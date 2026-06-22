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Há menos estrangeiros a residir em Portugal desde 2024, mas imigrantes ainda compensam a falta de nascimentos

Agência Lusa , PP
Há 1h e 13min
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A entrada de imigrantes tem compensado o saldo natural negativo – diferença entre óbitos e nascimentos, apesar do seu aumento ter começado a diminuir em 2024, quando o Governo mudou as regras migratórias

O aumento dos imigrantes permanentes em Portugal começou a diminuir em 2024, quando o Governo mudou as regras migratórias, mas a entrada regular de estrangeiros tem assegurado a reposição da população, segundo o INE.

Segundo os dados das estimativas da população residente em 2025, esta segunda-feira apresentadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a entrada de imigrantes tem compensado o saldo natural negativo – diferença entre óbitos e nascimentos -, algo que se tem verificado nos últimos anos.

“Em 2025, o acréscimo populacional resultou do saldo migratório positivo, de 70.862, ter compensado o saldo natural negativo, de menos 34.053” pessoas, refere o INE, salientando que o país tem tido sempre menos nascimentos que óbitos nos últimos anos.

Entre 2024 e 2025, o aumento da população residente foi de 36.809 pessoas, que só se verificou porque continuaram a entrar imigrantes no país, já no quadro das novas medidas migratórias, definidas pelo executivo PSD/CDS.

Hoje, o INE reviu toda a série de valores desde os censos de 2021, incorporando os dados de estrangeiros atualizados pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo, bem como uma nova contagem de informações administrativas cruzadas, que será a base para análises posteriores.

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Em 2023, quando apresentaram dados finais referentes aos censos de 2021, o INE concluiu que a população era de 10.421.117 residentes, com um número de imigrantes permanentes a atingir os 97.119 cidadãos.

Agora, após a revisão sucessiva dos valores, o INE aponta para 10.599.117 pessoas em 2021 (mais 178 mil, correspondente a um aumento de 1,7 por cento em relação estimado para 2020), 10.929.704 em 2022 (mais 3,1%), 11.204.347 em 2023 (2,5%), 11.387222 (1,6%), chegando depois ao valor total em 2025 de 11.424.031 (0,32%).

“Entre 2022 e 2025, com saldos naturais negativos, a população residente em Portugal aumentou impulsionada pelos saldos migratórios positivos, que atingiram valores excecionalmente elevados nos anos de 2022, 2023 e 2024, respetivamente de 371.277, 307.288 e 216.629, correspondendo a taxas de crescimento migratório de 3,45%, 2,78% e 1,92%”, refere o INE.

De acordo com o INE, há um aumento de 59.113 pessoas estrangeiras residentes em 2025, mostrando uma redução do crescimento verificado entre 2021 e 2025, em que este tipo de população mais do que duplicou, o que correspondeu a “um aumento de 849.384 pessoas (passando de 748.155 para 1.597.539)”, com os aumentos mais expressivos verificados em 2022 (326.090), 2023 (275.929) e 2024 (188.252).

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O ano de 2024 reflete uma primeira diminuição do aumento depois de o Governo tem eliminado as manifestações de interesse, uma figura jurídica que permitia a regularização em Portugal de quem chegasse ao país com o visto de turismo, desde que tivesse descontos.

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Temas: Estrangeiros Imigrantes Portugal População Nascimentos
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