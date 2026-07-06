MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

GNR desmantela esquema de furtos de metais não preciosos em empresa de Estarreja

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 45min
GNR (Lusa/ Estele Silva)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Foram constituídos arguidos três homens e uma mulher

A GNR constituiu arguidos três homens e uma mulher suspeitos de furtar materiais não preciosos no valor de centenas de milhares de euros de uma empresa onde trabalhavam em Estarreja, no distrito de Aveiro, informou  aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que, na quinta-feira, constituiu arguidos três homens e uma mulher, com idades entre os 42 e 59 anos, pela prática do crime de furto qualificado de metais não preciosos. Um dos arguidos tinha na sua posse uma arma proibida, pelo que foi detido.

A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Ovar que realizou quatro buscas domiciliárias e oito não domiciliárias (três em veículos e cinco em dependências de uma empresa), no âmbito de uma investigação relacionada com crimes de furto de metais não preciosos, que decorria há cerca de seis meses.

Fonte da GNR disse à Lusa que os suspeitos terão desviado material da empresa onde trabalhavam no valor de "largas centenas de milhares de euros".

Durante as diligências, os militares apreenderam duas toneladas de metais não preciosos (ferro, latão e cobre), 133 paletes de madeira, quatro telemóveis, um computador, uma arma de fogo de calibre 6,35 milímetros, 35 munições (10 munições 6,35 milímetros e 25 cartuchos cal.12) e 3.105 euros em dinheiro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Estarreja Furto Metais GNR
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Detido suspeito de tentar matar dois jovens em Macedo de Cavaleiros

Há 1h e 41min

GNR desmantela esquema de furtos de metais não preciosos em empresa de Estarreja

Há 1h e 45min
05:44

Um distrai, outro rouba e um terceiro recolhe os bens: é assim que atuam os carteiristas

Há 2h e 49min
07:48

135 detidos por incêndio florestal este ano. A maioria dos casos está ligada ao uso negligente do fogo

Há 3h e 40min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Ontem às 12:58

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

4 jul, 23:35
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

Ontem às 10:30

Morto a tiro em Sintra: filho da vítima terá baleado o suspeito 

Ontem às 13:50

Aproxima-se um prazo crítico para a computação quântica e que ameaça desencadear a maior crise de cibersegurança de sempre

Ontem às 11:00

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

4 jul, 18:00

"Despedi-me, e essa foi a última vez que o vi": a Rússia prometeu um bom emprego a estes homens e eles acabaram presos no "inferno"

Ontem às 12:00

Ligar a máquina de lavar roupa à noite pode dar multa de 3.000 euros em Espanha

Ontem às 11:07

PJ investiga morte de duas irmãs encontradas numa estufa agrícola na Póvoa de Varzim

Ontem às 20:49

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

4 jul, 15:00

Mundial 2026: Brasil 1-2 Noruega (fim)

Ontem às 20:45