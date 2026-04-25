O impressionante mundo subaquático que está em risco à medida que a guerra do Irão se arrasta

Há 1h e 8min

A posição geográfica do Estreito de Ormuz torna-o um local crucial não só do ponto de vista político, mas também ecológico

Não muito longe dos navios encalhados no Golfo Pérsico encontra-se uma maravilha ecológica. O muito disputado Estreito de Ormuz é o lar de golfinhos e da população de corais mais diversificada da região, um mundo subaquático que, segundo os cientistas, pode estar em perigo devido ao conflito que o rodeia.

Apesar de o Irão ter anunciado a dada altura reabertura do estreito durante um cessar-fogo temporário, cerca de 2.000 navios continuaram presos no Golfo nesse período, transportando um total de cerca de 21 mil milhões de litros de petróleo. Desde o início da guerra, registaram-se pelo menos 16 ataques a navios no Golfo Pérsico e perto do Estreito de Ormuz.

Nina Noelle, porta-voz da Greenpeace, organização que se dedica a questões ambientais, diz à CNN que, através de uma monitorização contínua, os investigadores do grupo "detetam regularmente manchas de petróleo na região", incluindo uma ligada ao navio iraniano Shahid Bagheri, que foi atingido por um avião de guerra dos EUA no início de março.

De acordo com a Greenpeace, o navio esteve a derramar petróleo "perto do Estreito de Khuran e representou um risco potencial para as zonas húmidas protegidas nas proximidades". O Estreito de Khuran é uma passagem mais estreita que corre a norte do Estreito de Ormuz.

A posição geográfica do Estreito de Ormuz torna-o um local crucial não só do ponto de vista político, mas também ecológico — situa-se numa zona de transição entre o Golfo de Omã, profundo e frio, e o Golfo Pérsico, pouco profundo e quente. As correntes que chegam do Golfo de Omã transportam nutrientes e larvas que alimentam a proliferação de plâncton e os recifes de coral, enquanto as águas mais profundas atraem peixes de recife e tubarões-baleia migratórios que passam sazonalmente.

Em tempos mais pacíficos, o mergulho e a observação de golfinhos na província de Musandam, uma parte de Omã que faz fronteira com o estreito, eram um íman para o turismo. O estreito proporciona locais de nidificação para as tartarugas marinhas e a costa de Omã é o habitat das baleias corcundas da Arábia, em perigo crítico de extinção e não migratórias, com dugongos e cobras marinhas nas águas circundantes.

À medida que o conflito se arrasta, os cientistas estão cada vez mais preocupados com o impacto dos derrames de petróleo nos animais da região.

"Muitos dos compostos encontrados no petróleo bruto afetam a função cardíaca e a respiração", diz Martin Grosell, professor e presidente do departamento de biologia marinha e ecologia da Escola Rosenstiel de Ciências Marinhas, Atmosféricas e da Terra da Universidade de Miami. "A exposição prolongada ao petróleo levará a um esforço excessivo da resposta ao stress, o que suprime a função imunitária, tornando os animais mais suscetíveis a infeções e a outros tipos de insultos ambientais."

O petróleo bruto também perturba o sistema nervoso dos animais, acrescenta Grosell, prejudicando os seus sentidos e a sua capacidade de navegar, processar informações e orientar-se corretamente no seu ambiente. Isto afeta a forma como respondem aos predadores e encontram as presas, o que significa que os danos causados a animais podem ter repercussões em todo o ecossistema.

Que animais vivem no estreito?

O Estreito de Ormuz, uma passagem estreita entre o Irão, a norte, e Omã e os Emirados Árabes Unidos, a sul, situa-se na foz do Golfo Pérsico. Aaron Bartholomew, professor de biologia na Universidade Americana de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), que efetuou investigação no terreno em toda a região, descreve o estreito como a coroa ecológica do Golfo.

"O Estreito de Ormuz é conhecido por ter a maior diversidade e uma das maiores coberturas de coral de todo o Golfo", diz Bartholomew. As concentrações mais ricas situam-se no lado iraniano do estreito, bem como ao longo de partes da costa sul do Golfo. Os recifes de coral da zona foram fortemente afetados por fenómenos de branqueamento ligados ao aumento da temperatura dos oceanos, mas resistiram, ao passo que os corais de outros locais não.

Bartholomew explica que as condições do Golfo levam a vida marinha aos seus limites fisiológicos. "Temos temperaturas muito, muito quentes durante o verão e temperaturas surpreendentemente frias no inverno", afirma. "Também temos uma salinidade elevada devido a toda a evaporação do Golfo", acrescenta, referindo-se às elevadas concentrações de sais dissolvidos na água que normalmente causam danos ecológicos.

Na maior parte dos oceanos do mundo, tais extremos seriam letais para os corais. Aqui, as condições produziram "indiscutivelmente os corais mais resistentes do mundo", diz Bartholomew. Segundo ele, os corais da região são importantes para os investigadores que os estudam ativamente como modelo de como podem sobreviver aos oceanos mais quentes e voláteis que a crise climática provocada pelo homem vai trazer.

"Os corais são o ecossistema com maior biodiversidade dos oceanos e suportam uma grande variedade de espécies de peixes e invertebrados", acrescenta Bartholomew. "São certamente importantes para a pesca. São também importantes para o turismo."

Vista do vibrante recife de coral num dos locais de mergulho mais populares da Península de Musandam, em Khasab, Omã, em agosto de 2025. Os recifes fornecem abrigo e alimento a uma grande variedade de espécies marinhas foto Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency/Getty Images

Além dos recifes, as águas à volta do estreito albergam uma densa e variada comunidade de animais. Os golfinhos-corcunda do Indo-Pacífico e os golfinhos roazes do Indo-Pacífico vivem ao longo da Península de Musandam, no norte de Omã. Bartholomew disse estar preocupado com estes mamíferos, que têm de subir à superfície para respirar.

