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Colisão faz um morto e dois feridos graves em Estremoz

Agência Lusa , CM
Há 42 min
Acidente
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Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação está a averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente

Um homem, de 77 anos, morreu e duas mulheres, de 84 e 57, sofreram ferimentos graves numa colisão entre dois automóveis, ocorrida esta segunda-feira perto de Estremoz, distrito de Évora, informaram fontes da GNR e da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 08:54, ocorreu ao quilómetro 149 da Estrada Nacional 4 (EN4), junto à zona da localidade de Arcos.

Segundo a fonte da Proteção Civil, o óbito da vítima mortal foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

Uma das mulheres feridas foi transportada pelos bombeiros para as urgências do hospital de Évora, enquanto a outra foi levada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para uma unidade hospitalar, adiantou.

O género e as idades das vítimas do acidente foram reveladas à Lusa por fonte do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana (GNR).

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A mesma fonte disse que o trânsito na EN4 esteve momentaneamente cortado na zona do acidente para a aterragem e descolagem do helicóptero.

De acordo com a fonte da GNR, o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Évora da Guarda está a averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

As operações de socorro mobilizaram um total de 28 operacionais dos bombeiros de Estremoz, Borba e Vila Viçosa, INEM e GNR, apoiado por nove veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e uma VMER, e um helicóptero.

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Temas: Estremoz EN4 Colisão Mortes na estrada
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