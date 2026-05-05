Guerra no Médio Oriente faz disparar preços dos voos e leva companhias a subir taxas e cancelar rotas

Há 1h e 5min

REVISTA DE IMPRENSA | A instabilidade já levou ao cancelamento de milhares de voos

A escalada do conflito no Médio Oriente está a ter impacto direto no custo das viagens aéreas, com as companhias a aumentarem preços, criarem novas taxas e cancelarem voos. De acordo com o Público, a subida do preço do combustível é o principal fator, depois de o bloqueio do estreito de Ormuz ter feito disparar o valor do jet fuel.

O preço do barril passou de 95,9 dólares antes do conflito para 181,2 dólares, chegando a atingir um pico de 209 dólares, um aumento de quase 90%. Tendo em conta que o combustível representa até 40% dos custos operacionais e mais de 50% nas low cost, o setor enfrenta forte crise financeira.

Para compensar o aumento das despesas, várias companhias já avançaram com aumentos. O grupo Air France-KLM anunciou uma subida de 50 euros nos voos de longa distância, enquanto a Transavia aumentou tarifas em cinco euros por viagem. Também a TAP admite ajustamentos de preços alinhados com o mercado.

Além dos bilhetes, crescem as taxas adicionais. Bagagens de porão, seleção de lugares e embarque prioritário estão mais caros, com aumentos que podem ultrapassar os 30%. Algumas companhias chegaram mesmo a implementar sobretaxas de combustível ou estão a ajustar os preços após a compra.

A instabilidade já levou ao cancelamento de milhares de voos.