Há estudantes com dificuldades em voltar a casa ao fim de semana. Esta Câmara quer ajudar

Há 3h e 32min

Autarquia dá apoio para "minimizar o custo que as famílias têm com as despesas universitárias"

A Câmara de Vila Pouca de Aguiar implementou um apoio ao transporte dos alunos do Ensino Superior, pagando seis bilhetes de autocarro por mês, para ajudar as famílias e os estudantes a regressar regularmente a casa.

A presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, Ana Rita Dias, disse esta terça-feira à agência Lusa que o objetivo desta medida é dar um apoio aos estudantes universitários que usam o transporte rodoviário para se deslocarem para a universidade.

A medida entra em vigor esta terça-feira, depois de o regulamento ter sido publicado na segunda-feira, em Diário da República e, segundo concretizou, o município atribui um apoio de seis viagens por mês.

“É uma medida de apoio às família e aos jovens, porque alguns têm alguma dificuldade para conseguirem vir a casa ao fim de semana face às despesas que isso implica”, afirmou Ana Rita Dias.

Acrescentou que a câmara entendeu “que seria uma mais-valia também dar este apoio para que os jovens possam continuar a vir a sua casa e irem para a universidade e, assim, minimizar o custo que as famílias têm com as despesas universitárias”.

A autarca referiu que é também uma ajuda que complementa à bolsa já atribuída aos estudantes que frequentam o Ensino Superior.

O município do distrito de Vila Real tem atualmente 69 alunos bolseiros, num investimento de cerca de 63 mil euros.

Os estudantes têm que solicitar o apoio ao município e são abrangidos por esta medida os alunos do Ensino Superior que tenham residência no concelho há pelo menos dois anos, tenham matrícula em estabelecimento de Ensino Superior público ou privado e tenham transitado de ano.

O apoio municipal de atribuição da comparticipação da despesa com a aquisição de bilhetes de transportes rodoviários a estudantes universitários será materializado sob a forma de reembolso financeiro às famílias, tendo por base a apresentação das faturas comprovativos da aquisição dos mesmos.

De acordo com o Diário da República, o regulamento entra em vigor esta terça-feira e aplica-se a partir do ano letivo 2026/2027.