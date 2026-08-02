Washington declara estado de emergência devido aos incêndios

Agência Lusa , MM
Há 55 min
Incêndios na Grécia
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Milhares de pessoas foram, este sábado retiradas de casa, em Spokane, por causa de um fogo florestal

O governador de Washington, Bob Ferguson, declarou estado de emergência por causa dos incêndios florestais, numa altura em que se contabilizam 12 grandes incêndios e 80.900 hectares em chamas.

Este é o quarto ano consecutivo de seca em Washington, um nível recorde, segundo o gabinete de Ferguson. “A seca histórica e os ventos fortes estão a criar condições perigosas em todo o estado”, avisou o governador.

O estado de emergência proíbe a maioria ddas queimadas em áreas agrícolas e a céu aberto até 30 de setembro.

Este sábado, milhares de pessoas receberam a indicação de que se deveriam retirar de Spokane, em Washington, devido a um incêndio florestal.

O Governo criou um abrigo para as pessoas que foram retiradas das suas casas.

O estado de Washington faz fronteira com o Canadá, que, em julho, enfrentou uma época de incêndios florestais, classificada, pelo primeiro-ministro, Mark Carney, como uma das mais intensas da história.

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Temas: Estados unidos Washington Incêndios Fogos
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