Impasse entre EUA e Irão deixa Estreito de Ormuz praticamente deserto

Há 1h e 16min

Vários navios comerciais relataram ter sido instruídos pela marinha do IRGC a não prosseguir com a sua passagem.

O Estreito de Ormuz está praticamente vazio pelo terceiro dia consecutivo, enquanto o Irão e os Estados Unidos continuam em desacordo quanto à circulação de navios no Golfo.

Ainda assim, três embarcações terão entrado no Golfo nas últimas horas, incluindo dois petroleiros que surgem como vazios no site de monitorização marítima MarineTraffic.

Enquanto isso, um petroleiro carregado saiu do Golfo através do Estreito nas primeiras horas desta segunda-feira, hora local, de acordo com o MarineTraffic. O Nova Crest, que tem um operador turco, tinha partido de um porto iraquiano no início deste mês. Já tinha sido alvo de sanções por parte do Reino Unido e da União Europeia por transportar petróleo russo.

No sábado, quando o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão (IRGC) declarou que o Estreito voltava a estar fechado, 13 embarcações inverteram o rumo, segundo o grupo Windward.

Nesse mesmo dia, um navio porta-contentores foi atingido por disparos e outras duas embarcações relataram ter sido alvo de fogo. Como resultado do incidente não foram registados petroleiros a atravessar o Estreito no domingo, embora analistas tenham alertado que nem todos os navios divulgam a sua posição.

A Ambrey, um grupo de consultoria marítima, afirmou já esta segunda-feira que “é aconselhado que as embarcações cancelem uma travessia planeada do Estreito de Ormuz, regressando ao ponto de origem assim que sejam ameaçadas por VHF (rádio)”.

Vários navios comerciais relataram ter sido instruídos pela marinha do IRGC a não prosseguir com a sua passagem.