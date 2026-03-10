Fifty Seconds conquista segunda estrela Michelin elevando para nove os restaurantes com a distinção em Portugal

Há 44 min

O restaurante Fifty Seconds, em Lisboa, do chef Rui Silvestre, conquistou esta terça-feira a segunda estrela Michelin, na terceira edição da gala exclusivamente nacional, que decorreu no Funchal, elevando para nove os estabelecimentos com esta distinção no país.

Dez novos restaurantes entraram também para o Guia Michelin Portugal 2026 com uma estrela, que distingue uma 'cozinha de grande nível, compensa parar', e três viram a distinção suprimida (Al Sud, em Lagos, Arkhe e Eleven, em Lisboa), totalizando agora 44 nesta categoria no país.

Os restaurantes premiados com uma estrela foram A Cozinha do Paço (Afonso Dantas, Évora), MAPA (David Jesus, Montemor-o-Novo), Alameda (Rui Sequeira, Faro), Kappo (Tiago Penão, Cascais) Largo do Paço (Francisco Quintas, Amarante), dop (Rui Paula/ Sandro Teixeira, Porto), Éon (Tiago Bonito, Porto), Gastro by Elemento (Ricardo Dias Ferreira, Porto), In Diferente (Angélica Salvador, Porto), e Schistó (Vítor Matos/Vítor Gomes, Peso da Régua).

Já distinção Bib Gourmand, relativa a uma boa relação qualidade/preço, foi atribuída a dois novos estabelecimentos - Mesa15 (Petr Kiss, Leiria) e Taberna Sakra (Hugo China Ferreira, Alverca do Ribatejo), elevando o número de restaurantes com esta distinção para 26.

O Guia Michelin Portugal 2026 atribuiu uma nova estrela verde, que distingue a gastronomia sustentável, ao restaurante A Cozinha do Paço, em Évora, do chef Afonso Dantas, que também conquistou a primeira estrela Michelin nesta gala.

São agora sete os restaurantes em Portugal com estrela verde.

Entre os novos restaurantes que conquistaram esta terça-feira uma estrela Michelin conta-se o In Diferente, no Porto, tornando a chef Angélica Salvador a quarta mulher a conquistar esta distinção, depois de Marlene Vieira (Marlene, em Lisboa) e Rita Magro (Blind, no Porto), em 2025, e de Maria Alice Marto, a primeira 'chef' portuguesa a receber uma estrela Michelin, em 1993, com o restaurante Tia Alice, em Fátima.

Há também mais 34 restaurantes recomendados no guia, todos no território continental, totalizando 131 os estabelecimentos com esta indicação.

O restaurante Fifty Seconds (Rui Silvestre, Lisboa), que recebeu esta terça-feira a segunda estrela, ('cozinha excelente, vale a pena o desvio'), junta-se aos oito estabelecimentos já galardoados que mantiveram a distinção.

Portugal continua sem ter uma classificação máxima de três estrelas ("uma cozinha única, justifica a viagem").

O Guia Michelin Portugal 2026 atribuiu o prémio 'jovem chef' a Francisco Quintas (Largo do Paço, Amarante), que também conquistou uma estrela Michelin nesta gala.

O prémio 'sala', que distingue o serviço, foi entregue Adácio Ribeiro (Vila Vila Foz, Porto) e o 'sommelier' premiado foi Carlos Monteiro (Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira).

Já o restaurante JNĉQUOI Table (Filipe Carvalho, Lisboa) recebeu distinção "Opening of the year', atribuída este ano pela primeira vez.