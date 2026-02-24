Nevão histórico paralisa Nordeste dos EUA e há previsão de mais neve

Há 47 min

“Estamos no aeroporto, não sabemos o que vamos fazer.” Nevão cancela mais de 10.000 voos cancelados nos EUA

Um ciclone-bomba provocou um nevão histórico no Nordeste dos Estados Unidos, com acumulações superiores a 60 centímetros, ventos de força equivalente a furacão, cancelamentos de voos, cortes de energia e estados de emergência. Apesar do abrandamento da tempestade, há previsão de nova queda de neve nos próximos dias

O Nordeste dos Estados Unidos está a recuperar de uma queda de neve extrema e de ventos muito fortes que atingiram a região entre a noite de domingo e todo o dia de segunda-feira, criando condições de nevão, com mais de 60 centímetros de neve a cobrirem vários estados.

A tempestade atingiu o estatuto de ciclone-bomba nas primeiras horas de segunda-feira, ao intensificar-se de forma extremamente rápida, com rajadas de vento de força equivalente a furacão e bandas de neve cada vez mais intensas. As autoridades locais acompanharam as declarações de estado de emergência emitidas pelos estados e decretaram interdições à circulação, enquanto dezenas de milhões de pessoas sob avisos de nevão permaneceram em casa.

A tempestade histórica provocou múltiplos impactos: escolas encerradas em toda a região, adiamento das primeiras votações da semana na Câmara dos Representantes e no Senado dos EUA, alterações em grandes rotas ferroviárias, suspensão dos transportes públicos e até a interrupção do serviço da plataforma de entregas DoorDash na maior cidade do país.

A tempestade perdeu força ao final do dia, deixando um rasto generalizado de neve intensa — mas há previsão de mais neve. Eis o que precisa de saber:

Vizinhos juntam-se para limpar uma entrada de garagem, segunda-feira, em North Attleborough, Massachusetts. Mark Stockwell/AP

Do Médio Atlântico à Nova Inglaterra, entre 30 e 90 centímetros de neve soterraram comunidades durante este nevão histórico. Às 19:00 (hora de leste), Providence, no estado de Rhode Island, registava o maior valor, com 96,3 centímetros. Seguiam-se Whitman, em Massachusetts, com 85,6 cm; Central Islip, no estado de Nova Iorque, com 78,7 cm; North Stonington, no Connecticut, com 78,2 cm; e Lyndhurst, em Nova Jérsia, com 78 cm. Recordes batidos em toda a região: O ciclone-bomba teve impactos históricos em várias cidades do Nordeste, tornando-se a maior tempestade de neve alguma vez registada em Providence. Em Newark, Nova Jérsia, quando pouco mais de 68 centímetros já tinham caído por volta das 13:00, a tempestade passou a ser oficialmente a segunda mais intensa desde que há registos, em 1931. Em Nova Iorque, este foi o inverno em que mais nevou desde a época de 2020-2021. Na Filadélfia, os valores registados correspondem à maior queda de neve provocada por uma única tempestade desde janeiro de 2016.

Uma mulher passa por entre a neve no Central Park, a 23 de fevereiro de 2026, em Nova Iorque. Ryan Murphy/Getty Images

Uma nova oportunidade para queda de neve poderá surgir pouco depois desta tempestade severa. Felizmente, deverá ser um episódio rápido e menos intenso. O novo sistema levará alguma neve à região dos Grandes Lagos na terça-feira e chegará ao Nordeste durante a noite de terça para quarta-feira. A maioria das localidades deverá registar menos de cinco centímetros, embora as zonas de maior altitude da Pensilvânia, Nova Iorque e Nova Inglaterra possam acumular um pouco mais. Cancelamentos de voos em massa: O ciclone-bomba causou também grande perturbação no tráfego aéreo, com mais de 10 mil voos cancelados nos EUA entre domingo e terça-feira. Cerca das 10:00 de segunda-feira, aproximadamente 63% desses cancelamentos — mais de 3.500 voos — estavam programados para chegar ou partir dos três principais aeroportos que servem a área de Nova Iorque: LaGuardia, JFK e Newark Liberty International.

Filas de voos cancelados são exibidas no Aeroporto Internacional de Filadélfia, na segunda-feira. Joe Lamberti/AP

Falhas de eletricidade estabilizaram, mas continuam generalizadas: As falhas de energia aumentaram ao longo de segunda-feira, provocadas pelos ventos extremos e pela neve intensa, com cerca de 400 mil clientes sem eletricidade às 6:30. Cinco horas depois, o número subiu para 650 mil. As interrupções no fornecimento de energia no Nordeste e no Médio Atlântico começaram a estabilizar por volta das 13:00 e, às 17:00, mais de 500 mil clientes continuavam afetados. Alguns trabalhos de reposição foram atrasados devido às próprias condições de nevão que causaram os danos.

A neve cobre o chão enquanto um poste de eletricidade é suspenso depois de os cabos terem sido puxados por uma árvore caída durante uma tempestade de inverno em Edgartown, Massachusetts, na segunda-feira. Robert MacMillan/Reuters

Chris Boyette, Aaron Cooper, Holly Yan, Alaa Elassar e Zoe Sottile, da CNN, e os meteorologistas Mary Gilbert, Briana Waxman e Chris Dolce contribuíram para esta reportagem.