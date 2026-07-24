O Irão transformou o Estreito de Ormuz numa arma. Mas o mundo já está a construir alternativas à volta dele

Há 1h e 0min

Está em curso uma autêntica corrida aos oleodutos. Governos e empresas energéticas de todo o Médio Oriente estão a acelerar a construção de portos e corredores de transporte concebidos para movimentar petróleo, gás e mercadorias à volta de Ormuz, em vez de através dele

As guerras muitas vezes terminam num lugar diferente daquele onde começam.

O atual conflito com o Irão tem sido marcado por finalidades mal definidas e em constante mudança, desde aspirações de mudança de regime até objetivos mais específicos de reduzir as capacidades nucleares e militares do Irão.

Quase seis meses depois, evoluiu para algo completamente diferente: uma luta sobre quem controla o Estreito de Ormuz e, com ele, uma das artérias mais importantes do mundo para a energia global. O Irão demonstrou tanto a capacidade como a vontade de atacar navios comerciais que passam pela rota, a menos que sejam conduzidos sob as regras definidas por Teerão.

Os Estados Unidos - e grande parte do mundo, incluindo todos os Estados do Golfo adjacentes ao estreito - consideraram, com razão, que isso é inaceitável.

O objetivo estratégico está agora cada vez mais centrado numa questão. O Estreito de Ormuz continua a ser uma via marítima internacional ou o Irão adquire a capacidade de determinar quem passa por ele e sob que condições? Ceder o controlo ao Irão daria ao regime dezenas de milhares de milhões de dólares em taxas de trânsito por ano e a capacidade de regular os fluxos de energia para o resto do mundo. O Irão controlaria efetivamente o termóstato da economia global.

A curto prazo: vantagem do Irão

O Irão não está fisicamente a bloquear o estreito. Está a lançar drones e mísseis de cruzeiro contra navios civis. Isso é suficiente para interromper o comércio e derrubar uma suposição de longa data: a de que o Estreito de Ormuz permaneceria uma passagem internacional mesmo durante períodos de conflito. Durante a guerra dos 12 dias em junho de 2025, por exemplo, incluindo os ataques dos EUA contra as instalações nucleares iranianas, Ormuz permaneceu sem alterações.

Essa suposição de longa data foi agora quebrada e representa um enorme desafio para os Estados Unidos e para o mundo.

Servi na Casa Branca quando os Houthis, grupo aliado do Irão, utilizaram mísseis e drones iranianos para fechar o Mar Vermelho através das mesmas táticas no estreito de Bab al-Mandeb. Os EUA construíram uma coligação e realizaram uma campanha aérea para reduzir as capacidades dos Houthis, mas não conseguiram impedir todos os lançamentos nem restaurar a confiança dos transportadores comerciais para utilizarem a passagem. Os Houthis só deixaram de disparar depois de chegarem a um acordo com Washington.

Hoje, os EUA enfrentarão o mesmo problema: uma missão demorada, dispendiosa e extremamente difícil para negar ao Irão a capacidade de atacar com drones e mísseis de cruzeiro, que podem ser lançados a mais de 1.000 quilómetros de distância. É uma missão clássica de procurar uma agulha num palheiro.

Só que este problema é muito pior. O Bab al-Mandeb representa 10% do transporte marítimo mundial. Isso é suficiente para aumentar um pouco a inflação. Ormuz representa 20% do comércio mundial de energia. Isso é suficiente, como afirmou o presidente Donald Trump antes de anunciar um acordo de curta duração com o Irão, para provocar uma "catástrofe económica".

A longo prazo: vantagem dos EUA

A estratégia do Irão consiste em aumentar o preço da energia a nível mundial para pressionar a Casa Branca a ceder totalmente o controlo do estreito. No entanto, as suas táticas, com ataques a navios civis e em todo o Golfo, estão a provocar uma reação de longo prazo que acabará por funcionar contra o próprio Irão.

Imagens de satélite parecem mostrar o petroleiro saudita Encelia em chamas após ter sido atingido no Mar Vermelho. (NASA Worldview)

Em todo o Médio Oriente, governos e empresas energéticas estão a acelerar a construção de oleodutos, portos e corredores de transporte concebidos para movimentar petróleo, gás e mercadorias à volta de Ormuz, em vez de através dele. Os EUA estão agora a apoiar diretamente estas iniciativas.

O estreito continuará a ser importante. Mas, pela primeira vez em décadas, a região está a investir seriamente num futuro no qual poderá deixar de ser indispensável.

O mapa energético do Médio Oriente está a ser redesenhado especificamente para reduzir a influência do Irão sobre este ponto estratégico.

O novo mapa

Vejamos ao detalhe. Antes da guerra, aproximadamente 23 milhões de barris de produtos energéticos por dia passavam pelo Estreito de Ormuz. Era o único ponto de estrangulamento para as exportações do Iraque, Kuwait, Catar e Bahrain, e a principal rota de trânsito para produtos provenientes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

Agora, os governos estão a preparar-se para um futuro em que Ormuz poderá fechar periodicamente ou permanecer comercialmente pouco fiável. Isto altera a equação. Em vez de um único ponto de estrangulamento indispensável, os Estados estão a investir num sistema de múltiplas rotas de exportação que pode reduzir gradualmente a influência do Irão.

Estes projetos não vão substituir todos os barris que passavam por Ormuz antes da guerra, mas reduzirão significativamente a sua importância. A Goldman Sachs estimou recentemente que as rotas alternativas existentes ou novas poderão, até ao final de 2028, transportar cerca de 60% do petróleo que normalmente atravessa o estreito.

