo

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Português ganha força no mundo e já é visto como língua de futuro

5 mai, 10:01

Uma das maiores cidades do planeta está a afundar tão rapidamente que já é visível do espaço

Ontem às 12:08

Célula criminosa apanhada pela PJ na Margem Sul: nove detidos; droga, armas, carros e dinheiro apreendidos

Ontem às 10:26

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

A China acaba de ter uma vitória na guerra Irão vs. EUA

Ontem às 18:25

Governo preocupado com falta de jet fuel. "Mesmo que haja nos aeroportos portugueses, os aviões não chegarão a Portugal e, portanto, os turistas não chegarão"

5 mai, 16:20

Um dos militares feridos no salto de paraquedas em Tancos está em morte cerebral

Há 2h e 52min

Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos na final da Champions - outra vez: Bayern 1-1 PSG (fim, veja aqui os golos)

Ontem às 18:52

OMS não sabe onde estão mais de 80 passageiros do voo em que viajou uma mulher que morreu com hantavírus

Ontem às 13:39

Negócio do sangue animal: cães envolvidos em caso de maus-tratos são dadores de empresa que lucra 1,4 milhões por ano

Ontem às 21:45

"As leis daqui são as melhores da Europa para criminosos": toda a história de "Twinkle", o maior pedófilo português

Ontem às 12:34