GNR desmantela esquema de furtos de metais não preciosos em empresa de Estarreja

Há 1h e 45min

Foram constituídos arguidos três homens e uma mulher

A GNR constituiu arguidos três homens e uma mulher suspeitos de furtar materiais não preciosos no valor de centenas de milhares de euros de uma empresa onde trabalhavam em Estarreja, no distrito de Aveiro, informou aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que, na quinta-feira, constituiu arguidos três homens e uma mulher, com idades entre os 42 e 59 anos, pela prática do crime de furto qualificado de metais não preciosos. Um dos arguidos tinha na sua posse uma arma proibida, pelo que foi detido.

A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Ovar que realizou quatro buscas domiciliárias e oito não domiciliárias (três em veículos e cinco em dependências de uma empresa), no âmbito de uma investigação relacionada com crimes de furto de metais não preciosos, que decorria há cerca de seis meses.

Fonte da GNR disse à Lusa que os suspeitos terão desviado material da empresa onde trabalhavam no valor de "largas centenas de milhares de euros".

Durante as diligências, os militares apreenderam duas toneladas de metais não preciosos (ferro, latão e cobre), 133 paletes de madeira, quatro telemóveis, um computador, uma arma de fogo de calibre 6,35 milímetros, 35 munições (10 munições 6,35 milímetros e 25 cartuchos cal.12) e 3.105 euros em dinheiro.