As ilhas ao largo, como a ilha Sir Bani Yas, situada entre o Irão e os EAU, servem de local de nidificação para as tartarugas marinhas verdes e de pente. "Está bem documentado que os derrames de petróleo nas águas dos Emirados Árabes Unidos provocam a mortalidade das tartarugas, que morrem basicamente no próprio derrame de petróleo e depois dão à costa", diz Bartholomew.

As serpentes marinhas também ocupam as águas costeiras pouco profundas dos EAU. Os tubarões-baleia passam por aqui sazonalmente, seguindo o atum-cavala, que desova nas águas offshore do Qatar, ricas em petróleo. Uma vez que a pesca é proibida perto das plataformas, estas águas tornaram-se uma zona marinha protegida acidental. "Os tubarões-baleia seguem-nos e comem os ovos do atum-cavala em desova", explica Bartholomew.

Existem também mangais "ao longo da costa sul, particularmente no emirado de Abu Dhabi, mas também nos emirados do norte, como Ras Al Khaimah e Umm Al Quwain", diz Bartholomew. Os mangais cinzentos, ou Avicennia marina, são abundantes na zona e são normalmente resistentes a derrames de petróleo, "desde que os chamados pneumatóforos não estejam cobertos", afirma Bartholomew. Pneumatóforos são estruturas radiculares expostas que se elevam e atuam como snorkels, chegando acima da superfície para transportar oxigénio para as raízes subterrâneas da árvore do mangal. Por este motivo, os mangais "podem geralmente sobreviver a derrames de petróleo, mas, se os seus pneumatóforos forem cobertos, são afetados e podem morrer".

Mais longe do estreito, nas pradarias de ervas marinhas pouco profundas a oeste de Abu Dhabi e a sul do Qatar, vive a segunda maior população de dugongos do mundo, um mamífero estreitamente relacionado com os manatins. "Temos ali algumas das maiores pradarias contínuas de ervas marinhas do mundo", explica Bartholomew. Embora os dugongos estejam atualmente protegidos do conflito no estreito, Bartholomew observa que um derrame que atingisse as suas águas costeiras constituiria uma séria ameaça.

O que é que o petróleo faz aos animais?

Grosell, da Universidade de Miami, passou 15 anos a estudar os impactos do petróleo na vida marinha após o desastre de 2010 da Deepwater Horizon no Golfo do México.

"Já se ouviu dizer que o óleo e a água não se misturam, mas isso não é verdade", afirma Grosell.

A ação das ondas na superfície da água pode quebrar o petróleo em gotículas mais pequenas, que se afundam nas profundezas do oceano. "O petróleo bruto, ou mesmo o petróleo refinado, é uma mistura muito complexa de milhares de produtos químicos." Alguns produtos químicos tóxicos são também libertados do petróleo e entram na coluna de água, o habitat oceânico que se estende desde a superfície até ao fundo do mar.

Quando os produtos químicos do petróleo se dissolvem na coluna de água, os animais que respiram água, como os peixes, absorvem-nos através das guelras e os corais absorvem-nos diretamente através dos seus tecidos. O petróleo que se encontra à superfície é prejudicial para os animais que sobem à superfície para respirar, como os golfinhos, as tartarugas marinhas e as serpentes marinhas.

Tanto para quem respira ar como para quem respira água, muitas das substâncias químicas presentes no petróleo bruto têm como alvo o coração e a função respiratória, o sistema imunitário, o sistema sensorial e o sistema nervoso central.

Uma tartaruga faz pegadas numa praia depois de enterrar os seus ovos na areia, em junho de 2021, na Reserva de Tartarugas de Ras al Hadd, em Omã. Cerca de 10.000 tartarugas verdes fazem a viagem para esta praia todos os anos foto Haitham Al Farsi/Solent News/Shutterstock

"Alguns destes compostos encontrados no petróleo bruto afetam os sistemas sensoriais: a capacidade de cheirar coisas, a capacidade de ver coisas e a capacidade de detetar vibrações no ambiente", diz Grosell. Os corais enfrentam efeitos semelhantes, uma vez que "capturam presas da água através de tentáculos finos e seriam expostos aos produtos químicos que se encontram na coluna de água durante a contaminação por petróleo".

"Há também relatos de efeitos no sistema nervoso central", que afetam a capacidade dos animais para processar os dados dos seus sistemas sensoriais. A investigação sobre os derrames de petróleo no Golfo do México também demonstrou que a exposição ao petróleo pode reduzir a reprodução dos peixes, acrescenta Grosell.

No seu conjunto, estes fatores podem afetar a forma como os animais tomam decisões e a duração da sua vida. Os efeitos químicos do petróleo bruto nos animais podem ser menos letais para eles do que serem diretamente sufocados pelo petróleo num derrame, "mas num ambiente complexo em que se está constantemente a equilibrar a obtenção de recursos e a evitar ser vítima de presas, esses efeitos na tomada de decisões, ou nos sistemas sensoriais, ou mesmo efeitos subtis no coração, podem levar a uma vida mais curta para muitos destes animais".

Devido às complexidades das relações predador-presa, o impacto nos organismos individuais repercute-se em todo o ecossistema, diz Grosell. O investigador considera que, à medida que mais navios permanecem no estreito, é provável que ocorram mais derrames de petróleo, agravando o impacto ambiental negativo.