Considere-se os seguintes projetos que estão a avançar devido à guerra:

Arábia Saudita (9 milhões): A última vez que o Irão contestou o Estreito de Ormuz foi há quatro décadas, durante a guerra Irão-Iraque. Na altura, a Arábia Saudita decidiu investir milhares de milhões de dólares num oleoduto "este-oeste" através do seu território, desde as províncias produtoras de petróleo até ao Mar Vermelho. Durante a atual crise, este oleoduto forneceu alívio ao mercado mundial com aproximadamente sete milhões de barris de exportações por dia. A Arábia Saudita anunciou entretanto uma expansão deste sistema de oleodutos para acrescentar mais um a dois milhões de barris por dia até ao final de 2029, aumentando a capacidade total de desvio de Ormuz para até nove milhões de barris por dia.

Emirados Árabes Unidos (3,6 milhões): Os Emirados Árabes Unidos também possuem um porto e um oleoduto existentes a sul de Ormuz, que atualmente fornecem até 1,8 milhões de barris. O país anunciou desde então um enorme programa de expansão para duplicar esta capacidade até ao final de 2027, atingindo um total de 3,6 milhões de barris por dia.

Iraque-Síria (2-3 milhões): Na semana passada, o novo primeiro-ministro do Iraque visitou a Casa Branca e anunciou investimentos de dezenas de milhares de milhões de dólares em empresas petrolíferas norte-americanas, em coordenação com a Síria, para recuperar oleodutos inativos e integrar novas linhas para exportar petróleo iraquiano e kuwaitiano para o Mediterrâneo. O enviado de Trump para o Iraque e a Síria, Tom Barrack, afirmou que os projetos pretendem tornar Ormuz "uma questão secundária", com conclusão prevista por volta de 2030. Eu não iria tão longe, mas deslocar os vastos recursos energéticos do Iraque para oeste, em vez de sul, através de Ormuz seria uma mudança decisiva.

Iraque-Turquia (1 milhão): Os projetos iraquianos incluem a recuperação deste oleoduto existente, mas frequentemente inativo, que liga Kirkuk, no Iraque, a Ceyhan, na costa mediterrânica da Turquia. Afetada durante anos por disputas políticas entre Ancara e Bagdade, a nova procura mundial está novamente a colocar esta rota de exportação no centro das atenções como um recurso essencial e lucrativo.

Iraque-Jordânia (1-2,5 milhões): O governo do Iraque está também a acelerar os planos para um oleoduto de petróleo para a Jordânia. Este oleoduto ligaria Basra a Haditha, no oeste do Iraque, com uma derivação até ao porto jordano de Aqaba e exportaria através do Mar Vermelho para os mercados mundiais. Embora tenha sido discutido durante muito tempo, os governos jordano e iraquiano anunciaram no início deste mês planos para acelerar o seu desenvolvimento devido à crise no Estreito de Ormuz.

Tudo isto é apenas o início, à medida que estes e outros projetos avançam para contornar Ormuz. A Arábia Saudita também está a discutir uma rota a norte para transportar carregamentos até Aqaba ou mais para norte, através da Turquia, para chegar ao Mediterrâneo.

Não é algo sem precedentes

Trabalhadores colocam uma secção do oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan junto ao terminal de Sangachal, perto de Baku, a 11 de agosto de 2003. (Riza Ozel/AFP/Getty Images/Arquivo)

Existe um importante precedente histórico. Após o colapso da União Soviética, os EUA propuseram um ambicioso oleoduto que atravessaria o Azerbaijão, a Geórgia e a Turquia até ao Mediterrâneo. Conhecido como projeto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), exigiu milhares de milhões de dólares em investimentos e anos de diplomacia norte-americana sustentada entre diferentes administrações. Inicialmente, muitos especialistas consideraram o BTC demasiado ambicioso (estende-se por mais de 1.000 quilómetros), demasiado caro e politicamente impossível. A história provou o contrário.

Quando ficou concluído em 2006, o BTC reduziu permanentemente a dependência das rotas de exportação controladas pela Rússia e demonstrou que as infraestruturas energéticas podem remodelar a política mundial tanto quanto as alianças militares.

Em contraste, a Europa fez a escolha estratégica oposta, mantendo uma forte dependência da energia e dos oleodutos russos. Moscovo transformou mais tarde essa dependência em influência - uma lição que os atuais Estados do Golfo parecem determinados a não repetir em relação ao Irão.

Direção estratégica

Estas novas redes de parcerias e oleodutos vão enfrentar desafios e contratempos. O Irão poderá atacar oleodutos fixos e atrasar a sua construção. Poderá existir burocracia ou dificuldades de financiamento. Mas, em conjunto, revelam uma direção estratégica que dificilmente será revertida.

As capitais do Médio Oriente que antes assumiam que Ormuz permaneceria sempre aberto estão agora a planear a possibilidade de isso deixar de acontecer. Rotas de exportação resistentes e redundantes tornaram-se imperativos de segurança nacional, apoiados por lideranças e fundos soberanos, com apoio e assistência dos EUA.

Novo destino: redundância

A estratégia do Irão depende, em última análise, da suposição de que o mundo não tem uma alternativa prática ao Estreito de Ormuz. Poderá acabar por descobrir que, ao transformar esta passagem numa arma, convenceu os seus vizinhos a construir uma região que já não dependa dele.

Esse é um resultado que Washington - e os seus aliados - devem ajudar ativamente a concretizar.