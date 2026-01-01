Estados Unidos sancionam quatro empresas por transportarem petróleo da Venezuela

Agência Lusa , MM
1 jan, 09:30
O Presidente Donald Trump fala com os meios de comunicação social antes de embarcar no Marine One, no relvado sul da Casa Branca, a 29 de abril (Andrew Harnik/ Arquivo Getty Images)

Departamento do Tesouro dos EUA diz que as empresas operam quatro petroleiros que "fazem parte da frota fantasma que opera na Venezuela" e são utilizados para financiar o "regime narcoterrorista ilegítimo de Maduro"

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou quatro empresas por transportarem petróleo bruto da Venezuela, uma medida que faz parte da "campanha de pressão" contra o Governo venezuelano liderado por Nicolás Maduro.

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro revelou na quarta-feira sanções contra a Aries Global Investment, a Corniola Limited, a Krape Myrtle e a Winky International.

Num comunicado, o OFAC disse que as empresas operam quatro petroleiros que "fazem parte da frota fantasma que opera na Venezuela" e são utilizados para financiar o "regime narcoterrorista ilegítimo de Maduro".

As medidas permitem às autoridades dos Estados Unidos bloquearam a circulação e até apreenderem os quatro petroleiros (Nord Star, Rosalind, Della e Valiant) ligados às empresas sancionadas.

Maduro "depende cada vez mais de uma frota fantasma de embarcações de todo o mundo para facilitar atividades passíveis de sanções, incluindo a evasão de sanções, e para gerar receitas para as operações desestabilizadoras", disse o OFAC.

"A ação de hoje [quarta-feira] indica ainda que os envolvidos no comércio de petróleo venezuelano continuam a enfrentar riscos significativos de sanções", acrescentou o gabinete.

Na terça-feira, a Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunciou que está a vigiar duas das principais instalações petrolíferas do país, o Complexo Petroquímico Ana María Campos e o Centro de Refinação Paraguaná, num contexto de tensão com os Estados Unidos.

O Centro de Refinação Paraguaná, em Falcón (oeste), é "um dos maiores do mundo, responsável por transformar o crude em gasolina, gasóleo, betume e outros derivados" na Venezuela, segundo o Ministério dos Hidrocarbonetos, enquanto o Complexo Petroquímico Ana María Campos, no estado de Zulia (oeste, na fronteira com a Colômbia), abrange fábricas de fertilizantes, plásticos e outros derivados do petróleo.

Altos cargos venezuelanos, como a vice-presidente executiva e ministra de Hidrocarbonetos, Delcy Rodríguez, fizeram vários apelos aos trabalhadores da indústria petrolífera para que estejam alerta num contexto em que a Venezuela "está assediada e ameaçada" pelos seus recursos energéticos e naturais.

Delcy Rodríguez também pediu recentemente aos trabalhadores do setor para que intensifiquem a vigilância nas instalações petrolíferas do país e mantenham-se atentos a qualquer tentativa de "sabotagem".

Em dezembro, os Estados Unidos apreenderam dois navios que transportavam petróleo venezuelano e o Presidente norte-americano Donald Trump anunciou o bloqueio total aos petroleiros sancionados que entrem e saiam da Venezuela, o que aumentou a pressão sobre o Governo de Nicolás Maduro.

Temas: Estados unidos Venezuela Empresas Petróleo

E.U.A.

O que se sabe sobre a apreensão pelos EUA de um petroleiro de bandeira russa

Há 54 min

Os EUA já tentaram comprar a Gronelândia - e falharam

Há 1h e 57min

Pelo menos dois mortos em ataque durante funeral em Salt Lake City

Hoje às 06:34

Caracas diz que ataque dos EUA causou pelo menos 100 mortos

Hoje às 06:03
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00