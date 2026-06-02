94 dias de paralisação: o Estreito de Ormuz continua bloqueado

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Maioria dos transportadores marítimos continua relutante em enviar os seus navios de carga pelo canal de 33 quilómetros até que os Estados Unidos e o Irão cheguem a um acordo de paz definitivo que inclua a reabertura segura do estreito

Os mais influentes executivos do setor marítimo do mundo estão reunidos em Atenas esta semana para a Feira Internacional de Navegação, que se realiza anualmente. O tema em destaque: o Estreito de Ormuz.

O presidente Donald Trump afirmou que a reabertura do estreito está iminente. Responsáveis da administração destacam que os navios estão a conseguir passar por esse ponto estratégico vital.

No entanto, a maioria dos executivos do setor dos transportes marítimos continua relutante em enviar os seus navios de carga pelo canal de 33 quilómetros até que os Estados Unidos e o Irão cheguem a um acordo de paz definitivo que inclua a reabertura segura do estreito.

O encerramento do estreito continua a cortar 20% do abastecimento mundial de petróleo dos mercados globais, juntamente com o gás natural liquefeito e os fertilizantes necessários para o funcionamento da economia global. Depois de os preços do petróleo terem caído na semana passada com as esperanças de um acordo para reabrir o estreito, os futuros do petróleo dispararam esta segunda-feira, na sequência de um fim de semana de combates renovados na região e de relatos de que o Irão tinha rompido as negociações de paz.

De acordo com a empresa de investigação Kpler, na sexta-feira apenas sete navios passaram pelo estreito — cinco a entrar e dois a sair. Durante o fim de semana, apenas mais quatro navios deixaram o estreito. Normalmente, cem navios de carga transitam diariamente por esta via navegável, de acordo com o fornecedor de dados de transporte marítimo Lloyd’s List.

Nota: Pode não incluir todo o tráfego, uma vez que os navios na região estão a ligar e a desligar os seus transponders de localização devido ao conflito. Os dados são atualizados semanalmente.

Fonte: PortWatch do Fundo Monetário Internacional

Gráfico: Byron Manley e Henrik Pettersson, CNN

"O tráfego continua excepcionalmente reduzido", disse Matt Smith, diretor de investigação de matérias-primas da Kpler, à CNN. "À exceção de um punhado de petroleiros que atravessam o estreito todos os dias, este permanece essencialmente fechado."

Uma vez que o tráfego atual é insignificante em comparação com o normal, os responsáveis do setor não acreditam que isso venha a ter um impacto significativo nos mercados globais.

Será necessário mais do que um "número limitado de travessias bem-sucedidas" para restaurar a confiança, afirmou à CNN Gene Seroka, diretor executivo do Porto de Los Angeles, que passou cinco anos a trabalhar para a American President Lines no Médio Oriente.

"A questão mais importante é se as transportadoras, as seguradoras e os operadores de navios têm confiança suficiente no ambiente de segurança a longo prazo para retomar os padrões de serviço regulares", afirmou Seroka.

Os esforços do mês passado para que as forças armadas dos EUA escoltassem navios comerciais para fora do estreito através do "Project Freedom" revelaram-se de curta duração.

Apesar de relatos de novas escoltas navais nos últimos dias, um porta-voz do Comando Central dos EUA afirmou que isso não tinha acontecido.

"Embora as forças americanas não estejam a escoltar, continuamos a comunicar e a coordenar com os navios comerciais que procuram transitar livre e seguramente pelo Estreito de Ormuz", afirmou o Capitão Tim Hawkins, porta-voz do comando.

Fontes do setor confirmam que levará tempo para que o tráfego normal seja retomado

“A nossa impressão geral é que a ameaça aos navios que atravessam o estreito ainda é significativa, e não veremos uma retomada total do tráfego pelo estreito até que haja uma garantia mais forte de passagem segura”, disse uma fonte do setor petrolífero à CNN esta segunda-feira.

Esta segunda-feira, um navio de carga que navegava no norte do Golfo Pérsico foi atingido por um projétil desconhecido, segundo uma organização de segurança marítima gerida pelas forças armadas britânicas. Desde o início da guerra, registaram-se 39 ataques a navios na região e 11 mortes, de acordo com a Organização Marítima Internacional.

Os navios porta-contentores que normalmente transportam grande parte dos alimentos e outros bens para os Estados do Golfo também ficaram retidos devido ao encerramento do estreito. A Maersk, uma das maiores empresas de transporte marítimo de contentores do mundo, não tem nenhum navio a partir desde meados de maio. Seis navios da Maersk continuam retidos no Golfo.

Fontes: Instituto Marinho da Flandres (2026): MarineRegions.org, Vortexa, Administração de Informação Energética dos EUA

Gráfico: Renée Rigdon e Annette Choi, CNN

Fontes do setor dos transportes marítimos afirmaram que é fundamental que não sejam impostas restrições ou taxas aos navios assim que o estreito reabrir.

"À medida que o transporte marítimo se vê sujeito a uma pressão crescente devido a acontecimentos geopolíticos, temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trabalhar em conjunto de forma a colocar sempre a segurança dos marítimos em primeiro lugar", afirmou Arsenio Dominguez, secretário-geral da OMI, na conferência sobre transporte marítimo realizada na Grécia esta segunda-feira. "Apelo ao setor para que se una à OMI na defesa do princípio da liberdade de navegação, incluindo a rejeição de portagens e de medidas de trânsito discriminatórias."

As tarifas de transporte marítimo no resto do mundo já dispararam devido às perturbações. A Heidmar, uma operadora grega de petroleiros, registou um aumento de mais de 200% nas receitas no primeiro trimestre deste ano em comparação com o ano passado, principalmente devido ao que o CEO Pankaj Khanna descreveu como tarifas de transporte marítimo "historicamente elevadas".

O CEO da Chevron, Mike Wirth, afirmou que levará tempo a restaurar a confiança abalada pela guerra.

"É preciso que novos navios regressem, e os armadores têm de se sentir à vontade para enviar tripulações de volta depois de estas terem ficado retidas durante meses", disse Wirth à Bloomberg na sexta-feira. "Esvaziar os inventários para permitir que os campos (petrolíferos) reiniciem a produção e reparem os danos não vai acontecer da noite para o dia."