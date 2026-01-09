Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Agência Lusa , MCC
Ontem às 15:39
Idoso em unidade de cuidados continuados

Estatuto inclui um conjunto de direitos que vão desde a proteção da integridade e combate à violência, à saúde e proteção social, passando pela cultura, educação, lazer, habitação e mobilidade.

O parlamento aprovou esta sexta-feira o texto final relativo ao Estatuto da Pessoa Idosa, com os votos contra do Partido Comunista (PCP) e os votos a favor dos restantes partidos e deputados únicos.

O Estatuto havia sido aprovado em 17 de janeiro de 2025, no parlamento, na altura com os votos contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda, depois de a proposta de lei do Governo ter sido aprovada em Conselho de Ministros em outubro de 2024.

Na altura, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou que o objetivo do documento é reunir num mesmo instrumento jurídico um conjunto de direitos já vigentes, ao mesmo tempo que cria políticas públicas que promovem um envelhecimento ativo e valorizado por toda a sociedade.

Na sequência dessa aprovação na Assembleia da República, o documento seguiu para a ser discutidos na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, de onde saiu o texto final votado esta sexta-feira.

De acordo com o documento aprovado esta sexta-feira, o Estatuto da Pessoa Idosa aplica-se a todas as pessoas idosas residentes em território nacional, definindo que “é da responsabilidade da família, da comunidade e do Estado assegurar à pessoa idosa a efetivação do direito a uma vida digna, à cidadania, e à convivência familiar, social e comunitária”.

Um dos princípios gerais define que a garantia dos direitos das pessoas idosas tem como pressuposto “a prioridade da permanência da pessoa idosa na sua própria residência”, a garantia de acesso a serviços de saúde e de apoio social ou o atendimento prioritário nas entidades públicas e privadas com atendimento ao público.

O Estatuto traz reunidos e sistematizados um conjunto de direitos, princípios e garantias para assegurar a autonomia, qualidade de vida e segurança da população idosa.

Inclui um conjunto de direitos que vão desde a proteção da integridade e combate à violência, à saúde e proteção social, passando pela cultura, educação, lazer, habitação e mobilidade.

No que diz respeito à habitação, por exemplo, refere que a pessoa idosa tem direito a viver numa habitação condigna, adequada às suas necessidades e condições de vida, e que não pode ser discriminada no acesso ao arrendamento devendo ser asseguradas medidas de proteção para arrendatários idosos.

Em matéria de educação, define que “todos os programas de ensino formal vocacionados para a cidadania devem conter matérias relacionadas com o processo de envelhecimento e longevidade, de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimento sobre o envelhecimento”.

O documento inclui também referências ao apoio domiciliário, definindo que cabe ao Estado apoiar a criação e comparticipação de respostas sociais que privilegiam a autonomia da pessoa idosa e o papel dos cuidadores informais, bem como de cuidados de apoio no domicilio.

Acautela igualmente a proteção da integridade e combate à violência, apontando que “a pessoa idosa deve ser protegida contra qualquer forma de negligência, discriminação, violência, opressão ou abandono”.

Temas: Estatuto da Pessoa Idosa Idosos PCP

Governo

Montenegro diz que acordo comercial com Mercosul reforça autonomia estratégica da UE

Ontem às 20:34

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Deputados chumbam todas as iniciativas para acabar com propinas no superior

Ontem às 15:38

Governo aplaude acordo da UE com Mercosul que é "muito positivo" para Portugal

Ontem às 15:14
Mais Governo

Mais Lidas

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

8 jan, 14:39

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

8 jan, 19:32

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

8 jan, 12:15

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Ontem às 08:47

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20