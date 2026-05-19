Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Há estudantes com dificuldades em voltar a casa ao fim de semana. Esta Câmara quer ajudar

Agência Lusa , MSM
Há 3h e 32min
Estudar

Autarquia dá apoio para "minimizar o custo que as famílias têm com as despesas universitárias"

A Câmara de Vila Pouca de Aguiar implementou um apoio ao transporte dos alunos do Ensino Superior, pagando seis bilhetes de autocarro por mês, para ajudar as famílias e os estudantes a regressar regularmente a casa.

A presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, Ana Rita Dias, disse esta terça-feira à agência Lusa que o objetivo desta medida é dar um apoio aos estudantes universitários que usam o transporte rodoviário para se deslocarem para a universidade.

A medida entra em vigor esta terça-feira, depois de o regulamento ter sido publicado na segunda-feira, em Diário da República e, segundo concretizou, o município atribui um apoio de seis viagens por mês.

“É uma medida de apoio às família e aos jovens, porque alguns têm alguma dificuldade para conseguirem vir a casa ao fim de semana face às despesas que isso implica”, afirmou Ana Rita Dias.

Acrescentou que a câmara entendeu “que seria uma mais-valia também dar este apoio para que os jovens possam continuar a vir a sua casa e irem para a universidade e, assim, minimizar o custo que as famílias têm com as despesas universitárias”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A autarca referiu que é também uma ajuda que complementa à bolsa já atribuída aos estudantes que frequentam o Ensino Superior.

O município do distrito de Vila Real tem atualmente 69 alunos bolseiros, num investimento de cerca de 63 mil euros.

Os estudantes têm que solicitar o apoio ao município e são abrangidos por esta medida os alunos do Ensino Superior que tenham residência no concelho há pelo menos dois anos, tenham matrícula em estabelecimento de Ensino Superior público ou privado e tenham transitado de ano.

O apoio municipal de atribuição da comparticipação da despesa com a aquisição de bilhetes de transportes rodoviários a estudantes universitários será materializado sob a forma de reembolso financeiro às famílias, tendo por base a apresentação das faturas comprovativos da aquisição dos mesmos.

De acordo com o Diário da República, o regulamento entra em vigor esta terça-feira e aplica-se a partir do ano letivo 2026/2027.

Temas: Estudantes universitários
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

"O país não quer reformas da treta". André Ventura recusa viabilizar reformas do Governo

Há 26 min

Portugal condenado no Tribunal Europeu por atraso de 85 dias em recurso judicial

Há 1h e 38min

Ameaçava os pais e provocava distúrbios em casa. Ficou em prisão preventiva

Há 1h e 47min

Cocaína, armas e até crachás da PSP e GNR apreendidos em operação no Seixal

Há 1h e 56min
Mais País

Mais Lidas

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

Ontem às 07:00

Shakira vence Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à cantora

Ontem às 09:49

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Encontrados os corpos de quatro mergulhadores desaparecidos nas Maldivas

Ontem às 11:59

Precisamos de uma reforma laboral? “Quando se atrasam as transformações, aceleram-se as revoluções”

17 mai, 22:00

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

Nova Lei da Nacionalidade entra em vigor na terça-feira

Ontem às 12:52

Adolescente de 14 anos morre após acidente de trotinete em Mangualde

Hoje às 08:51

Putin pode arrepender-se da invasão da Ucrânia. Eis a conversa secreta entre Xi e Trump que pode ensombrar uma nova visita à China

Hoje às 09:11

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00