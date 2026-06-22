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Ligação "extremamente fraca ou inexistente" entre informações solicitadas e possíveis crimes: juiz suspende intimação do governo Trump a autoridades do Minesota

João Sundfeld
Há 50 min
Donald Trump, presidente dos EUA, na cimeira do G7 em França. AP
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Magistrado entendeu que a administração federal "não está a conduzir uma investigação criminal, mas está a utilizar o processo do grande júri para outros fins (ilegais)”

Uma tentativa da administração Trump de intimar Tim Waltz, governador do Minesota e antigo candidato a vice-presidente ao lado de Kamala Harris, e outras autoridades do estado num processo relacionado com as operações migratórias realizadas no início do ano foi impedida por um juiz federal, noticiou a Associated Press.

Patrick Schiltz entendeu que o objetivo da ação era retaliar contra pessoas que não cooperam com a política anti-imigração imposta pelos Republicanos. Segundo o magistrado, o governo Trump desejaria utilizar os meios legais para “coagir as autoridades do Minnesota a colaborarem com o governo federal na aplicação da legislação civil em matéria de imigração e a assediá-las e retaliá-las por não o fazerem”.

A intimação faz parte de uma investigação sobre a atuação de Tim Waltz durante as ações da polícia migratória (chamada de ICE) no estado. Segundo o governo federal, o objetivo é entender se as autoridades estaduais trabalharam para obstruir ou impedir a operação de agentes federais.

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No início do ano, a administração Trump realizou uma grande operação para alegadamente combater a imigração irregular no Minesota. Foram deslocados agentes do ICE para o estado, o que desencadeou protestos nas principais cidades da região. Durante esse período, agentes federais mataram Renee Gold e Alex Pretti, dois cidadãos americanos que se opuseram à sua atuação.

Nenhuma relação entre a intimação e infrações penais

Segundo a decisão citada pela Associated Press, o juiz Patrick Schiltz entendeu que há ligações “extremamente fracas ou inexistentes” entre as informações solicitadas na intimação e possíveis infrações penais. O pedido feito pelo governo visa obter materiais “que, em grande parte, se não na totalidade, se relacionam com condutas protegidas pela Constituição”. 

O juiz ainda garantiu que o estado pode não utilizar os seus recursos para aplicar a legislação federal em matéria de imigração. Deste modo, entende, o Departamento de Justiça “não está a conduzir uma investigação criminal, mas está a utilizar o processo do grande júri para outros fins (ilegais)”. 

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Tim Waltz celebrou a decisão da Justiça, garantindo que “o Departamento de Justiça dos EUA está a conduzir investigações criminais contra os adversários políticos do presidente”. “Este caso foi apenas um exemplo disso, mas estamos a testemunhar diariamente a ilegalidade desta administração - em Minnesota e em todo o país. Todos nós devemos continuar a lutar pela justiça e a defender o Estado de direito”, disse o governador. 

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Temas: Estados Unidos Trump Donald Trump Imigração
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